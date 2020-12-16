Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Новостной центр | Российская Федерация

дек 16, 2020

Пульмо Практика: новый проект Philips и Boehringer Ingelheim


Компании совместно работают над повышением осведомленности профессионального сообщества о терапии ХОБЛ и других респираторных заболеваний

Москва, Россия – Компании Philips и Boehringer Ingelheim объединили свои усилия в повышении осведомленности о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и 13 ноября подписали меморандум о создании обучающего проекта «Пульмо Практика: внимание на ХОБЛ и COVID-19». ХОБЛ – третья по распространенности причина смертности в мире. По официальным данным, во всем мире этим заболеванием страдает около 65 миллионов человек[1]. Сегодня, в период пандемии COVID-19, пациенты с ХОБЛ оказались в группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции.

 

В рамках инициативы компании организовали серию вебинаров для врачей, на которых эксперты в области пульмонологии и реаниматологии рассказывают о возможностях лекарственной и аппаратной терапии ХОБЛ, а также о немедикаментозных методах улучшения состояния пациентов с этим заболеванием. Кроме того, спикеры делятся своими знаниями об особенностях ведения пациентов с ХОБЛ во время пандемии COVID-19. Уже состоялось два вебинара цикла. Следующее мероприятие запланировано на 15 декабря.

«Создавая проект «Пульмо Практика», мы хотели, чтобы он стал площадкой для обмена практическим опытом между врачами разных специальностей. В рамках вебинаров специалисты могут обсудить широкий спектр тем, касающихся респираторных заболеваний, от диагностики до реабилитации пациентов, – отметил Дмитрий Петелин, директор направления «Респираторная поддержка и терапия сна» Philips в России. – Мы рады партнерству с Boehringer Ingelheim и надеемся, что наша совместная работа будет плодотворной».

 

«Из-за пандемии COVID-19 тема ХОБЛ и других респираторных заболеваний обсуждается сегодня особенно активно. Именно поэтому так важно создавать для специалистов условия, при которых они смогут делиться опытом и знаниями с коллегами, поддерживать друг друга в это непростое время, – отметил Мартин Черник, руководитель отдела медицинской экспертизы поддержки бизнеса Boehringer Ingelheim в России. – Уверен, что наш совместный проект с Philips станет одной из таких возможностей, а участники наших вебинаров почерпнут для себя много полезной информации».

 

Внимание на ХОБЛ и COVID-19: вебинар 15 декабря

15 декабря прошел вебинар, организованный Philips и Boehringer Ingelheim в рамках проекта Пульмо Практика. Среди спикеров мероприятия были специалисты НИИ пульмонологии ФМБА России и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В докладах, среди прочих, были затронуты темы спирометрии, кислородотерапии и неинвазивной вентиляции легких при ХОБЛ и у пациентов ОРИТ.

 

В рамках мероприятия состоялась сессия «Респираторная поддержка при COVID-19 и ХОБЛ: диалог пульмонолога и реаниматолога», в рамках которой профессоры кафедры пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Авдеев С.Н. и Ярошецкий А.И. поделились собственными взглядами на терапию в рамках двух медицинских направлений – пульмонологии и анестезиологии-реаниматологии.

 

[1] Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (GOLD, 2019)

О компании Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений Philips составил 19,5 млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.

ПодробнееСвернуть

Разделы

Партнерства Респираторная поддержка Пресс-релизы

Контактная информация

Елена Овчинникова

Специалист по коммуникациям Philips в России и СНГ

Телефон: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

Мультимедийные материалы

image

Поделиться в социальных сетях

Больше новостей по теме