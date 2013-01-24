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cardiovascular icon

Исследования сердца и сосудов

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general imaging icon

Общая визуализация

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obstetrics and gynecology icon

Акушерство/гинекология

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point of care icon

Исследования на месте оказания медицинской помощи

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refurbished systems icon

Восстановленное оборудование

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education and training icon

Обучение и тренинги

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ultrasound services icon

Сервисные решения

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transducer icon

Датчики

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Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю