Ультразвуковые системы для исследований печени

Ультразвуковая эластография сдвиговой волной обеспечивает неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей. Исследования дают основание предполагать, что, заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ, в том числе эластография сдвиговой волной, станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени. Высокоэффективная эластография сдвиговой волной с помощью технологии визуализации ElastQ выполняет количественную оценку эластичности тканей, проводимую в режиме реального времени, с большой областью исследования (ОИ) и с цветовой кодировкой. Визуализация ElastQ позволяет выполнять ретроспективные измерения, в том числе по сохраненным изображениям, а на уникальном экране карты статистической достоверности используется интеллектуальный анализ, с помощью которого можно дополнительно убедиться в том, что измерения пользователя получены на участках тканей с соответствующим распространением сдвиговой волны.