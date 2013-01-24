Внутрисосудистая терапия ишемического инсульта начинает применяться все шире по мере появления новых эффективных устройств для извлечения тромбов. Сегодня значительная доля вмешательств при инсульте выполняется с помощью систем Philips. Наши решения NeuroSuite поддерживают различные аспекты терапии инсульта, помогая улучшить медицинскую помощь на всех критически важных этапах. Входящие в него передовые технологии позволяют визуализировать сосуды и определенные приспособления с беспрецедентной детализацией.