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Датчики для ультразвуковых систем

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Датчики для ультразвуковых систем

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Тип датчика
Технология
  •  
    C9-4v для системы ClearVue Широкополосный конвексный датчик

    C9-4v для системы ClearVue

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: 4–9 МГц
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  •  
    D5cwc CW Датчик без функции визуализации

    D5cwc CW

    • Технология: без визуализации
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: –
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  •  
    L12-4 Широкополосный линейный датчик

    L12-4

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 128
    • Частотный диапазон: 4–12 МГц
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  •  
    D2tcd PW Датчик без функции визуализации

    D2tcd PW

    • Технология: без визуализации
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: –
    Подробнее о продукте
  •  
    D2cwc CW Датчик без функции визуализации

    D2cwc CW

    • Технология: –
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: –
    Подробнее о продукте
  •  
    mC7-2 Широкополосный микроконвексный датчик для удобства работы при межреберной визуализации печени

    mC7-2

    • Малая площадь контакта для превосходной визуализации с доступом в межреберной области
    • Встроенный электромагнитный трекер для использования с инструментами Объединение и Навигация
    • Контрастные исследования
    • Технология визуализации MicroFlow
    Подробнее о продукте
  •  
    Датчик XL14-3 с матрицей xMATRIX Первый датчик xMATRIX с линейной матрицей

    Датчик XL14-3 с матрицей xMATRIX

    • Датчик XL14-3 xMATRIX с линейной матрицей
    • Функция 3D/4D-визуализации
    • XRES Pro
    • Технология визуализации MicroFlow
    Подробнее о продукте
  •  
    C5-2 для системы ClearVue Широкополосный конвексный датчик

    C5-2 для системы ClearVue

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: 2–5 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    D2cwc CW для системы ClearVue Датчик без функции визуализации

    D2cwc CW для системы ClearVue

    • Технология: –
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: 2 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    V6-2 для системы ClearVue Широкополосный конвексный датчик

    V6-2 для системы ClearVue

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: 2–6 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    L12-4 для системы ClearVue Широкополосный линейный датчик

    L12-4 для системы ClearVue

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: 4–12 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    S4-1 для системы ClearVue Широкополосный секторный датчик

    S4-1 для системы ClearVue

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: 1–4 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    3D9-3v для системы ClearVue Широкополосный конвексный датчик

    3D9-3v для системы ClearVue

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: 3–9 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    L12-4 Широкополосный линейный датчик

    L12-4

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 128
    • Частотный диапазон: 4–12 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    X6-1 Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

    X6-1

    • Технология: xMATRIX, PureWave
    • Количество элементов: 9212
    • Частотный диапазон: 1–6 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    BP10-5ec Двухплоскостной конвексный датчик

    BP10-5ec

    • Технология: –
    • Количество элементов: 96
    • Частотный диапазон: 5–10 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    X5-1 Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

    X5-1

    • Технология: xMATRIX, PureWave
    • Количество элементов: 3040
    • Частотный диапазон: 1–5 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    C9-3io Широкополосный конвексный датчик

    C9-3io

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 128
    • Частотный диапазон: 3–9 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    X7-2t Датчик Live 3D TEE с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

    X7-2t

    • Технология: xMATRIX, PureWave
    • Количество элементов: 2500
    • Частотный диапазон: 2–7 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    X7-2 Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

    X7-2

    • Технология: xMATRIX
    • Количество элементов: 2500
    • Частотный диапазон: 2–7 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    S8-3 Секторный датчик

    S8-3

    • Технология: –
    • Количество элементов: 96
    • Частотный диапазон: 3–8 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    S5-1 Широкополосный секторный датчик

    S5-1

    • Технология: широкополосная, PureWave
    • Количество элементов: 80
    • Частотный диапазон: 1–5 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    3D9-3v Широкополосный конвексный датчик

    3D9-3v

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 128
    • Частотный диапазон: 3–9 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    S7-3t Секторный датчик

    S7-3t

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 48
    • Частотный диапазон: 3–7 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    L18-5 Широкополосный линейный датчик

    L18-5

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 288
    • Частотный диапазон: 5–18 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    S4-2 Широкополосный секторный датчик

    S4-2

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 80
    • Частотный диапазон: 2–4 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    VL13-5 Объемный широкополосный линейный датчик

    VL13-5

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 192
    • Частотный диапазон: 5–13 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    C9-4v Широкополосный конвексный датчик

    C9-4v

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 128
    • Частотный диапазон: 4–9 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    L12-3 Широкополосный линейный датчик

    L12-3

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 160
    • Частотный диапазон: 3–12 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    C9-2 Широкополосный конвексный датчик с технологией кристаллов PureWave

    C9-2

    • Технология: широкополосная, PureWave
    • Количество элементов: 192
    • Частотный диапазон: 2–9 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    C10-3v Широкополосный конвексный датчик с технологией кристаллов PureWave

    C10-3v

    • Технология: широкополосная, PureWave
    • Количество элементов: 128
    • Частотный диапазон: 3–10 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    C5-1 Широкополосный конвексный датчик с технологией кристаллов PureWave

    C5-1

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 160
    • Частотный диапазон: 1–5 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    C6-2 Широкополосный конвексный датчик

    C6-2

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 128
    • Частотный диапазон: 2–6 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    S12-4 Секторный датчик

    S12-4

    • Технология: –
    • Количество элементов: 96
    • Частотный диапазон: 4–12 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    S4-1 Широкополосный секторный датчик

    S4-1

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: –
    • Частотный диапазон: 1–4 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    L15-7io Компактный широкополосный линейный датчик

    L15-7io

    • Технология: широкополосная; уникальная акустическая линза для визуализации на поверхности датчика
    • Количество элементов: 128
    • Частотный диапазон: 7–15 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    V6-2 Объемный широкополосный конвексный датчик

    V6-2

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 192
    • Частотный диапазон: 2–6 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    L12-5 50 Линейный датчик

    L12-5 50

    • Технология: –
    • Количество элементов: 256
    • Частотный диапазон: 5–12 МГц
    Подробнее о продукте
  •  
    C8-5 Широкополосный конвексный датчик

    C8-5

    • Технология: широкополосная
    • Количество элементов: 128
    • Частотный диапазон: 5–8 МГц
    Подробнее о продукте
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю