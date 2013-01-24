Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Вентиляция легких

Когда вашим пациентам легче дышать, мы тоже можем вздохнуть с облегчением

Свяжитесь с нами
    *

    Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

    * Обязательное поле
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
    *

    Что это значит?
    Final CEE consent

    Обладая более чем 40-летней экспертизой в решениях для респираторной поддержки, Philips располагает всеми ресурсами, чтобы обеспечить пациентов качественной терапией с применением аппаратов ИВЛ.

    Это больше чем просто аппарат ИВЛ, это символ начала партнерских отношений

     

    Мы проводим обучение и консультации, чтобы врачи могли совершенствовать имеющиеся навыки, в том числе связанные с процессом эксплуатации медицинского оборудования и обращения с ним. Наши решения для вентиляции легких включают полный набор компонентов, ориентированных на пациента, а также возможность доступа к данным, что обеспечивает получение необходимой информации на всех этапах оказания медицинской помощи для облегчения принятия клинических решений.

    Свяжитесь с нами

    Широкий спектр решений для оказания медицинской помощи

     

    Аппараты ИВЛ компании Philips для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких обеспечивают поддержку потребностей пациентов и клинических специалистов, как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Наши решения разработаны для обеспечения максимального комфорта пациента и качества оказываемой помощи. Нашей основной целью является оказание помощи клиническим специалистам и системам здравоохранения при лечении дыхательной недостаточности в сложных и меняющихся условиях лечения пациентов.

    V601


    Разработан для обеспечения гибкости

    Благодаря аппарату V60 клиническим специалистам доступна гибкость для эффективного лечения широкого спектра дыхательных проблем. Аппарат позволяет выполнять неинвазивную вентиляцию легких (НИВЛ) и инвазивную механическую вентиляцию легких (ИВЛ).
    Аппарат ИВЛ V60

    Промоакция

    Опция «Auto-Trak Plus» в подарок в случае приобретения нового аппарата ИВЛ V60  и трех упаковок масок PerforMax111.

    Подробнее о продукте

    Trilogy EV3002


    Разработан для универсального применения

    Trilogy EV300 представляет собой универсальный аппарат ИВЛ, который может обеспечить респираторную поддержку в различных условиях в рамках больницы — от отделения неотложной помощи до ОРИТ. Кроме того, устройство Trilogy EV300 является частью платформы аппаратов ИВЛ Trilogy Evo, которая является единой платформой для аппаратов ИВЛ, используемых для поддержания жизнедеятельности пациента, обеспечивая постоянную респираторную поддержку и мониторинг при изменении условий оказания медицинской помощи и состояния пациентов.
    Trilogy EV300

    Промоакция

    Получите дополнительный год гарантии в случае приобретения нового аппарата ИВЛ EV3002.

    E303


    Разработан для применения в критической ситуации

    Аппарат E30, позволяющий облегчить состояние пациента, разработан для оптимальной доставки кислорода. Данное устройство отличается простотой использования, которая облегчает процесс оказания помощи пациентам клиническими специалистами.
    Аппарат ИВЛ E30

    Промоакция

    Получите дополнительную скидку при покупке нового аппарата ИВЛ E303.

    Подробнее о продукте
    Решения для ИВЛ в условиях медицинского учреждения

    Решения для ИВЛ в условиях медицинского учреждения

    Решения Philips для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких предназначены для лечения дыхательной недостаточности в условиях медицинского учреждения. Наши аппараты ИВЛ для медицинских учреждений отличаются универсальностью, что позволяет медицинским специалистам быстро реагировать на изменения состояния пациента, обеспечивая при этом стабильное и качественное лечение. Наши решения для ИВЛ с сетевыми возможностями и возможностями расширения для медицинских учреждений помогут оптимизировать рабочий процесс, повысить уровень удовлетворенности пациентов и сократить количество случаев повторной госпитализации.
    Узнать больше
    Trilogy Evo с маской, располагающейся под носом

    Решения для ИВЛ в домашних условиях

    Домашние аппараты ИВЛ Philips предназначены для лечения респираторных заболеваний посредством инвазивной и неинвазивной терапии с использованием простых и удобных решений для лечения в домашних условиях. Созданные на основе надежных технологий Philips, наши домашние аппараты ИВЛ с удобным интерфейсом облегчают выполнение процедур для пациентов и медицинских специалистов.
    Узнать больше
    Значок дистанционного обучения

    Компания Philips также обеспечивает непрерывное обучение, обслуживание и поддержку, необходимые для повышения клинической эффективности.

    Клинические и профессиональные ресурсы

    1 Примечание.

    Действие предложения на устройство V60  начинается 21 сентября 2020 года в 9:00 (время московское, MSK, UTC/GMT+3) и заканчивается 31 декабря 2020 года в 23:59 (время московское, MSK, UTC/GMT+3)

    Данное предложение доступно прямым клиентам и дилерам.

     

    Соответствующие номера по каталогу

    1052535 PerforMax with EE leak 2 elbow, small. Маска полнолицевая PerforMax, размер S, EE, с креплением, одноразовая, 10 шт/упак

    1052536 L Performax SU Intl w/EE Leak 2 - 10 Pack  Маска полнолицевая PerforMax, размер L, EE, с креплением, одноразовая, 10 шт/упак

    Программное обеспечение 1076723 Auto-Trak+ Option. Специальное медицинское программное обеспечение на различных носителях - 1 шт. Функция AutoTrak+

     

    2 Примечание.

    Действие предложения на устройство EV300  начинается 21 сентября 2020 года в 9:00 (время московское, MSK, UTC/GMT+3) и заканчивается 02 ноября 2020 года в 23:59 (время московское, MSK, UTC/GMT+3)

    Данное предложение доступно прямым клиентам и дилерам

     

    3 Регистрационное удостоверение РЗН 2020/11355 от 10 августа 2020 года, выдано в рамках Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 430 “Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия

    Регистрационное удостоверение РЗН 2020/11649 от 02 сентября 2020 года, выдано в рамках Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 430 “Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия”

    Регистрационное удостоверение РУ № ФСЗ 2011/09352 Аппарат искуственной вентиляции легких Respironics V с принадлежностями

     

    4 Обратите внимание: не все продукты доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всей линейки обратитесь в региональное представительство компании Philips.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю