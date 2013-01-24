Информация о компании

120 лет назад и вплоть до сегодняшнего дня, инновации и забота о людях были основой для бизнеса Philips.

Наше обязательство заключается в поставке новых технологий в сфере здравоохранения и световых решений, а также инновационных и локально релевантных потребительских товаров, которые приносят реальную пользу нашим потребителям, клиентам и партнерам по всему миру. Мы убеждены, что для исполнения этих обязательств необходимо всегда учитывать потребности и желания людей.

Объединяя вместе два элемента — людей и инновации — мы создаем технологии нового поколения и продукцию, которая действительно нужна людям. Значимые инновации помогают улучшить качество жизни людей. Вот что отличает нас от других и делает бренд Philips уникальным.