Пульмо Практика: новый проект Philips и Boehringer Ingelheim

«Создавая проект «Пульмо Практика», мы хотели, чтобы он стал площадкой для обмена практическим опытом между врачами разных специальностей. В рамках вебинаров специалисты могут обсудить широкий спектр тем, касающихся респираторных заболеваний, от диагностики до реабилитации пациентов, – отметил Дмитрий Петелин, директор направления «Респираторная поддержка и терапия сна» Philips в России. – Мы рады партнерству с Boehringer Ingelheim и надеемся, что наша совместная работа будет плодотворной».

«Из-за пандемии COVID-19 тема ХОБЛ и других респираторных заболеваний обсуждается сегодня особенно активно. Именно поэтому так важно создавать для специалистов условия, при которых они смогут делиться опытом и знаниями с коллегами, поддерживать друг друга в это непростое время, – отметил Мартин Черник, руководитель отдела медицинской экспертизы поддержки бизнеса Boehringer Ingelheim в России. – Уверен, что наш совместный проект с Philips станет одной из таких возможностей, а участники наших вебинаров почерпнут для себя много полезной информации».

Внимание на ХОБЛ и COVID-19: вебинар 15 декабря

15 декабря прошел вебинар, организованный Philips и Boehringer Ingelheim в рамках проекта Пульмо Практика. Среди спикеров мероприятия были специалисты НИИ пульмонологии ФМБА России и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В докладах, среди прочих, были затронуты темы спирометрии, кислородотерапии и неинвазивной вентиляции легких при ХОБЛ и у пациентов ОРИТ.

В рамках мероприятия состоялась сессия «Респираторная поддержка при COVID-19 и ХОБЛ: диалог пульмонолога и реаниматолога», в рамках которой профессоры кафедры пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Авдеев С.Н. и Ярошецкий А.И. поделились собственными взглядами на терапию в рамках двух медицинских направлений – пульмонологии и анестезиологии-реаниматологии.

[1] Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (GOLD, 2019)