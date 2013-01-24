Ультразвуковые системы для исследований печени

Объединение изображений позволяет сочетать естественные преимущества визуализации с использованием различных устройств прямо в ультразвуковой системе с помощью электромагнитного отслеживания. Благодаря сочетанию КТ/МРТ/ПЭТ с УЗИ и отслеживанием положения пациента в режиме реального времени у врача имеется доступ к мощному средству диагностики с одновременным ограничением облучения в связи с необходимостью проводить меньше подтверждающих исследований и максимально увеличивать пропускную способность отделения. Результатом использования эксклюзивной технологии УЗИ с интеллектуальным определением анатомических структур (AIUS) системы EPIQ является объединение изображений с автоматическим совмещением объемных КТ-/МР- и УЗ-изображений — за 1/10 стандартного времени, затрачиваемого на выравнивание. Навигация иглы — это повышающий производительность инструмент при работе со сложными случаями, требующими проведения инвазивных процедур на печени, который продемонстрировал повышение эффективности рабочего процесса и снижение воздействия излучения за счет использования меньшего количества подтверждающих исследований. Система Philips EPIQ оснащена полным набором решений, в который входят CIVCO eTrax™, адаптивное устройство отслеживания иглы Philips и устройства отслеживания коаксиальной иглы Philips. С таким широким спектром совместимости с устройствами для выполнения биопсии и абляции врач может выбирать оптимальные инструменты для проведения процедуры в зависимости от уровня сложности.