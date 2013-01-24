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Развитие методов молекулярной визуализации

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Молекулярная визуализация

 

Современные средства молекулярной визуализации Philips способствуют развитию здравоохранения, позволяя проводить радиоизотопную и комбинированную диагностику с низкой лучевой нагрузкой, улучшая выявляемость поражений и предоставляя возможности для обмена диагностической информацией практически в любое время и вне зависимости от вашего местонахождения.

 

Цифровые комбинированные томографы ПЭТ/КТ с времяпролетной технологией внесли существенный вклад в современную медицину. Сочетание быстрого временного разрешения и контраста изображения приводит к высокой точности обнаружения малых очагов поражений.

 

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю