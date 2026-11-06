Откройте для себя системы и решения Philips для МРТ, которые обеспечивают высококачественную визуализацию, повышают производительность и улучшают общий опыт при проведении исследований.
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Системы для рентгеноскопии Philips обеспечивают эффективный рабочий процесс и высокое, стабильное качество при низкой дозе излучения.
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