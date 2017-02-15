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      Обучение и тренинги для врачей

       

      Ресурсы для самостоятельного изучения и расписание предстоящих мероприятий Philips, направленных на поддержание профессионального уровня и осведомленности о современных технологиях врачей, среднего медицинского персонала и руководителей здравоохранения.

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