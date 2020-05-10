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Новостной центр | Российская Федерация
Philips поставит 284 УЗ-системы в клиники Москвы и ЯНАО
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Партнерства
Пресс-релизы
Philips объявила результаты глобального исследования о ХОБЛ
Респираторная поддержка
Пресс-релизы
Philips предлагает забыть о проблемах с гелием в МРТ
Диагностика и лечение
Пресс-релизы
Philips организовала вебинар по УЗД молочной железы
Онкология
Пресс-релизы
Philips представила программу в сфере устойчивого бизнеса
Устойчивое развитие
Пресс-релизы
Индивидуальный подход к волосам с Philips SenseIQ
Потребительские товары
Пресс-релизы
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В НМИЦ им. Г.И. Турнера заработал новый томограф Philips
Радиология
Пресс-релизы
Любимый напиток в одно касание с кофемашиной Philips LatteGo
Потребительские товары
Пресс-релизы
Philips и НИИ НДХиТ представят новое совместное исследование
Диагностика и лечение
Пресс-релизы
Персонализированная чистка зубов с DiamondClean 9000
Потребительские товары
Пресс-релизы
Philips проведет научную программу в рамках TCT Russia 2020
Кардиология
Пресс-релизы
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Скрыть
Показать
Сравнить
Выбрать для сравнения
Выбранные продукты (
0
/3)
Отмена
Сравнение моделей
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Удалить