Эхокардиография

В современной кардиологии наблюдается острая необходимость внедрять самые передовые решения для визуализации без ущерба для эффективности рабочих процессов, диагностики и лечения, а также наблюдения за пациентом.

Ультразвуковые системы Philips для исследований сердца и сосудов обеспечивают исключительные функциональные возможности и производительность, которые помогут повысить качество оказываемой медицинской помощи и рабочих процессов в отделении кардиологии, позволяя обеспечить превосходное медицинское обслуживание всех без исключения пациентов.