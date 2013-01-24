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УЗИ печени

    Ультразвуковые системы для исследований печени


    Возможности визуализации печени меняют процесс ведения пациентов

    liver imaging

    Визуализация печени

     

    Ультразвуковые системы для визуализации печени компании Philips предоставляют инструменты, необходимые для оценки и лечения заболеваний печени. Эластография сдвиговой волной в сочетании с потрясающим качеством изображений предоставляют неинвазивные и экономичные методы получения дополнительных данных для оценки заболеваний печени.

    liver assessment youtube video thumbnail

    Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки печени

     

    Не секрет, что заболевания печени представляют собой постоянно растущую мировую угрозу здоровью. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний болезни печени занимают 12-е место среди основных причин смерти в США. Действительно, у многих людей есть гепатит C, но они могут даже не знать об этом. В течение десятилетий биопсия печени была стандартным методом оценки заболеваний, однако боль, расходы и сроки ожидания результатов стали непреодолимым барьером для некоторых пациентов. Благодаря инновациям компании Philips, внедренным в ультразвуковую систему EPIQ, теперь существует многоцелевое комплексное решение, которое позволяет врачам оценивать, лечить и контролировать многие заболевания печени.

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    Ресурсы по ультразвуковым исследованиям для оценки печени

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    Ультразвуковые системы для применения на печени

    transducer product picture

    Высокоэффективная эластография сдвиговой волной с помощью технологии визуализации ElastQ

     

    Ультразвуковая эластография сдвиговой волной обеспечивает неинвазивный, воспроизводимый и легко реализуемый метод оценки эластичности тканей. Исследования дают основание предполагать, что, заменив дорогостоящую и болезненную биопсию, простое УЗИ, в том числе эластография сдвиговой волной, станет стандартной процедурой при оценке состояния заболевания печени.  Высокоэффективная эластография сдвиговой волной с помощью технологии визуализации ElastQ выполняет количественную оценку эластичности тканей, проводимую в режиме реального времени, с большой областью исследования (ОИ) и с цветовой кодировкой.  Визуализация ElastQ позволяет выполнять ретроспективные измерения, в том числе по сохраненным изображениям, а на уникальном экране карты статистической достоверности используется интеллектуальный анализ, с помощью которого можно дополнительно убедиться в том, что измерения пользователя получены на участках тканей с соответствующим распространением сдвиговой волны.

    Визуализация PureWave

     

    Технология кристаллов PureWave представляет собой самый крупный прорыв в пьезоэлектриках для датчиков за последние 40 лет. Чистые однородные кристаллы PureWave на 85% более эффективны по сравнению со стандартными пьезоэлектриками, что позволяет добиться исключительной производительности. Эта технология интегрирована в наши ультразвуковые датчики C5-1, C9-2 и X6-1, обеспечивая улучшенную пенетрацию в сложных случаях и поддерживая при этом отличную четкость, чувствительность в режиме доплера и производительность контрастной эхографии.

    Контрастная эхография

     

    Контрастные вещества для УЗИ способны изменить роль УЗИ печени: они позволяют пользователю изучать модели контрастного усиления участков печени с подозрением на поражение в режиме реального времени, обеспечивая более быструю и точную диагностику. С помощью Philips EPIQ контрастная эхография беспрепятственно интегрируется в стандартный рабочий процесс, обеспечивая исключительную детализацию на протяжении артериальной, портальной и поздней фаз сканирования.  Кроме того, благодаря передовым технологиям буквально у вас под рукой, — таким как дисплей MaxVue Full HD, датчик PureWave C9-2, визуализация с объединением и количественный анализ Q-App — система EPIQ обеспечивает максимальную надежность при обнаружении и оценке пораженных участков даже при проведении наиболее сложных исследований.

    Объединение изображений и навигация

     

    Объединение изображений позволяет сочетать естественные преимущества визуализации с использованием различных устройств прямо в ультразвуковой системе с помощью электромагнитного отслеживания. Благодаря сочетанию КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ и отслеживанием положения пациента в режиме реального времени у врача имеется доступ к мощному средству диагностики с одновременным ограничением облучения в связи с необходимостью проводить меньше подтверждающих исследований и максимально увеличивать пропускную способность отделения.  Результатом использования эксклюзивной технологии УЗИ с интеллектуальным определением анатомических структур (AIUS) системы EPIQ является объединение изображений с автоматическим совмещением объемных КТ-/МР- и УЗ-изображений — за 1/10 стандартного времени, затрачиваемого на выравнивание.  Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при работе со сложными случаями, требующими проведения инвазивных процедур на печени, который продемонстрировал повышение эффективности рабочего процесса и снижение воздействия излучения за счет использования меньшего количества подтверждающих исследований.  Система Philips EPIQ оснащена полным набором решений, в который входят CIVCO eTrax™, адаптивное устройство отслеживания иглы Philips и устройства отслеживания коаксиальной иглы Philips. С таким широким спектром совместимости с устройствами для выполнения биопсии и абляции врач может выбирать оптимальные инструменты для проведения процедуры в зависимости от уровня сложности.

    epiq 7 ultrasound machine

    Неинвазивная оценка печени стала проще

     

    Измерение эластичности тканей печени, получаемое в считанные секунды с помощью простого неинвазивного сканирования.

    Узнайте больше о технологии сдвиговой волны
    epiq 7 ultrasound machine

    Контрастная эхография

     

    Контрастные вещества для УЗИ способны изменить роль этого типа исследований. С их помощью врачи могут изучать модели контрастного усиления пораженных участков печени в режиме реального времени, а также быстрее и точнее ставить диагнозы. С помощью ультразвуковых систем Philips контрастная эхография беспрепятственно интегрируется в стандартный рабочий процесс, обеспечивая исключительную детализацию.

    Узнайте больше о контрастной эхографии
    epiq 7 ultrasound machine

    Объединение и навигация

     

    Принимайте обоснованные решения даже в сложных с диагностической точки зрения случаях благодаря возможностям объединения изображений и навигации иглы в системах Philips. Оптимизированный рабочий процесс позволяет врачам добиваться быстрого и эффективного объединения данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени, в то время как функция навигации иглы помогает выполнять биопсию мелких и сложных для доступа пораженных участков.

    Узнайте больше о PercuNav

    Экспертные доклады

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    Представляем эластографию сдвиговой волной нового поколения

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    Упрощение оценки печени при терапии внутренних болезней

    Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки печени

    Публикации по эластографии

    Эластография в технически сложных случаях

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    Исследования сердца и сосудов

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    Общая визуализация

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    Акушерство/гинекология

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю