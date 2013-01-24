Сверхширокополосный линейный датчик PureWave

Сверхширокополосный линейный датчик Philips eL18-4 PureWave специально разработан для исследования малых органов без снижения качества изображения и однородности тканей. Технология кристаллов PureWave обеспечивает высокоточное разрешение и расширенные характеристики глубины резкости для применения в технически более сложных случаях.

Комплексное решение для эластографии

Эластография сдвиговой волной и эластография на основе деформации ткани с помощью функции визуализации ElastQ Imaging позволяет получать более точную информацию об эластичности тканей в молочной железе. Благодаря этому врачи могут быстро оценивать широкий спектр пораженных участков в молочной железе с высокой точностью диагностики.

Интеллектуальное определение анатомических структур молочных желез

AI для исследования молочных желез облегчает проведение исследований молочных желез, сохраняя превосходное качество изображений для постановки диагноза. Решение для интеллектуального определения анатомических структур компании Philips выполняет визуальное картирование отсканированных участков анатомических структур и обеспечивает полный охват молочной железы на этапе сбора данных для повышения качества рабочего процесса и документирования.

Прецизионная биопсия

Возможности прецизионной биопсии сокращают размеры слепых зон иглы и улучшают отображение иглы, повышая уверенность во время выполнения инвазивных процедур. При повышенной надежности и более точном отображении врачи могут проводить прицельную биопсию с меньшим числом проходов иглы, что облегчает прохождение исследования для пациента.