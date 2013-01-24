Здоровье матери и ребенка

Вы верите, что каждая мать и ребенок заслуживают самого лучшего - до, во время и после появления на свет долгожданного ребенка.
Мы в Philips разделяем эти идеи и поддерживаем их реализацию.
Мы стремимся предоставить вам инновационные клинически проверенные решения и самую широкую поддержку - с самого начала, на каждом этапе и с каждым изменением.
От кабинета акушера до родильного отделения, и от клиники до дома, мы обеспечиваем медицинскую помощь нового поколения, чтобы дать новому поколению самое лучшее.
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