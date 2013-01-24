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Что это значит?
Final CEE consent

Здоровье матери и ребенка

 

Вы верите, что каждая мать и ребенок заслуживают самого лучшего - до, во время и после появления на свет долгожданного ребенка.

Мы в Philips разделяем эти идеи и поддерживаем их реализацию.

 

Мы стремимся предоставить вам инновационные клинически проверенные решения и самую широкую поддержку - с самого начала, на каждом этапе и с каждым изменением.

 

От кабинета акушера до родильного отделения, и от клиники до дома, мы обеспечиваем медицинскую помощь нового поколения, чтобы дать новому поколению самое лучшее.  

 

Чтобы узнать больше о нашей продукции и услугах, пожалуйста, разместите запрос, воспользовавшись электронной формой ниже.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю