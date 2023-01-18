Управление рабочим процессом учреждения
Позволяет оптимизировать рабочий процесс и повысить качество оказания медицинской помощи пациентам, предоставляя быстрый и простой доступ к изображениям, полученным разными методами, где бы вы ни находились. Наша система IntelliSpace PACS сочетает в себе все необходимое для получения клинических данных в любом месте* и в любое время и обеспечивает уникальный подход к решению клинических задач в рамках всего учреждения.
Ключевые преимущества:
Система Philips IntelliSpace PACS предоставляет доступ к нужным изображениям, полученным разными методами, и облегчает процесс принятия клинических решений в любом месте* и в любое время. Работа в системе PACS упрощается благодаря уникальной модели предоставления доступа к службам, обладающей гибкостью, универсальностью и способностью к взаимодействию. Но, прежде всего, облегчается взаимодействие в рамках учреждения, в результате чего происходит улучшение клинического рабочего процесса и финансовых показателей, а также повышение уровня оказываемой медицинской помощи.
Ключевые преимущества:
Решение Philips IntelliSpace PACS Radiology Workspace Solution**, в основе которого лежит глубокое понимание процессов рентгенологии, способствует повышению уровня оказания медицинской помощи, при этом предоставляя усовершенствованные и эффективные инструменты; таким образом, вам больше не надо разбираться в особенностях программного обеспечения, вы можете полностью посвятить свое время диагностике пациентов. Решение Workspace Solution включает специально созданный и интуитивно понятный интерфейс пользователя, а также усовершенствованные инструменты для рабочего процесса, позволяющие сократить количество этапов изучения и интерпретации исследований. Оно обеспечивает оптимизацию формата отображения, формирует историю болезни пациента в рамках шкалы времени, позволяет создать автоматизированные протоколы выбора изображений и специальные функции, а также сочетания клавиш, которые помогут сосредоточиться на процессе обработки изображений, а не на настройке системы.
Решение Philips IntelliSpace PACS Radiology Workspace Solution**, в основе которого лежит глубокое понимание процессов рентгенологии, способствует повышению уровня оказания медицинской помощи, при этом предоставляя усовершенствованные и эффективные инструменты; таким образом, вам больше не надо разбираться в особенностях программного обеспечения, вы можете полностью посвятить свое время диагностике пациентов.
Решение Workspace Solution включает специально созданный и интуитивно понятный интерфейс пользователя, а также усовершенствованные инструменты для рабочего процесса, позволяющие сократить количество этапов изучения и интерпретации исследований. Оно обеспечивает оптимизацию формата отображения, формирует историю болезни пациента в рамках шкалы времени, позволяет создать автоматизированные протоколы выбора изображений и специальные функции, а также сочетания клавиш, которые помогут сосредоточиться на процессе обработки изображений, а не на настройке системы.
Новое решение, основанное на глубоком понимании процессов рентгенологии, которое позволяет добиться эффективных результатов и способствовать улучшению уровня оказания медицинской помощи.
Система IntelliSpace PACS включает «умные» инструменты, способствующие систематизации рабочего процесса и управлению исследованиями, отображению изображений и сведений в интуитивно понятном формате и их поддержке клинически значимыми данными.
Система IntelliSpace PACS включает «умные» инструменты, способствующие систематизации рабочего процесса и управлению исследованиями, отображению изображений и сведений в интуитивно понятном формате и их поддержке клинически значимыми данными.
Система IntelliSpace PACS поддерживает метод комплексного оказания медицинской помощи за счет облегчения взаимодействия специалистов. Простые инструменты презентаций, функция создания закладок, а также функция создания видеороликов повышают эффективность взаимодействия рентгенологов и других специалистов. Возможность получения самых последних данных способствует быстрому и более эффективному анализу.
Система IntelliSpace PACS поддерживает метод комплексного оказания медицинской помощи за счет облегчения взаимодействия специалистов. Простые инструменты презентаций, функция создания закладок, а также функция создания видеороликов повышают эффективность взаимодействия рентгенологов и других специалистов. Возможность получения самых последних данных способствует быстрому и более эффективному анализу.
Система IntelliSpace PACS опирается на механизм управления рисками, разработанный Министерством обороны США (DoD), по трем ключевым направлениям: безопасная среда внешнего размещения (RMF), безопасный жизненный цикл разработки программного обеспечения (SSDL) и безопасные прикладные программные приложения. Именно эти три сферы обеспечения безопасности позволяют добиться конфиденциальности, целостности и доступности данных пациента в рамках вашего медицинского учреждения. IntelliSpace PACS строго соответствует требованиям механизма управления рисками Министерства обороны США, а также требованиям методов управления всеобщими информационными рисками.
Система IntelliSpace PACS опирается на механизм управления рисками, разработанный Министерством обороны США (DoD), по трем ключевым направлениям: безопасная среда внешнего размещения (RMF), безопасный жизненный цикл разработки программного обеспечения (SSDL) и безопасные прикладные программные приложения. Именно эти три сферы обеспечения безопасности позволяют добиться конфиденциальности, целостности и доступности данных пациента в рамках вашего медицинского учреждения.
IntelliSpace PACS строго соответствует требованиям механизма управления рисками Министерства обороны США, а также требованиям методов управления всеобщими информационными рисками.
Система IntelliSpace PACS предоставляет доступ к нужной информации, полученной разными методами, и облегчает процесс принятия клинических решений в любом месте* и в любое время.
Система IntelliSpace PACS позволяет всегда соответствовать меняющимся потребностям вашего медицинского учреждения, поскольку система PACS включает широкий набор опций. Система создана для повышения уровня оказываемой медицинской помощи и одновременного снижения затрат, в результате чего она предоставляет возможность для клинического анализа, повышения уровня взаимодействия между медицинским персоналом и усовершенствования рабочего процесса.
Система IntelliSpace PACS позволяет всегда соответствовать меняющимся потребностям вашего медицинского учреждения, поскольку система PACS включает широкий набор опций. Система создана для повышения уровня оказываемой медицинской помощи и одновременного снижения затрат, в результате чего она предоставляет возможность для клинического анализа, повышения уровня взаимодействия между медицинским персоналом и усовершенствования рабочего процесса.
Единый PACS, единое видение В результате перехода на систему Philips IntelliSpace PACS ожидается, что организация UCHealth сможет сэкономить 11,1 миллионов долларов США в течение пяти лет, а также получит доступ к усовершенствованному рабочему процессу, изображениям для оказания медицинской помощи высокого уровня и гибкой структуре, которая настроена и готова к изменению системы в случае обновлений.
Единый PACS, единое видение
В результате перехода на систему Philips IntelliSpace PACS ожидается, что организация UCHealth сможет сэкономить 11,1 миллионов долларов США в течение пяти лет, а также получит доступ к усовершенствованному рабочему процессу, изображениям для оказания медицинской помощи высокого уровня и гибкой структуре, которая настроена и готова к изменению системы в случае обновлений.
С точки зрения системы здравоохранения, каждому пациенту следует оказывать стандартизированную медицинскую помощь высокого уровня, идентичную для всех пациентов, в любом месте в рамках всей системы — система PACS является частью данной системы. Процесс стандартизации протоколов визуализации, рабочего процесса, а также структуры и содержания отчетов является важным компонентом, как и предоставление врачам ранее выполненных исследований и архивных записей”.
— Доктор Peter Sachs, старший преподаватель отделения радиологии (University of Colorado School of Medicine), глава отделения кардиоторакальной радиологии и вице-председатель подразделения информатики (отделение радиологии), а также специалист по информатике в сфере радиологии (University of Colorado Health)
Узнайте больше о том, как сделать вашу работу эффективнее, а процесс принятия решений — обоснованным с помощью наших комбинированных решений.
Узнайте больше о том, как сделать вашу работу эффективнее, а процесс принятия решений — обоснованным с помощью наших комбинированных решений.
* Клиент несет ответственность за обеспечение соответствия рекомендациям по работе сети Philips для эксплуатации системы IntelliSpace PACS 4.4.550.0. Минимальные требования к сетевым адаптерам на рабочих станциях: 100 Мб/с, а также сквозное соединение с сервером со скоростью 100 Мб/с. Для обработки крупных исследований, например, крупных КТ-исследований (размер исследования > 700 Мб, количество кадров > 1000) и томографической реконструкции в ходе маммографии на точках доступа к системе требуется наличие сетевого адаптера со скоростью 1 Гб/с, а также сквозное соединение с сервером со скоростью 1 Гб/с. ** IntelliSpace PACS Radiology Workspace включает следующие продукты: Advanced Workflow Solution 2.1, Canvas 1.1, Workflow Cockpit 1.1 и IntelliSpace PACS 4.4.540.
* Клиент несет ответственность за обеспечение соответствия рекомендациям по работе сети Philips для эксплуатации системы IntelliSpace PACS 4.4.550.0. Минимальные требования к сетевым адаптерам на рабочих станциях: 100 Мб/с, а также сквозное соединение с сервером со скоростью 100 Мб/с. Для обработки крупных исследований, например, крупных КТ-исследований (размер исследования > 700 Мб, количество кадров > 1000) и томографической реконструкции в ходе маммографии на точках доступа к системе требуется наличие сетевого адаптера со скоростью 1 Гб/с, а также сквозное соединение с сервером со скоростью 1 Гб/с.
** IntelliSpace PACS Radiology Workspace включает следующие продукты: Advanced Workflow Solution 2.1, Canvas 1.1, Workflow Cockpit 1.1 и IntelliSpace PACS 4.4.540.
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