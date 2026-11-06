Медицинская визуализация экспертного уровня

Такие инновационные решения, как безгелиевый1 МРТ с технологией BlueSeal, решения с искусственным интеллектом для КТ и МРТ исследований, рентгенография с подавлением костных структур и рентгеноскопия с DynamicUNIQUE, помогают удовлетворять потребности вашего медицинского учреждения, повышать качество и доступность медицинской помощи.