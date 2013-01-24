Информация о компании

Royal Philips — это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома.