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Lumify

УЗИ с помощью смартфона – оперативная диагностика в критической ситуации


Технологии Philips для телеультразвуковой диагностики: расширяйте границы ультразвуковых исследований и проводите их там, где это необходимо вам и вашему пациенту.

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    Ультразвуковая визуализация в любом месте и в любое время при помощи Philips Lumify

    Philips Lumify: ультразвуковая визуализация в любом месте и в любое время

     

    Инновационное сочетание преимуществ Philips Lumify1 позволяет врачам проводить ультразвуковые исследования с целью оперативной оценки состояния пациента в различных клинических условиях: от стационарных кабинетов крупных медицинских учреждений до менее обеспеченных ресурсами поликлиник городских, районных и сельских учреждений в удаленных и труднодоступных регионах, а также в чрезвычайных ситуациях медицины катастроф, на выездах, в карете скорой медицинской помощи, санитарной авиации. Мобильное УЗИ сегодня – это новая реальность профессионалов, использующих передовое оборудование.

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    EEE Awards
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    В мае 2020 года мобильная ультразвуковая система Philips Lumify признана «Технологией, способной принести наибольшую пользу человечеству» и победителем в номинации «Благо для общества» (Service of society) по версии Института инженеров по электрооборудованию и электронике (IEEE).

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    Узнайте больше о решении Philips Lumify

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    Что нового? Lumify с пульсовым допплером, инструментами для измерения возраста плода и ультрасонографии лёгких  

    • Pulse Wave Doppler tool

      Инструмент количественной оценки гемодинамического потока


      Lumify оснащен пульсовым допплером (PW) аналогичным тому, который установлен на стационарных системах Philips. Инструмент позволяет оценить количественные показатели гемодинамического потока (Vmax, Max Gr, Mean Gr, VTI, PI, S/D, RI). В ходе исследования пульсовой допплер может быть дополнен цветным допплером.

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    • Assess early fetal age with Lumify

      Инструмент для определения гестационного возраста плода на ранних сроках беременности


      Lumify оснащен инструментом для ультразвуковой оценки гестационного возраста плода на ранних сроках беременности (HC, AC, BPD, FL), а так же инструментами для измерения копчико-теменного размера и толщины воротникового пространства плода.

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    • Pulse Wave Doppler tool

      Инструмент для ультрасонографии лёгких: измерение В-линий


      Инструмент для автоматического подсчета B-линий позвляет определить максимальное количество В-линий в каждой отсканированной зоне. Инструмент формирует протокол исследования, который основан на сканировании 12 основных сегментов и последовательной маркировки отсканированных участков.

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      • Ключевые преимущества Philips Lumify

        • Ультрапортативность
        • Лёгкость (датчик и кабель S4-1 весят 150 граммов - легче смартфона)
        • Мобильность Исключительное качество технологий визуализации Philips
        • Простота использования
        • Универсальный набор ультразвуковых исследований
        • Подключение совместимого интеллектуального устройства в виде смартфона или планшета
        • Сопровождение телемедицинскими консультациями в онлайн-режиме

      • Преимущества мобильного УЗИ Philips Lumify для руководителей

        • Повышение доступности диагностических медицинских услуг
        • Дополнительная услуга для выездных врачей
        • Дополнительные исследование в кабинетах ортопеда, хирурга, флеболога, акушера и пр. (изображение высокого качества)
        • Повышение качества обслуживания и эффективности работы клиницистов
        • Привлечение дополнительного количества пациентов (скрининговые исследования, исследования на дому)
        • Привлечение дополнительного количества пациентов (скрининговые исследования, исследования на дому)

      • Преимущества мобильного ультразвукового решения Philips Lumify для врачей

        • Обеспечение оперативной диагностической оценки пациента здесь и сейчас вне стен кабинета
        • Повышение доступности диагностических медицинских услуг
        • Повышение эффективности работы врача
        • Возможность реализовывать медицинские услуги, которых нет у коллег, быть успешнее в профессии

        Lumify в клинических ситуациях

        Ультрасонография лёгких при вирусной пневмонии
         
        Оперативная ультразвуковая визуализация лёгких и сердца у пациентов с COVID-19

        Анестезиология реаниматол

        Lumify позволяет врачам неотложной скорой помощи и ОРИТ проводить оперативную ультразвуковую визуализацию лёгких и сердца у постели пациента в сжатые сроки, отслеживать динамику состояния, сокращать вирусную контаминацию и нагрузку на КТ оборудование, обеспечивать телемедицинскую консультацию в онлайн-режиме. Система отличается простотой дезинфекции и стерилизации, наличием одноразовых чехлов.

         

        С Lumify ультразвуковая визуализация патологии лёгких - простая и быстрая: изменений плевральной линии, ее утолщения, бугристости, наличия В-линий, очагов консолидации различных размеров и локаций, транслобарных поражений лёгкого, а также диагностика пневмоторакса, плеврального выпота, диаметра НПВ, ЯВ.

        Lumify - это универсальное портативное решение для получения высококачественных изображений, способствующих быстрому принятию решений:

         

        • Компактный дизайн позволяет помещать Lumify в вашем кармане для оперативной диагностики или обхода пациентов
        • Система универсальна, проста для дезинфекции и стерилизации
        • Lumify предлагает встроенные инструменты и протоколы, которые поддерживают неотложную помощь, реанимацию и удалённый персонал во время проведения УЗИ в пункте оказания медицинской помощи.
        • Безопасная телеконсультация Reacts обеспечивает доступ к экспертам поnзапросу для получения рекомендаций в режиме реального времени.

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        Когда на счету каждая секунда

        Для уверенной и оперативной ультразвуковой оценки состояния пациентов, которым требуется как неотложная помощь в экстренных ситуациях, так и дальнейшее наблюдение в динамике, используйте Lumifу.
         
        Усовершенствованные алгоритмы визуализации настраиваются автоматически, позволяя получать изображения исключительного качества, улучшать четкость тканей с разных ракурсов. Оптимизируйте процесс сканирования, регулируя глубину, усиление, мощность и параметры цвета с помощью простого и интуитивно понятного мультисенсорного интерфейса.

            • Kidney liver thumbnail
              Vascular thumbnail
            • Lung video thumbnail second
              OBGYMN thumbnail
            • Cardiac chart thumbnail
              Shoulder thumbnail
            • Vascular video thumbnail
              Needle thumb
            • Soft tissue thumbnail
              Third Lung thumbnail
            • Soft tissue thumbnail second
              Third Lung thumbnail second
            • Soft tissue thumbnail second third
              Third Lung thumbnail third
            • Cardiac chart thumbnail second
              Shoulder thumbnail second
            • Cardiac chart thumbnail third
              Shoulder thumbnail third

              Телемедицина с Philips Lumify

              • Готовое решение для ультразвуковой диагностики в телемедицине

                Телеультразвуковое решение Lumify

                Телеультразвуковое решение Lumify разработано, чтобы увеличить охват и доступность оказания диагностических медицинских услуг там, где наличие или использование стационарного ультразвукового оборудования не представляется возможным или целесообразным.

                 

                Интеграция Lumify в ежедневное выполнение клинических задач способствует повышению качества оказания медицинской помощи, росту эффективности работы клиницистов, оптимизации и сокращению затрат, что, в конечном итоге, демонстрирует превосходство перед конкурентами.

                 

                Выездные врачи различных специализаций могут оказывать дополнительные услуги на дому, у кровати пациента, в то время, как анестезиолог, ортопед, хирург, флеболог, акушер и пр., которым в рамках ежедневных стационарных задач требуются диагностические изображения высокого качества, могут проводить дополнительные исследования оперативно в своих кабинетах, не обращаясь за помощью в отделение ультразвуковой диагностики.

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              • Медицинский специалист из удаленного «Центра экспертизы» видит то, что видит оператор

                Включая камеру мобильного

                • Включая камеру мобильного устройства, оператор может транслировать изображение сканируемой области и положения датчика.
                • Оператор может посоветоваться о корректном положении датчика, одновременно транслируя ультразвуковое изображение, получаемое при сканировании.
                 • Каждый из пользователей может применять указатель в ходе дискуссии для эффективного обсуждения.

                 

                Экосистема Philips Lumify – это не просто мобильное приложение и передовые технологии в наборе ультразвуковых датчиков. Мы предоставляем обучение медицинского персонала навыкам использования системы, круглосуточную сервисную поддержку и комфортные финансовые условия.

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              • Оказание помощи на месте и телемедицина

                Lumify незаменим

                Lumify незаменим в клинических ситуациях:

                • в гражданской медицине катастроф,
                • чрезвычайных ситуациях,
                • стихийных бедствиях,
                • санитарной авиации,
                • местах массового скопления людей и проведения массовых мероприятий.


                С помощью Lumify сотрудники Службы неотложной медицинской помощи могут принимать обоснованные диагностические решения, не отходя от места происшествия в условиях чрезвычайной ситуации – на улице или в доме пациента.


                Lumify, оснащенный платформой Reacts, «связывает» врача и удаленный «Центр экспертизы» независимо от расстояния с помощью двухсторонних аудиовизуальных вызовов и онлайн-потоком передает ультразвуковые изображения для получения консультации и «второго мнения». Теперь врачи-клиницисты могут выполнять ультразвуковое сканирование самостоятельно, ускоряя процесс диагностики и возможного лечения пациента.

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              • Телеультразвуковые исследования в удаленных территориях

                Врач скорой медицинской

                Врач скорой медицинской помощи Д-р Гейнор Принц из клиники Западной Австралии провела 7 недель во льдах Антарктиды. Антарктида – это экстремальная среда; легче эвакуировать астронавта с неотложной медицинской помощью с Международной космической станции, чем зимой человека из Антарктиды. Врач оказывала медицинскую поддержку путешественникам, которые приехали в Антарктиду за впечатлениями. Во время экспедиции Д-р Гейнор Принц использовала Lumify во многих ситуациях, чтобы подтвердить или исключить различные медицинские проблемы:

                1. Пациент с переломом бедра
                  С помощью Lumify Д-р Гейнор Принц смогла подтвердить пациенту диагноз перелома шейки бедра и выполнить под контролем ультразвука блокаду бедренного нерва, которая позволила облегчить боль на время транспортировки пациента из лагеря в самолет и последующего авиаперелета в Южную Америку.
                2. Пациент с возможным инородным телом
                  Пациент сомневался, сохранился ли в его теле алюминиевый осколок. Используя Lumify,  Д-р Гейнор Принц смогла исключить осколок еще на месте и успокоить пациента прежде, чем он отправился в экспедицию.
                3. Пациент с возможным высотным отеком легких (HAPE)
                  Используя Lumify, Д-р Гейнор Принц смогла подтвердить, что у пациента не было HAPE. У участника экспедиции была диагностирована пневмония.
                4. Пациент с болью в пятке
                  С помощью физического обследования Д-р Гейнор Принц не смогла определить причину болезненной области на пятке путешественника. Воспользовавшись Lumify, врач идентифицировала костную шпору на пяточной кости, что позволило ей дать конкретные советы для дальнейшего пребывания в экспедиции.
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                Ультразвуковые исследования при помощи смартфона с Philips Lumify - просто как раз-два-три!

                Ультразвуковые исследования при помощи смартфона с Philips Lumify
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                Загрузите приложение

                Надежное приложение Lumify доступно для загрузки из магазина приложений Google Play на совместимые мобильные устройства с операционной системой Android.

                Lumify google play
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                Подсоедините датчик Lumify

                 

                Наша инновационная разработка в области портативных ультразвуковых систем подсоединяется к вашему совместимому устройству с помощью портов mini-USB или Type C.

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                Начните сканирование

                Теперь вы сможете быстро начать сканирование с качеством визуализации систем компании Philips, используя совместимое мобильное устройство.

                Что делает решение Philips Lumify

                Что делает решение Philips Lumify таким особенным?

                Мобильный УЗИ аппарат Lumify — это результат 30-летней работы компании Philips в качестве лидера инноваций в области ультразвуковых исследований

                 

                Приобретаемая вами система Lumify представляет собой нечто большее, чем переносную ультразвуковую систему. Это целая платформа, предназначенная для облегчения оказания медицинской помощи высокого уровня. УЗИ для смартфона делает возможным то, что еще совсем недавно казалось нереальным. С Philips Lumify ультразвуковая диагностика может проводиться практически в любых условиях, при это результаты таких исследований будут стабильно качественными.

                Качество image

                Высокое качество изображений

                 

                Наши портативные ультразвуковые датчики и приложение Lumify разработаны с учетом многолетнего опыта работы и инноваций в области ультразвуковой визуализации, чтобы помочь вам быстро принимать решения.

                Совместное использование

                Универсальность

                 

                Система Lumify разработана таким образом, чтобы ее введение в вашу практику облегчало решение различных проблем, с которыми вы сталкиваетесь.

                Безопасность image

                Интеграция и защита данных

                 

                Система Lumify совместима с новейшими системами шифрования и защиты данных и может быть настроена в соответствии с политикой защиты данных вашего учреждения.

                Обновления image

                Портативность

                 

                Система Lumify перемещается вместе с вами. Она легко поместится в карман, так что вы можете оказывать помощь своим пациентам в любом месте. Датчик УЗИ для смартфона вместе с кабелем и устройством (планшетом, смартфоном) не требуют специального места для хранения, сложного процесса зарядки. Весь комплекс можно подготовить к работе в считанные мгновения.

                Поддержка image

                Обещание компании Philips

                 

                Мы стремимся предоставлять вам надежные решения, в основе которых лежит наша многолетняя история инноваций.

                Ультрапортативная система  Lumify – качество изображения ультразвуковых систем Philips в вашем мобильном устройстве


                Карманные и легкие датчики предлагают повышенную чувствительность и исключительное качество медицинской визуализации, а возможность пресетов позволяет врачам быстро дифференцировать и обследовать своих пациентов, как никогда раньше. Выберите один из трех типов датчиков, разработанных с учетом разнообразия ваших потребностей.

                Lumify L12-4

                L12-4

                Широкополосный линейный датчик для сканирования легких, костно-мышечной системы, мягких тканей, поверхностно расположенных структур и сосудов.

                Просмотреть предустановки
                Lumify C5-2

                C5-2

                Широкополосный конвексный датчик для сканирования брюшной полости, желчного пузыря, легких, а также сканирования в рамках акушерских/гинекологических исследований.

                Просмотреть предустановки
                Lumify S4-1

                S4-1

                Широкополосный секторный датчик для сканирования брюшной полости, сердца, легких, а также сканирования по FAST-протоколу и сканирования в рамках акушерских/гинекологических исследований.

                Просмотреть предустановки

                Покупка системы Philips Lumify

                 

                Мы создаем комфортные условия и предлагаем варианты финансовых моделей для приобретения продукта. Интеллектуальное решение Philips Lumify доступно в лизинг и в рассрочку.

                Список дистрибьюторов

                Статьи и интервью в СМИ

                1Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7814 Система ультразвуковая портативная Lumify с принадлежностями.

                Продукт не доступен для приобретения в Беларуси.

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                Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

                Я понимаю

                You are about to visit a Philips global content page

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