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Молекулярная визуализация
Усовершенствованная молекулярная визуализация компании Philips полностью меняет уровень медицинской помощи, обеспечивая молекулярную и гибридную визуализацию с низкой дозой облучения, более надежное выявление пораженных участков и возможность обмена диагностической информацией практически в любое время и в любом месте.
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Клинические информационные системы
Легкий доступ ко всем медицинским данным, полученным за все время ведения пациента, помогает понять общее состояние пациента и проводить профилактику заболеваний среди населения. Узнайте о том, как мы применяем IT-технологии для информационных решений в сфере медицинского обслуживания.
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Мониторинг пациентов
Системы мониторинга и терапии пациентов, разработанные компанией Philips для медицинских учреждений, не только предлагают доступ к исчерпывающим и надежным данным. Они обеспечивают достоверность, точность и уверенность, которые служат основой для принятия клинических решений на каждом уровне, в различных условиях.
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Решения для охраны здоровья матери и ребенка
Мы верим, что каждая мать и ребенок заслуживают самого лучшего — до, во время и после появления на свет долгожданного ребенка. От кабинета акушера до родильного отделения, и от клиники до дома, мы обеспечиваем медицинскую помощь нового поколения, чтобы дать новому поколению самое лучшее.
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Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
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