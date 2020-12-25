Philips поддержала бесплатные кардиоскрининги в Хабаровске

Хабаровск, Россия – Министерство здравоохранения Хабаровского края, компания Philips и Союз Деловых женщин провели социальную кампанию «Ради здоровья. Проверь своё сердце!», в результате которой жители Хабаровска смогли бесплатно пройти комплексное кардиологическое обследование. В течение первых четырех дней мероприятия (с 16 по 19 декабря) диагностику на ультразвуковых аппаратах экспертного класса Philips прошли 200 горожан, из них 80% – мужчины, из которых категория до 40 лет составляет 30%.
Желающих проверить свое здоровье оказалось намного больше, чем ожидалось. Поэтому руководство КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №3» Минздрава Хабаровского края и Philips приняли решение о продлении кампании до 26 декабря с целью принять тех пациентов, которые записались в первую неделю, но не смогли пройти обследование и, соответственно, попали в лист ожидания.
«Только за первые дни проведения акции у 86% пациентов, осмотренных кардиологом, выявлена сердечно-сосудистая патология, преимущественно, гипертоническая болезнь, а также состояния после оперативных вмешательств при врожденном пороке сердца и стентировании. По ЭКГ изменения выявлены у 50% участников социальной кампании. У 21% пациентов впервые выявлена артериальная гипертония, у 5% – экстрасистолия. При проведении эхокардиографии патологии обнаружены в 49% случаев, впервые – в 10% случаев: легочная гипертензия, недостаточность клапанов, аортальный стеноз. Ультразвуковая допплерография показала отклонения у 26% участников, впервые – у 12%. Атеросклероз сосудов выявлен почти у 40% пациентов, а нарушения толерантности к глюкозе – у 16%.
Уже сейчас 30% пациентам из общего числа обследованных рекомендовано наблюдение кардиолога по месту жительства, осмотр невролога рекомендован 18% (из-за риска острых нарушений мозгового кровообращения), осмотр эндокринолога необходим 48% пациентов (ожирение, сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе)», – рассказала Татьяна Петричко, заведующая отделением функциональной диагностики КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №3».
Социальная кампания организована по инициативе некоммерческой организации «Союз деловых женщин» при поддержке Министерства здравоохранения Хабаровского края.
«Цель таких кампаний, прежде всего, заключается в привлечении внимания горожан к ответственному отношению к своему здоровью, а также в предоставлении возможности за короткий промежуток времени пройти комплексное обследование на предмет выявления патологий. Многие участники подходили со словами благодарности за предоставленную возможность и экономию времени», – говорит Светлана Жукова, директор Союза Деловых Женщин
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Яковлевич Бойченко, приветствуя участников акции, заметил: «У каждого четвертого в возрасте до 40 лет выявляется та или иная патология. При этом, в 10% случаях – у совершенно нормально себя чувствующих, здоровых на первый взгляд мужчин выявляется патология, которая требует немедленного оперативного вмешательства. Очень важно своевременно проходить комплексные обследования и не доводить ситуацию до критической».
Узнать все о своем сердце: точная диагностика с оборудованием экспертного класса
Ультразвуковое оборудование для исследований сердца и сосудов было предоставлено Philips. Компания создает высокотехнологичные комплексные решения и продукты для каждого этапа пути кардиологического пациента: от своевременной диагностики, лечения до постоперационной реабилитации. Новые методы и технологии, разработанные Philips, дают врачам возможность правильно выбирать тактику оказания помощи каждому пациенту и с высокой точностью прогнозировать результаты. Вместе с медицинским сообществом компания работает над тем, чтобы пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получали своевременную высококачественную помощь.
В ГКБ №3 для кампании «Ради здоровья. Проверь своё сердце!» были установлены три ультразвуковых системы Philips Affiniti 70[1] экспертного класса. Данные аппараты отлично подходят для исследований сердца и сосудов: они позволяют справиться с большим потоком пациентов и способствуют упрощению постановки диагноза даже в сложных случаях. Результат достигается не только за счет высокого уровня визуализации, но и благодаря специальным инструментам, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс врача.
Помимо эхокардиографии и ЭКГ, специалисты провели участникам кампании УЗИ сосудов шеи с помощью современного линейного высокочастотного матричного датчика Philips eL18-4[2], разработанного для широкого спектра исследований. Датчик обеспечивает экспертный уровень детализации и демонстрирует высокую чувствительность в режиме допплера, что особенно важно для сложных диагностических случаев. Современные технологии Philips в ультразвуковой диагностике повышают точность раннего выявления заболеваний.
«Заболевания сердечно-сосудистой системы – основная причина смертности не только в Хабаровском крае, но и во всей России. Именно поэтому мы считаем повышение осведомленности о таких заболеваниях одной из первостепенных задач, – отметила Наталья Кузнецова, руководитель по развитию бизнеса Philips Здравоохранение в Дальневосточном федеральном округе. – Мы в Philips не только создаем высокотехнологичные решения, но и поддерживаем социально значимые инициативы. Мы рады, что внесли свой вклад в проведение кампании «Ради здоровья. Проверь своё сердце!» и надеемся, что благодаря ей многие вспомнили о важности профилактики и ранней диагностики патологий сердца и сосудов».
Такой «праздник сердца», по словам Евгения Никонова, заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам, должен стать доступным в поликлиниках населенных пунктов края ради здоровья каждого жителя Хабаровского края.>
1РУ № РЗН 2016/4203 «Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями» от 16.04.2020
2РУ № ФСЗ 2010/08784 «Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips, с принадлежностями»
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений Philips составил 19,5 млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.
Мария Королёва
Менеджер по корпоративным коммуникациям Philips в России и СНГ
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