Система IntelliSpace Portal, разработанная на основе принципа непрерывного развития, поможет решать меняющиеся задачи и предоставлять медицинское обслуживание, с учетом развития технологий в долгосрочной перспективе.
Наш опыт показывает, что IntelliSpace Portal прост в освоении и использовании. Даже если у вас нет опыта работы с системами экспертной визуализации, вы знаете, что делать.”
Доктор Беттина Бесслер
Руководитель исследовательской группы MD, Многопараметрической визуализации в Университетской клинике Кельна, Германия
IntelliSpace Portal фокусируется на наших конкретных потребностях и задачах. Нет необходимости в нескольких программах, когда все интегрировано в единый рабочий процесс.”
Профессор Эльке Хаттинген
Нейрорадиолог, Университетская клиника Бонна, Германия
Основным преимуществом является то, что несколько человек могут использовать портал IntelliSpace там, где это необходимо."
Доктор Джессика Чемберс
Директор диагностической визуализации, SSM Health, США
Philips работала с нами над разработкой и реализацией стандартизированного рабочего процесса, адаптированного к нашему учреждению. Это было честное и открытое партнерство, ориентированное на наши реальные потребности."
Доктор Джеймс Роусон
Заведующий отделением радиологии, Университетский медицинский центр Августы, США
Платформа IntelliSpace Portal позволяет использовать преимущества ведущих приложений для широкого спектра клинических областей. Все они являются дополнительными опциями стандартных возможностей и функций платформы. Поскольку платформа работает на базе архитектуры «клиент-сервер», эти приложения доступны всем специалистам вашего учреждения.
Выбирая Philips, вы инвестируете в долгосрочные отношения. Мы стремимся помочь вам реализовать весь клинический и функциональный потенциал вашего медицинского учреждения. В основе наших решений лежит большой опыт работы, глубокие клинические знания и возможности предоставления услуг по всему миру.