Молекулярная визуализация

Современные средства молекулярной визуализации Philips способствуют развитию здравоохранения, позволяя проводить радиоизотопную и комбинированную диагностику с низкой лучевой нагрузкой, улучшая выявляемость поражений и предоставляя возможности для обмена диагностической информацией практически в любое время и вне зависимости от вашего местонахождения.

Цифровые комбинированные томографы ПЭТ/КТ с времяпролетной технологией внесли существенный вклад в современную медицину. Сочетание быстрого временного разрешения и контраста изображения приводит к высокой точности обнаружения малых очагов поражений.

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