Уведомление о cookie-файлах, действующее с
апреля 2017 г.
Файлы cookie могут использоваться в различных целях. Во-первых, они могут требоваться для нормальной работы веб-сайта. Например, без файлов cookie веб-сайт не сможет запомнить, что вы выполнили вход или поместили товары в корзину. Такие файлы cookie называются строго необходимыми.
Файлы cookie также нужны для анализа использования веб-сайта, подсчета количества посетителей и усовершенствования веб-сайта. Мы не ассоциируем статистику использования веб-сайта и другие отчеты с конкретными людьми. Такие файлы cookie называются аналитическими.
В третьих, файлы cookie для социальных сетей используются для интеграции социальных сетей с веб-сайтом, чтобы вы могли использовать функции "Нравится" и "Поделиться" в любимой социальной сети.
Четвертая важная сфера применения файлов cookie — онлайн-реклама. С их помощью на веб-сайтах Philips и других веб-сайтах отображаются только наиболее полезные и интересные для вас объявления. Такие файлы cookie называются рекламными
На веб-сайтах Philips вы можете устанавливать настройки файлов cookie. Нажмите "Файлы cookie", чтобы выбрать типы этих файлов для использования на нашем веб-сайте. Настройки можно изменить в любое время. В настройках файлов cookie можно просмотреть список всех файлов по категориям (строго необходимые, аналитические, для социальных сетей, рекламные).
При изменении настроек файлов cookie на нашем веб-сайте уже существующие файлы cookie могут не удаляться. Их можно удалить после изменения настроек файлов cookie на нашем веб-сайте через веб-браузер, как описано ниже.
Если вы посещаете веб-сайт Philips, предназначенный для пользователей за пределами ЕС, вы можете использовать настройки файлов cookie и конфиденциальности в браузере.
Просим иметь в виду, что в настоящее время Philips не использует техническое решение, которое позволило бы нам отвечать на запросы вашего браузера "Не отслеживать". Кроме того, вы можете управлять параметрами файлов cookie не только в настройках на нашем веб-сайте, но и в настройках своего браузера. Зачастую настройки файлов cookie на нашем веб-сайте использовать удобнее, чем настройки браузера. Если вы отключите все файлы cookie или все наши файлы cookie в браузере, некоторые разделы или функции наших веб-сайтов не будут работать, поскольку браузер помешает нам использовать строго необходимые файлы cookie. Поэтому мы рекомендуем пользоваться настройками файлов cookie на нашем веб-сайте, а не отключать все файлы cookie через браузер.
Вы можете найти информацию о том, как отключить файлы cookie или изменить настройки файлов cookie для браузера, перейдя по следующим ссылкам.
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