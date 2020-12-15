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Новостной центр | Российская Федерация

дек 15, 2020

Philips представит в России систему DigitalDiagnost С90


Новая система Philips DigitalDiagnost С90 уже зарегистрирована в РФ и будет впервые продемонстрирована на форуме «Онлайн-диагностика 3.0» 17-19 декабря

Москва, Россия – Philips зарегистрировала в России премиальную цифровую рентгеновскую систему Philips DigitalDiagnost С90. Первая презентация нового оборудования пройдет в рамках форума «Онлайн-диагностика 3.0» Московского регионального отделения Российского общества рентгенологов и радиологов (МРО РОРР) 17-19 декабря. Познакомиться с системой и узнать, чем она отличается от аналогов, можно будет на виртуальном стенде Philips, а также во время доклада, который состоится 18 декабря в 16:30 в зале «Открытый лекторий». Участие в форуме «Онлайн-диагностика 3.0» бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

 

«С момента открытия рентгеновских лучей в конце XIX века рентгенология постоянно развивается. Разработчики стремятся создавать технологии, которые позволяют извлекать максимум из метода рентгенографии. Сегодня выбор рентгеновской системы обусловлен не только качеством изображений, которые получаются с ее помощью, но и множеством других факторов, – отмечает Михаил Гончаров, директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ. – Система DigitalDiagnost С90 оснащена рядом технологий, которые снижают дозу облучения во время процедуры, при этом улучшая качество получаемых изображений, а также обеспечивают комфорт для пациента и врача. Мы рады, что теперь это решение доступно в России и надеемся, что вскоре оно появится во многих клиниках региона».

Philips DigitalDiagnost С90: новый уровень процедуры рентгенографии

Система Philips DigitalDiagnost С90 оптимизирует рабочий процесс в рентген кабинете, позволяя врачу и лаборанту применять наиболее современные технологии. Блок рентгеновской трубки на потолочном подвесе оснащен сенсорным экраном и впервые обеспечен полноценным функционалом рабочей станции лаборанта. Это позволяет специалисту задавать параметры исследования, не отходя от пациента. Кроме того, в блок встроена камера, которая может в режиме реального времени транслировать изображение пациента как на экран блока трубки, так и на монитор рабочей станции лаборанта. Благодаря этому рентген лаборант может своевременно заметить и исправить изменение положения пациента или неправильное позиционирование, что минимизирует необходимость повторных снимков. Все это помогает повысить скорость и точность исследований с первого раза, а также снизить дозовую нагрузку на пациента.

 

На аппарате доступна функция «подавления костной ткани» Philips Bone Suppression. Она позволяет получать сразу два вида изображения за одну экспозицию – с костными структурами и без них, благодаря чему пациент не получает увеличенную дозовую нагрузку. Программное обеспечение способно «вычитать» плотность костных структур из изображений грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Оно помогает в обнаружении узелков в легких, выявлении пневмонии и легочных грибковых инфекций. Данная опция автоматическая и не требует отдельного включения лаборантом.

 

В ортопедии и травматологии незаменимой станет другая функция системы Philips DigitalDiagnost C90 – возможность автоматической сшивки изображений. Опция позволяет в полностью автоматическом режиме получить составной снимок из 2-3 изображений в зависимости от типа исследований. А усовершенствованный алгоритм обработки UNIQUE 2 обеспечивает высокое качество снимков с улучшенной визуализацией даже самых мелких деталей, отсутствием накладывающийся областей и линий перекрытий. Эта опция доступна как на столе, так и на вертикальной стойке.

 

Увидеть систему и узнать больше обо всех ее функциях можно на форуме «Онлайн-диагностика 3.0». Участие бесплатное, регистрация доступна по ссылке.>

О компании Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений Philips составил 19,5 млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.

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Контактная информация

Мария Королёва

Менеджер по корпоративным коммуникациям Philips в России и СНГ

Телефон: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

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