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Philips Lumify в условиях распространения вирусной пневмонии

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    Ультразвуковое исследование органов грудной клетки (ОГК) рекомендовано1 Минздравом России при симптомах и клинических признаках ОРВИ с подозрением на COVID-19:

     

    • в условиях отсутствия возможности проведения компьютерной томографии ОГК;
    • в качестве дополнительного метода для оценки динамики верифицированной пневмонии COVID-19 у пациентов  в критическом состоянии, находящихся в отделениях интенсивной терапии  и реанимации, при невозможности их транспортировки или при отсутствии возможности выполнения компьютерной томографии; 
    • для сортировки направлений на КТ при массовом поступлении пациентов.
    УЗ-решения Philips для ультрасонографии легких при вирусной пневмонии
    В мае 2020 года мобильная ультразвуковая система Philips Lumify признана «Технологией, способной принести наибольшую пользу человечеству» и победителем в номинации «Благо для общества» (Service of society) по версии Института инженеров по электрооборудованию и электронике (IEEE). Читать подробнее.

    Philips Lumify - ультрасонография лёгких с помощью вашего смартфона

    Lumify
    Самая компактная система для визуализации лёгких и кардиологических исследований в портфеле Philips. Ультрамобильность Lumify позволяет проводить раннюю диагностику у постели пациента в сжатые сроки, отслеживать динамику состояния пациента, сокращать вирусную контаминацию и нагрузку на КТ-оборудование.
    Подробнее о Lumify

    Преимущества Philips Lumify для диагностики легких при вирусной пневмонии

    Руководителям

    Lumify
    • Увеличение охвата пациентов и выявляемости
    • Сокращение нагрузки и контаминации КТ-систем за счет уменьшения обследований COVID-положительных пациентов
    • Прикроватные обследования и наблюдения динамики критического состояния пациентов при невозможности их транспортировки или при отсутствии возможности выполнения КТ
    • Снижение риска перекрёстного заражения в медучреждениях за счёт прикроватного обследования
    • Простота освоения врачами
    • Простота дезинфекции и стерилизации, может применяться в специальном чехле
    • Возможность телемедицинских консультаций и интеграции медучреждений в единую сеть
    • 5 лет гарантии технической поддержки и сервиса
    • Наличие обучающих онлайн-вебинаров

    Врачам

    Lumify
    • Простая и быстрая УЗ-визуализация патологий лёгких: дефформации плевральной линии, ее утолщения, бугристости, наличия В линий, очагов консолидации различных размеров и локаций, транслобарных поражений лёгкого; диагностика пневмоторакса, плеврального выпота,  диаметра НПВ, ЯВ.
    • Осмотр пациентов по методике POCUS (у постели пациента)

    - FAST, RUSH, BLUE – протоколы

    - Катетеризация сосудов, блокады нервных стволов и сплетений

    - Оценка послеоперационного состояния пациента

    - Визуализация позиционирования дренажей, катетеров, стентов

    • Высокая достоверность – результаты УЗИ сопоставимы с данными КТ
    Клинические сценарии Lumify
    Консенсусное заявление РАСУДМ об ультразвуковом исследовании легких в условиях COVID-19 (версия 1)

    Международный и российский опыт применения Lumify

    Ультразвуковые датчики Lumify для визуализации лёгких и кардиологических исследований

    Конвексный датчик C5-2

     

    Предпочтительнее для пациентов с высокой ИМТ и отеками подкожно–жировой клетчатки2.

    • Используется для визуализации лёгких
    • Обладает большим углом обзора и глубиной проникновения
    • Позволяет визуализировать уплотнения и B-линии сразу в нескольких межреберных пространствах
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    Линейный датчик L12-4

     

    Подходит для визуализации межреберья, однако обладает более четким разрешением на небольшой глубине2.

    • Более высокая частота датчиков для визуализации поверхностных структур, оптимален для педиатрических пациентов
    • Улучшенная визуализация линии плевры
    Узнать больше

    Секторный фазированный датчик S4-1

     

    Применяется для межреберного доступа при необходимости совместного исследования легких и сердца.

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    Дезинфицирующие средства и растворы для УЗД систем и датчиков Philips
    Заявление о позиции WFUMB: как безопасно проводить ультразвуковое исследование и обеззараживать ультразвуковое оборудование в условиях COVID-19 (перевод на русский язык)

    Обучающие материалы

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    Пожалуйста, обратитесь к региональному представителю Philips в своем регионе или в колл-центр Philips по телефону: 8-800-200-0881 (звонок с любого телефона по России бесплатный), либо разместите запрос, воспользовавшись электронной формой ниже  
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    Final CEE consent

    Другие решения

    1Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной  инфекции (covid-19)». Версия 5 (08.04.2020).

    2Методические рекомендации «Лучевая диагностика коронавирусной болезни (covid-19): организация, методология, интерпретация результатов». ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», М., 2020

    Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7814 Система ультразвуковая портативная Lumify с принадлежностями. Продукт не доступен для приобретения в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю