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Ключевые слова для поиска

    Эхокардиография

    Разработано для кардиологов. Точная диагностика для пациентов.

    Каждое сердце имеет значение

    В современной кардиологии наблюдается острая необходимость внедрять самые передовые решения для визуализации без ущерба для эффективности рабочих процессов, диагностики и лечения, а также наблюдения за пациентом. 

     

    Ультразвуковые системы Philips для исследований сердца и сосудов обеспечивают исключительные функциональные возможности и производительность, которые помогут повысить качество оказываемой медицинской помощи и рабочих процессов в отделении кардиологии, позволяя обеспечить превосходное медицинское обслуживание всех без исключения пациентов.

    Каждое сердце имеет значение video

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    Что это значит?

    По-настоящему исключительный уровень УЗИ для кардиологии

    Система Philips EPIQ CVx* — это специальное решение для УЗИ сердца, обеспечивающее существенный прорыв в функциональных возможностях. 
    epiq 7 ultrasound machine

    Высокое качество визуализации с OLED-монитором и реалистичной передачей света TrueVue

    Повышенная эффективность исследований с настраиваемым интерфейсом пользователя и выравниванием изображений в 3D в режиме реального времени
    Новый надежный и воспроизводимый количественный анализ AIUS для более широкого круга пациентов с помощью Dynamic HeartModel

    Функция AutoSTRAIN, основанная на технологии усовершенствованной автоматизации, обеспечивает быстрое и воспроизводимое измерение общей деформации левого желудочка по продольной оси (GLS) для повседневного применения в клинической практике.

    Смотреть все решения для исследований сердца и сосудов
    affiniti ultrasound machine
    Affiniti
    Система Affiniti представляет собой комплексное решение для эхокардиографии, направленное на удовлетворение потребностей отделения с большой нагрузкой, одновременно обладающее теми инновациями, которые позволяют ультразвуковым системам Philips занимать лидирующие позиции в области решений для эхокардиографии.
    Affiniti 70
    Все системы Affiniti
    transducer product picture
    CX50
    Технологии премиум-класса обеспечивают новый уровень качества изображений в сфере компактных ультразвуковых систем, позволяя пользоваться преимуществами мобильности без ущерба для производительности. Разработано с учетом ключевых требований к проведению исследований и производительности полноразмерных систем для применения везде, где это необходимо.
    CX50
    Смотреть все продукты для кардиологии

    Philips EPIQ CVx

    Цель компании Philips — помочь вашему учреждению оставаться в авангарде лидирующих решений в области кардиологии. Система Philips EPIQ CVx* — это специализированное решение для ультразвуковых исследований в кардиологии, которое призвано помочь справиться со значительными нагрузками на персонал и системы здравоохранения.
    EPIQ CVx video
    Ознакомиться с портфолио EPIQ

    Последние инновации в эхокардиографии

    TrueVue
    TrueVue

    Трехмерное фотореалистичное построение изображений с виртуальным источником света

    Для улучшения качества визуализации анатомических структур сердца при проведении трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии технология Philips TrueVue для кардиологии с виртуальным источником света облегчает визуализацию расположения дефектов и распознает глубину внутри структур.
    Dynamic HeartModelA.I.**
    Dynamic HeartModelA.I.**

    Количественный анализ изображений сердца, разработанный с целью повышения надежности

    Philips HeartModelA.I. — это трехмерный инструмент, обеспечивающий надежную и воспроизводимую фракцию выброса (ФВ) в считанные секунды в рамках стандартного рабочего процесса. Функция Dynamic HeartModelA.I. показывает движущиеся контуры объемов левого желудочка (ЛЖ) и левого предсердия (ЛП). 
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    EchoNavigator с интеллектуальным определением анатомических структур
    EchoNavigator с интеллектуальным определением анатомических структур

    Предназначено для повышения точности диагностики

    В целях получения более надежных сведений о расположении анатомических структур, катетеров и устройств во время инвазивных исследований сердца, система Philips EPIQ CVxi* обеспечивает поддержку принятия решений на основе данных, полученных с использованием различных устройств.
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    AutoSTRAIN
    AutoSTRAIN

    Автоматическое измерение GLS для повседневного применения в клинической практике

    Функция TOMTEC AutoSTRAIN предлагает простое решение для измерения деформации с управлением одной кнопкой на основе алгоритмов автораспознавания проекции и авторазмещения контуров, обученных с использованием более чем 6000 изображений в целях обеспечения надежности метода. Функция AutoSTRAIN обеспечивает быстрое и воспроизводимое измерение общей деформации левого желудочка по продольной оси (GLS) для повседневного применения в клинической практике.
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    Выводы на основе клинических данных в эхокардиографии 

    Внедрение трехмерных УЗИ в практику для выполнения количественного анализа изображений сердца

    Внедрение трехмерных УЗИ в практику для выполнения количественного анализа изображений сердца

    Функции сердца можно оценивать несколькими способами, используя ряд устройств для визуализации. УЗИ обеспечивает экономичные и надежные функциональные возможности для быстрой оценки движущихся структур сердца без воздействия ионизирующего излучения.
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    Устранение сложностей при проведении УЗИ сердца

    Устранение сложностей при проведении УЗИ сердца

    Philips HeartModelA.I. — это трехмерный инструмент, позволяющий сократить время исследования и обеспечивающий бесперебойный рабочий процесс и широкую применимость. Он обеспечивает автоматическое определение, сегментацию и количественную оценку левого желудочка (ЛЖ) и левого предсердия (ЛП) по данным трехмерных изображений, получаемых в режиме реального времени.
    Нажмите для загрузки

    Ресурсы по эхокардиографии

    • Переключить вид

    Экспертные доклады и клинические разборы

    Устранение сложностей при проведении УЗИ сердца

    Электронное вращение iRotate и настраиваемая двухпроекционная визуализация xPlane

    Оценка технических характеристик и опыта пользователя системы Philips EPIQ CVx

    Трансторакальная трехмерная эхокардиография левых камер сердца. Количественный анализ с использованием автоматизированного адаптивного аналитического алгоритма

    Защита медицинского оборудования от утечки данных пациентов

    Внедрение трехмерных УЗИ в практику для выполнения количественного анализа изображений сердца 

    Количественный анализ левых камер сердца при трехмерной эхокардиографии — многоцентровое валидационное исследование 

    Расширенное портфолио ультразвуковых систем

    cardiovascular icon

    Исследования сердца и сосудов

    general imaging icon

    Общая визуализация

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    obstetrics and gynecology icon

    Акушерство/гинекология

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    point of care icon

    Исследования на месте оказания медицинской помощи

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    refurbished systems icon

    Восстановленное оборудование

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    education and training icon

    Обучение и тренинги

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    ultrasound services icon

    Сервисные решения

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    Датчики

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    Что это значит?
    Final CEE consent

    * Система EPIQ CVx/CVxi доступна только в отдельных странах. За дополнительными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.

    ** Интеллектуальное определение анатомических структур

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю