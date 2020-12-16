Пульмо Практика: новый проект Philips и Boehringer Ingelheim

Москва, Россия – Компании Philips и Boehringer Ingelheim объединили свои усилия в повышении осведомленности о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и 13 ноября подписали меморандум о создании обучающего проекта «Пульмо Практика: внимание на ХОБЛ и COVID-19». ХОБЛ – третья по распространенности причина смертности в мире. По официальным данным, во всем мире этим заболеванием страдает около 65 миллионов человек[1]. Сегодня, в период пандемии COVID-19, пациенты с ХОБЛ оказались в группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции.
В рамках инициативы компании организовали серию вебинаров для врачей, на которых эксперты в области пульмонологии и реаниматологии рассказывают о возможностях лекарственной и аппаратной терапии ХОБЛ, а также о немедикаментозных методах улучшения состояния пациентов с этим заболеванием. Кроме того, спикеры делятся своими знаниями об особенностях ведения пациентов с ХОБЛ во время пандемии COVID-19. Уже состоялось два вебинара цикла. Следующее мероприятие запланировано на 15 декабря.