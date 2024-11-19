Важное примечание

*Precise Image способствует снижению дозы облучения в зависимости от клинической задачи, анатомических особенностей пациента и области исследования. Для определения оптимальной дозы, необходимой для получения диагностически качественного изображения при конкретной клинической задаче, следует консультироваться с врачом-рентгенологом и медицинским физиком. Оценка снижения дозовой нагрузки проводилась с использованием стандартных протоколов исследования тела при толщине среза 1,0 мм и настройке «Smoother». Испытания выполнялись на фантоме MITA CT IQ Phantom (CCT189, The Phantom Laboratory) с оценкой различимости объекта диаметром 10 мм и сравнением с методом реконструкции на основе фильтрованной обратной проекции (Filtered Back Projection, FBP). По результатам оценки четырех тестовых объектов с использованием канального хоттелинговского наблюдателя (Channelized Hotelling Observer) продемонстрировано снижение уровня шума изображения до 85% и повышение выявляемости низкоконтрастных объектов на до 60% при снижении лучевой нагрузки на 50–80%. Смещение кривой спектра мощности шума (Noise Power Spectrum, NPS) используется для оценки изображения. Измерения выполнялись на водном фантоме диаметром 20 см в центральной области интереса размером 50 × 50 мм, среднее смещение кривой NPS составило не более 6%.

** По результатам внутренней оценки Philips с участием пяти клинических экспертов, сравнивших ручное и автоматизированной позиционирование Precise Position на антропоморфном фантоме с использованием данных 40 клинических случаев.