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IntelliSpace PACS

IntelliSpace PACS

Управление рабочим процессом учреждения

 

Позволяет оптимизировать рабочий процесс и повысить качество оказания медицинской помощи пациентам, предоставляя быстрый и простой доступ к изображениям, полученным разными методами, где бы вы ни находились. Наша система IntelliSpace PACS сочетает в себе все необходимое для получения клинических данных в любом месте* и в любое время и обеспечивает уникальный подход к решению клинических задач в рамках всего учреждения.

 

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Решение IntelliSpace PACS Radiology Workspace Solution**

Эффективность или качество? И то, и другое!

 

Что нового?

Объединение методов оказания помощи. Стремление к высочайшему уровню медицинского обслуживания.


Система Philips IntelliSpace PACS предоставляет доступ к нужным изображениям, полученным разными методами, и облегчает процесс принятия клинических решений в любом месте* и в любое время. Работа в системе PACS упрощается благодаря уникальной модели предоставления доступа к службам, обладающей гибкостью, универсальностью и способностью к взаимодействию. Но, прежде всего, облегчается взаимодействие в рамках учреждения, в результате чего происходит улучшение клинического рабочего процесса и финансовых показателей, а также повышение уровня оказываемой медицинской помощи.

 

Ключевые преимущества:

  • настраиваемый и интуитивно понятный пользовательский интерфейс и усовершенствованные инструменты для управления рабочим процессом;
  • упрощенный процесс просмотра и интерпретации исследования; возможность отображения одних и тех же изображений и данных на любом экране в рамках учреждения;
  • работа с 2D/3D-данными, полученными различными способами;
  • упрощенный процесс передачи и анализа данных исследований с 3D-изображениями, усовершенствованная технология совместного использования результатов и выявление патологий благодаря расширенному набору инструментов, а также
  • интерфейсы на базе открытой платформы для работы с системами учреждений (например, EMR), приложениями сторонних производителей и специально разработанными решениями.

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Final CEE consent

Что нового?

 Решение IntelliSpace PACS Radiology Workspace Solution** 

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Решение Philips IntelliSpace PACS Radiology Workspace Solution**, в основе которого лежит глубокое понимание процессов рентгенологии, способствует повышению уровня оказания медицинской помощи, при этом предоставляя усовершенствованные и эффективные инструменты; таким образом, вам больше не надо разбираться в особенностях программного обеспечения, вы можете полностью посвятить свое время диагностике пациентов.

 

Решение Workspace Solution включает специально созданный и интуитивно понятный интерфейс пользователя, а также усовершенствованные инструменты для рабочего процесса, позволяющие сократить количество этапов изучения и интерпретации исследований. Оно обеспечивает оптимизацию формата отображения, формирует историю болезни пациента в рамках шкалы времени, позволяет создать автоматизированные протоколы выбора изображений и специальные функции, а также сочетания клавиш, которые помогут сосредоточиться на процессе обработки изображений, а не на настройке системы.

Новое решение Radiology Workspace Solution

Новое решение, основанное на глубоком понимании процессов рентгенологии, которое позволяет добиться эффективных результатов и способствовать улучшению уровня оказания медицинской помощи.

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Что это значит?

Final CEE consent

Эффективность: получение и преобразование данных пациентов и изображений в исчерпывающую информацию для поддержки принятия клинических решений

 

Система IntelliSpace PACS включает «умные» инструменты, способствующие систематизации рабочего процесса и управлению исследованиями, отображению изображений и сведений в интуитивно понятном формате и их поддержке клинически значимыми данными.  

Взаимодействие: эффективное взаимодействие между специалистами и интерпретация медицинской информации с помощью клинических приложений и инфопанелей

 

Система IntelliSpace PACS поддерживает метод комплексного оказания медицинской помощи за счет облегчения взаимодействия специалистов. Простые инструменты презентаций, функция создания закладок, а также функция создания видеороликов повышают эффективность взаимодействия рентгенологов и других специалистов. Возможность получения самых последних данных способствует быстрому и более эффективному анализу.

Безопасность: контролируемая и безопасная среда размещения

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Система IntelliSpace PACS опирается на механизм управления рисками, разработанный Министерством обороны США (DoD), по трем ключевым направлениям: безопасная среда внешнего размещения (RMF), безопасный жизненный цикл разработки программного обеспечения (SSDL) и безопасные прикладные программные приложения. Именно эти три сферы обеспечения безопасности позволяют добиться конфиденциальности, целостности и доступности данных пациента в рамках вашего медицинского учреждения.

 

IntelliSpace PACS строго соответствует требованиям механизма управления рисками Министерства обороны США, а также требованиям методов управления всеобщими информационными рисками.

Поддержка принятия обоснованных клинических решений в любом месте оказания помощи 

Система IntelliSpace PACS предоставляет доступ к нужной информации, полученной разными методами, и облегчает процесс принятия клинических решений в любом месте* и в любое время. 

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Больше, чем просто PACS 

 

Система IntelliSpace PACS позволяет всегда соответствовать меняющимся потребностям вашего медицинского учреждения, поскольку система PACS включает широкий набор опций. Система создана для повышения уровня оказываемой медицинской помощи и одновременного снижения затрат, в результате чего она предоставляет возможность для клинического анализа, повышения уровня взаимодействия между медицинским персоналом и усовершенствования рабочего процесса. 

Единый PACS, единое видение

В результате перехода на систему Philips IntelliSpace PACS ожидается, что организация UCHealth сможет сэкономить 11,1 миллионов долларов США в течение пяти лет, а также получит доступ к усовершенствованному рабочему процессу, изображениям для оказания медицинской помощи высокого уровня и гибкой структуре, которая настроена и готова к изменению системы в случае обновлений.

С точки зрения системы здравоохранения, каждому пациенту следует оказывать стандартизированную медицинскую помощь высокого уровня, идентичную для всех пациентов, в любом месте в рамках всей системы — система PACS является частью данной системы. Процесс стандартизации протоколов визуализации, рабочего процесса, а также структуры и содержания отчетов является важным компонентом, как и предоставление врачам ранее выполненных исследований и архивных записей”.

— Доктор Peter Sachs, старший преподаватель отделения радиологии (University of Colorado School of Medicine), глава отделения кардиоторакальной радиологии и вице-председатель подразделения информатики (отделение радиологии), а также специалист по информатике в сфере радиологии (University of Colorado Health)



Все в одном

Узнайте больше о том, как сделать вашу работу эффективнее, а процесс принятия решений — обоснованным с помощью наших комбинированных решений.

 

 

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Другие решения

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Консалтинг

 

Специально разработанные стратегии и программы с ориентацией на пациента, созданные для компаний-лидеров в сфере здравоохранения, которые хотят добиться устойчивых результатов и лидерства на рынке.


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Врач выполняет исследование пациента

Обучение


Целенаправленное обучение для эффективного оказания медицинской помощи пациентам. Программа Philips Healthcare Education обеспечивает комплексные, клинически значимые курсы, направления для обучения и программы, предназначенные для повышения эффективности работы и оказания медицинской помощи высокого уровня.
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Специалист службы поддержки компании Philips помогает врачу в работе с программным обеспечением Philips

Профессиональные услуги

 

Превосходные профессиональные услуги помогают решить проблемы или избежать их появления, а также способствуют достижению целей или получению представления о работе служб. Услуги компании Philips включают все три направления — наши инженеры, консультанты и специалисты службы поддержки предоставляют помощь в работе с продуктами, услугами, программным обеспечением и устройствами компании Philips, которые позволяют решать проблемы, предвидеть и осознать новые возможности для вашей деятельности.

 

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* Клиент несет ответственность за обеспечение соответствия рекомендациям по работе сети Philips для эксплуатации системы IntelliSpace PACS 4.4.550.0. Минимальные требования к сетевым адаптерам на рабочих станциях: 100 Мб/с, а также сквозное соединение с сервером со скоростью 100 Мб/с. Для обработки крупных исследований, например, крупных КТ-исследований (размер исследования > 700 Мб, количество кадров > 1000) и томографической реконструкции в ходе маммографии на точках доступа к системе требуется наличие сетевого адаптера со скоростью 1 Гб/с, а также сквозное соединение с сервером со скоростью 1 Гб/с.

 

** IntelliSpace PACS Radiology Workspace включает следующие продукты: Advanced Workflow Solution 2.1, Canvas 1.1, Workflow Cockpit 1.1 и IntelliSpace PACS 4.4.540.

** IntelliSpace PACS Radiology Workspace включает следующие продукты: Advanced Workflow Solution 2.1, Canvas 1.1, Workflow Cockpit 1.1 и IntelliSpace PACS 4.4.540.
** IntelliSpace PACS Radiology Workspace включает следующие продукты: Advanced Workflow Solution 2.1, Canvas 1.1, Workflow Cockpit 1.1 и IntelliSpace PACS 4.4.540.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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Continue

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