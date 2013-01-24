Научно-исследовательская лаборатория Philips в «Сколково»

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Российская Федерация

Научно-исследовательская лаборатория Philips

Инновационный центр «Сколково»

Научно-исследовательская лаборатория Philips в России находится на территории инновационного центра «Сколково». С момента открытия в 2017 году площадка объединила российских и международных экспертов в области ИТ, которые занимаются разработкой перспективных технологий для медицины будущего. Научная работа лаборатории сосредоточена на проведении исследований по следующим направлениям в здравоохранении: машинное обучение, анализ и обработка данных различной природы, прогнозная аналитика, рекомендательные системы.

О Philips Research

Лаборатория Philips в «Сколково» – часть глобальной научно-исследовательской сети Philips Research, одной из крупнейших частных исследовательских организаций в мире. Более 1250 ученых работают в 10 лабораториях в нескольких локациях в Европе, Северной Америке, Китае, Индии, Африке и России. Работа российского подразделения интегрирована в глобальные исследовательские проекты компании.

 

Сегодня портфель интеллектуальной собственности Philips включает 76 000 патентов, 47 000 торговых марок, 91 000 прав на дизайн и 5000 доменных имен. Компания реинвестирует в R&D, в целом, около 9% годового оборота, и в исследования, в частности, до 1% от продаж.

 

Проекты

В настоящее время в лаборатории ведутся исследования в следующих направлениях:

  • анализ и обработка медицинских изображений (МРТ, КТ, рентген, цифровая гистология);
  • оптимизация процессов в отделении лучевой диагностики;
  • разработка методов автоматического выделения событий
  • аналитика в области популяционного здравоохранения

 

Партнеры

Российская лаборатория Philips в «Сколково» сотрудничает с ведущими исследовательскими площадками по всей стране. В числе партнеров – Сколковский институт науки и технологий, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Научно-Практический Клинический Центр Диагностики и Телемедицинских Технологий и др.

 

На базе российской научно-исследовательской лаборатории Philips организованы программы стажировок для студентов-магистрантов и аспирантов технических специальностей.

 

Команда

Сотрудники лаборатории обладают глубокой экспертизой в области математики, физики, анализа данных, обработки сигналов и изображений.

 

Philips Research 

 

Глобальная страница Philips Research (англ.)

Научно-исследовательская лаборатория Philips в «Сколково»

Адрес: 121205, Россия, Москва, Большой бульвар 42 стр.1

Инновационный центр «Сколково», Технопарк, 3 этаж

E-mail: Labs.rus@philips.com

 