С середины мая наш центр оказывает помощь пациентам с COVID-19. В условиях пандемии мы смогли еще раз убедиться в целесообразности и удобстве использования комплекса в составе мобильной ультразвуковой системы Lumify вместе с IT-платформой IntelliSpace CardioVascular (Lumify+ISCV). С их помощью необходимые изображения быстро и в отличном качестве фиксируются непосредственно у постели больного, а врач проводит анализ полученных данных в комфортных и безопасных условиях «чистой» зоны. Такая организация рабочего процесса имеет массу преимуществ, основными из которых можно назвать следующие. Во-первых, и прежде всего, сокращается время пребывания врача в зоне риска заражения. Во-вторых, диагностический процесс ускоряется, становится более безопасным для пациентов и более эффективным с точки зрения трудозатрат. В-третьих, процедуру может проводить врач, не являющийся экспертом в УЗД, например, реаниматолог или линейный врач инфекционного отделения. Прямо во время исследования в режиме реального времени оператор может запрашивать «второе мнение» коллег из «чистой» зоны. В результате дополнительно сокращается время для анализа данных и принятия решений.

Спектр назначений в инфекционном стационаре самый широкий — популярны все разделы УЗД. При этом комплекс Lumify+ISCV практически не ограничивает аналитические возможности метода (с учётом имеющегося ассортимента трансдьюсеров). При обработке данных эхокардиографии можно обойтись без ЭКГ-синхронизации, но при этом проводить весь рутинный морфометрический анализ. Кроме того, можно использовать автоматизированный алгоритм оценки деформации миокарда в серошкальном режиме и определять наличие внутрижелудочковой диссинхронии. Интерфейс системы интуитивно понятен и не требует длительного обучения для практического использования.

Однако нельзя не отметить отсутствие в Lumify технологии импульсноволнового допплера, с помощью которой можно было бы рассчитывать давление в лёгочной артерии, проводить транскраниальное дуплексное сканирование, оценивать гемодинамическую значимость стенозов и диастолическую функцию миокарда. Сейчас данные опции недоступны, но производитель обещает в ближайшее время дополнить функционал прибора».