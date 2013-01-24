Вентиляция легких

1 Примечание.
Действие предложения на устройство V60 начинается 21 сентября 2020 года в 9:00 (время московское, MSK, UTC/GMT+3) и заканчивается 31 декабря 2020 года в 23:59 (время московское, MSK, UTC/GMT+3)
Данное предложение доступно прямым клиентам и дилерам.
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2 Примечание.
Действие предложения на устройство EV300 начинается 21 сентября 2020 года в 9:00 (время московское, MSK, UTC/GMT+3) и заканчивается 02 ноября 2020 года в 23:59 (время московское, MSK, UTC/GMT+3)
Данное предложение доступно прямым клиентам и дилерам
3 Регистрационное удостоверение РЗН 2020/11355 от 10 августа 2020 года, выдано в рамках Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 430 “Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия
Регистрационное удостоверение РЗН 2020/11649 от 02 сентября 2020 года, выдано в рамках Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 430 “Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия”
Регистрационное удостоверение РУ № ФСЗ 2011/09352 Аппарат искуственной вентиляции легких Respironics V с принадлежностями
4 Обратите внимание: не все продукты доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всей линейки обратитесь в региональное представительство компании Philips.