Решение Philips IntelliSpace PACS Radiology Workspace Solution**, в основе которого лежит глубокое понимание процессов рентгенологии, способствует повышению уровня оказания медицинской помощи, при этом предоставляя усовершенствованные и эффективные инструменты; таким образом, вам больше не надо разбираться в особенностях программного обеспечения, вы можете полностью посвятить свое время диагностике пациентов.

Решение Workspace Solution включает специально созданный и интуитивно понятный интерфейс пользователя, а также усовершенствованные инструменты для рабочего процесса, позволяющие сократить количество этапов изучения и интерпретации исследований. Оно обеспечивает оптимизацию формата отображения, формирует историю болезни пациента в рамках шкалы времени, позволяет создать автоматизированные протоколы выбора изображений и специальные функции, а также сочетания клавиш, которые помогут сосредоточиться на процессе обработки изображений, а не на настройке системы.