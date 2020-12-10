Philips опубликовала отчет «Индекс здоровья будущего 2020»

41% российских молодых врачей не согласны, что их карьера оправдывает их ожидания или не уверены, что это так. Расхождение ожиданий с реальностью влияет и на удовлетворенность работой молодых российских специалистов: 26% из них не готовы посоветовать другим профессию врача.

«Умные» технологии могут помочь сократить административную нагрузку и оставляют врачам больше времени на заботу о пациентах. Внедрение подобных решений и обучение молодых специалистов их использованию может стать одним из ключей к исполнению карьерных ожиданий врачей в России.

России предстоит решить много задач на пути к ценностно-ориентированной модели здравоохранения. В настоящее время 92% молодых медицинских специалистов в России отмечают, что в их клиниках для оценки результата используются количественные показатели. Это выше, чем в среднем в 15 странах-участницах опроса (85%). При этом 82,5% российских молодых врачей знакомы только с названием ценностно-ориентированной модели, мало знают или вообще не осведомлены о ней. Для приближения к ценностно-ориентированному здравоохранению российским клиникам нужно смещать фокус на результаты оказанной медицинской помощи, а также работать над пониманием и осознанием принципов этой модели.

Цифровые технологии помогут трансформировать систему медицинской помощи

Стремительно развивающиеся технологии позволяют повышать надежность и качество оказания медицинской помощи. В России современные решения уже внедряются: например, осуществляется повсеместный переход на электронные медицинские карты. Данные исследования «Индекс здоровья будущего – 2020» показывают расхождение между отношением российских молодых медицинских работников к технологиям и их опытом использования современных решений на практике. Хотя они видят ценность технологий в здравоохранении, существуют препятствия, которые мешают им использовать максимальный потенциал инноваций.

83% молодых медицинских специалистов в России согласны с тем, что цифровые технологии – важный инструмент, который может помочь улучшить результаты лечения пациентов. 79% российских респондентов также уверены, что использование технологий даст им возможность уделять больше времени заботе о пациентах.

Одно их препятствий к внедрению цифровых технологий, основанных на обработке информации пациентов – их обеспокоенность вопросами конфиденциальности. Однако 83% молодых российских врачей согласны, что социальный эффект от использования анонимизированных медицинских данных более значим, чем переживания отдельных людей о безопасности конфиденциальных данных.

Согласно результатам исследования, 33% молодых российских врачей считают, что искусственный интеллект (ИИ) для повышения операционной эффективности учреждений в течении пяти лет станет самой полезной технологией, способной улучшить качество медицинской помощи в стране. Они также видят роль ИИ в улучшении собственного рабочего процесса: 76% из них уверены, что благодаря ИИ у них станет меньше административной нагрузки, а 75% – что у них появится больше времени на пациентов. Эти показатели выше, чем во многих других странах, где проводился опрос, а также выше среднего значения среди опрошенных из Европы. Кроме того, молодые врачи в России видят, что цифровые медицинские технологии потенциально могут снизить их уровень нагрузки (87%), и думают, что их внедрение уменьшит их стресс (66%). Руководителям здравоохранения в России стоит инвестировать в технологии для выполнения разных медицинских и неклинических задач, чтобы улучшать опыт как пациентов, так и врачей.

Основными препятствиями к внедрению технологических решений называют бюджетные ограничения и сложные бюрократические процессы. Только 59% российских молодых медицинских работников согласны, что клиники в их стране готовы использовать новые технологии. Это ниже, чем в среднем по 15 странам-участницам опроса, где показатель равен 78%.

Достойные зарплаты и создание благоприятной рабочей среды: что нужно менять в клиниках на уровне корпоративной культуры

Многие молодые медицинские работники обеспокоены тем, что их карьера не приносит им финансовой стабильности. 92% из них полагают, что их заработная плата недостаточна, чтобы оправдать время, затраченное на медицинское образование, и это снижает их удовлетворенность профессией врача. Для 94% респондентов уровень финансовой компенсации является важным фактором при выборе места работы. Введение программ материального стимулирования и определение достойного размера заработной платы для молодых специалистов – первостепенная задача здравоохранения.

Помимо финансового аспекта, при выборе медицинского учреждения в качестве рабочего места молодые российские врачи обращают внимание на баланс между работой и личной жизнью (80% опрошенных). Уже сейчас существуют технологии, способные препятствовать стрессу и эмоциональному выгоранию сотрудников. Их применение и внедрение гибких рабочих графиков способно создавать более привлекательные рабочие места.

Молодые врачи в России обеспокоены тем, что не могут предлагать изменения для существующей системы медицинской помощи и влиять на управление в клиниках, где они работают (только 56% из них думают, что у них есть эти возможности). Основными препятствиями они считают внутреннюю бюрократию (59%) и слишком сильную иерархию в учреждениях (46%). Это указывает на то, что руководителям медицинских учреждений нужно обратить внимание на процессы принятия решений и убедиться, что мнения молодых специалистов признаются и учитываются.

Общая выборка исследования «Индекс здоровья будущего – 2020» в 15 странах включает в себя 2867 медицинских работников в возрасте до 40 лет. Количественные опросы были проведены с 15 ноября по 27 декабря 2019 года в Австралии, Бразилии, Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Нидерландах, Польше, Румынии, России, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Африке и США. Кроме того, с января по февраль 2020 года были проведены качественные фокус-группы среди молодых медицинских работников из пяти стран.

В России было опрошено 200 молодых медицинских специалистов в возрасте от 31 до 39 лет. Среди них 44% – мужчины, 56% – женщины. Большая часть работников – врачи общей практики (семейные врачи), терапевты, онкологи, урологи, офтальмологи, неврологи, ортопеды, врачи скорой неотложной помощи, кардиологи и представители других специальностей. 13% респондентов – это медсестры/медбратья. 73% опрошенных в большей мере работает в государственных клиниках, 28% – в частных. Большинство опрошенных молодых хирургов и врачей (45%), а также медсестер (44%), получили основное медицинское образование 10-15 лет назад. 20% опрошенных специалистов работают в Москве, 17% - в Московской области, 8% - в Санкт-Петербурге, 5% - в Свердловской области, 5% - в Нижем Новгороде. Остальные респонденты представляют другие регионы России.

Полная версия исследования «Индекс здоровья будущего – 2020» доступна по ссылке.