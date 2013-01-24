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Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

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Информация о компании

Информация о компании

Информация о компании

 

Royal Philips — это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в  области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома.

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Ultrasound

Создаем значимые инновации для людей

 

120 лет назад и вплоть до сегодняшнего дня, инновации и забота о людях были основой для бизнеса Philips.

 

Наше обязательство заключается в поставке новых технологий в сфере здравоохранения и световых решений, а также инновационных и локально релевантных потребительских товаров, которые приносят реальную пользу нашим потребителям, клиентам и партнерам по всему миру. Мы убеждены, что для исполнения этих обязательств необходимо всегда учитывать потребности и желания людей.

 

Объединяя вместе два элемента — людей и инновации — мы создаем технологии нового поколения и продукцию, которая действительно нужна людям. Значимые инновации помогают улучшить качество жизни людей. Вот что отличает нас от других и делает бренд Philips уникальным.

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Bridge

Основные достижения в I квартале

 

Philips установила первый в России ангиограф Azurion 3

Благодаря Azurion высокие медицинские технологии Philips в сфере кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии станут доступнее для жителей Воронежской области.

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Philips представила новую бритву Philips S9000 Prestige

Philips S9000 Prestige со сверхточными лезвиями, инновационной системой подстройки под щетину и беспроводной зарядкой сделает бритье более эффективным.

Пресс-релиз

Philips в 2018 г.

Продажи
18.121 млрд
Скорректированная
прибыль до учета процентов,
налогов и амортизации
(EBITA)
2.366  млрд
Чистая прибыль
1.097 млрд

Информационный центр

Здесь вы можете ознакомиться с последними новостями компании

 

Пресс-релизы

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Годовой отчет за 2018 год

Philips объявляет о своей деятельности в 2018 году

 

Читать отчет

Годовой отчет за 2016 год Philips объявляет о своей деятельности в 2016 году

Общие принципы деятельности

Общие принципы деятельности (GBP) регламентируют честное и ответственное ведение бизнеса в компании.

 

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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного обеспечения к договорам поставки медицинских изделий и/или медицинского оборудования
 

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Положение об обработке персональных данных