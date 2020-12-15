Москва, Россия – Philips зарегистрировала в России премиальную цифровую рентгеновскую систему Philips DigitalDiagnost С90. Первая презентация нового оборудования пройдет в рамках форума «Онлайн-диагностика 3.0» Московского регионального отделения Российского общества рентгенологов и радиологов (МРО РОРР) 17-19 декабря. Познакомиться с системой и узнать, чем она отличается от аналогов, можно будет на виртуальном стенде Philips, а также во время доклада, который состоится 18 декабря в 16:30 в зале «Открытый лекторий». Участие в форуме «Онлайн-диагностика 3.0» бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.
«С момента открытия рентгеновских лучей в конце XIX века рентгенология постоянно развивается. Разработчики стремятся создавать технологии, которые позволяют извлекать максимум из метода рентгенографии. Сегодня выбор рентгеновской системы обусловлен не только качеством изображений, которые получаются с ее помощью, но и множеством других факторов, – отмечает Михаил Гончаров, директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ. – Система DigitalDiagnost С90 оснащена рядом технологий, которые снижают дозу облучения во время процедуры, при этом улучшая качество получаемых изображений, а также обеспечивают комфорт для пациента и врача. Мы рады, что теперь это решение доступно в России и надеемся, что вскоре оно появится во многих клиниках региона».