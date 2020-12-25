Philips поддержала бесплатные кардиоскрининги в Хабаровске

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Яковлевич Бойченко, приветствуя участников акции, заметил: «У каждого четвертого в возрасте до 40 лет выявляется та или иная патология. При этом, в 10% случаях – у совершенно нормально себя чувствующих, здоровых на первый взгляд мужчин выявляется патология, которая требует немедленного оперативного вмешательства. Очень важно своевременно проходить комплексные обследования и не доводить ситуацию до критической».

Узнать все о своем сердце: точная диагностика с оборудованием экспертного класса

Ультразвуковое оборудование для исследований сердца и сосудов было предоставлено Philips. Компания создает высокотехнологичные комплексные решения и продукты для каждого этапа пути кардиологического пациента: от своевременной диагностики, лечения до постоперационной реабилитации. Новые методы и технологии, разработанные Philips, дают врачам возможность правильно выбирать тактику оказания помощи каждому пациенту и с высокой точностью прогнозировать результаты. Вместе с медицинским сообществом компания работает над тем, чтобы пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получали своевременную высококачественную помощь.

В ГКБ №3 для кампании «Ради здоровья. Проверь своё сердце!» были установлены три ультразвуковых системы Philips Affiniti 70[1] экспертного класса. Данные аппараты отлично подходят для исследований сердца и сосудов: они позволяют справиться с большим потоком пациентов и способствуют упрощению постановки диагноза даже в сложных случаях. Результат достигается не только за счет высокого уровня визуализации, но и благодаря специальным инструментам, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс врача.

Помимо эхокардиографии и ЭКГ, специалисты провели участникам кампании УЗИ сосудов шеи с помощью современного линейного высокочастотного матричного датчика Philips eL18-4[2], разработанного для широкого спектра исследований. Датчик обеспечивает экспертный уровень детализации и демонстрирует высокую чувствительность в режиме допплера, что особенно важно для сложных диагностических случаев. Современные технологии Philips в ультразвуковой диагностике повышают точность раннего выявления заболеваний.