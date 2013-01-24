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УЗИ молочных желез

Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки молочных желез

Видеоролик об оценке молочных желез

Комплексное решение. Повышенная надежность.

Рак молочной железы — второй по распространенности вид рака в мире и безоговорочно самый часто встречающийся вид рака у женщин. В ходе маммографии плотная ткань молочной железы может маскировать мелкие очаги рака, что затрудняет их обнаружение. УЗИ позволяет врачам эффективно оценивать, контролировать и лечить заболевания молочных желез.
breast cancer

УЗИ молочных желез повышает точность диагностики

Оптимальное решение компании Philips для УЗИ с целью оценки молочных желез обеспечивает комплексные функциональные возможности, позволяющие оказывать высококачественную медицинскую помощь, независимо от решаемой проблемы. Врачам необходимы оптимальные решения, которые не только повысят качество выявления и диагностики, но и увеличат пропускную способность и производительность учреждения, одновременно обеспечив максимальный уровень надежности. Благодаря сочетанию высококачественной визуализации с индивидуально подобранными клиническими инструментами оптимальное решение для исследования молочных желез помогает врачам предоставлять пациентам такой уровень диагностики и лечения, который им необходим.

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Интеллектуальное определение анатомических структур молочных желез (AI для исследования молочных желез)

 

Функция интеллектуального определения анатомических структур молочных желез (AI для исследования молочных желез) — это мощное программное обеспечение, использующее датчик eL18-4 со встроенными электромагнитными катушками для отслеживания в сочетании со специально разработанным матрасом и настольным генератором поля. Это полностью интегрированное решение делает AI для исследования молочных желез интеллектуальным ассистентом при сканировании молочных желез, который помогает улучшить производительность и воспроизводимость исследований, а также точность диагностики.

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Оптимальное решение для исследования молочных желез

Инфографика решений для работы с раком молочной железы

Сверхширокополосный линейный датчик PureWave

Сверхширокополосный линейный датчик Philips eL18-4 PureWave специально разработан для исследования малых органов без снижения качества изображения и однородности тканей. Технология кристаллов PureWave обеспечивает высокоточное разрешение и расширенные характеристики глубины резкости для применения в технически более сложных случаях.

 

Комплексное решение для эластографии

Эластография сдвиговой волной и эластография на основе деформации ткани с помощью функции визуализации ElastQ Imaging позволяет получать более точную информацию об эластичности тканей в молочной железе. Благодаря этому врачи могут быстро оценивать широкий спектр пораженных участков в молочной железе с высокой точностью диагностики.

 

Интеллектуальное определение анатомических структур молочных желез

AI для исследования молочных желез облегчает проведение исследований молочных желез, сохраняя превосходное качество изображений для постановки диагноза. Решение для интеллектуального определения анатомических структур компании Philips выполняет визуальное картирование отсканированных участков анатомических структур и обеспечивает полный охват молочной железы на этапе сбора данных для повышения качества рабочего процесса и документирования.

 

Прецизионная биопсия

Возможности прецизионной биопсии сокращают размеры слепых зон иглы и улучшают отображение иглы, повышая уверенность во время выполнения инвазивных процедур. При повышенной надежности и более точном отображении врачи могут проводить прицельную биопсию с меньшим числом проходов иглы, что облегчает прохождение исследования для пациента.

el18-4

Универсальный высокочастотный линейный матричный датчик Philips eL18-4 для комплекса ультразвуковых исследований

 

В Philips мы стремимся удовлетворить потребности клиницистов и пациентов с помощью высокотехнологичных инноваций. Они позволяют получать не только детальную визуализацию, но и помогают оптимизировать рабочий процессспециалиста, чтобы, в конечном итоге, предоставить врачу больше времени на работу с пациентом.

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breast cancer high tech treatments

AI для исследования молочных желез: практическое применение

 

Доктор Кинкель, врач из клиники Clinique des Grangettes, (Женева, Швейцария) рассказывает о своем опыте применения AI для исследования молочных желез на ультразвуковых системах Philips.

Экспертные доклады

Линейный датчик eL18-4 PureWave с функциями визуализации MicroFlow и AI для исследования молочных желез при оценке выявления пораженных участков в плотной ткани молочной железы

ElastQ для молочных желез

eL18-4 PureWave

Совместная работа для более быстрого оказания медицинской помощи с использованием имеющихся под рукой инструментов

Инновационные решения для УЗИ молочных желез в клинической практике

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Расширенное портфолио ультразвуковых систем

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Исследования сердца и сосудов

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю