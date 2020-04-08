Д-р медицины Альберто Барози, Заведующий лабораторией визуализации сердечно-сосудистых заболеваний в клинике Луиджи Сакко (Милан, Италия), рассказывает о важности проведения ЭхоКГ и сердечно-сосудистых исследований у пациентов с COVID-19 с помощью ультрапортативной УЗ-системы Lumify.
Мультидисциплинарная команда врачей кардиологов и анестезиологов-реаниматологов миланской клиники Луиджи Сакко реализовала план проведения прикроватных эхокардиографических обследований у пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В условиях ограниченных ресурсов ультрамобильные системы сокращают необходимость в проведении стандартной эхокардиографии.
Благодаря «карманному» УЗ-устройству можно получить необходимую информацию непосредственно у постели пациента за считанные минуты, в отличие от громоздкого стандартного оборудования. Миниатюрная система оснащена диагностическим качеством как В -режима так и цветового допплеровского картирования. Аппарат предусматривает простую оценку функции левого желудочка и позволяет выявить патологию клапанов и грудного отдела аорты, перикардиальный выпот и воспалительные изменения паренхимы легких.
Важным аспектом является оснащенность системы телемедицинскими консультациями и видео-звонками, позволяющими осуществлять онлайн-связь с врачами за пределами зараженной зоны.