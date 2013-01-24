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Терапия инсульта

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Лечение инсульта

Внутрисосудистая терапия ишемического инсульта начинает применяться все шире по мере появления новых эффективных устройств для извлечения тромбов. Сегодня значительная доля вмешательств при инсульте выполняется с помощью систем Philips. Наши решения NeuroSuite поддерживают различные аспекты терапии инсульта, помогая улучшить медицинскую помощь на всех критически важных этапах. Входящие в него передовые технологии позволяют визуализировать сосуды и определенные приспособления с беспрецедентной детализацией.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю