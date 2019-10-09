Прошло всего два месяца с момента моего обучения проведению ультразвуковой диагностики на портативном аппарате Philips Lumify. Как торакальный и общий хирург с уверенностью могу сказать, что аппарат действительно необходим в повседневной практике.

К нам в больницу поступают люди после ДТП и с ножевыми ранениями. При осмотре таких пациентов я прибегаю к FAST-протоколу. Во время диагностики я активно использую портативный аппарат Philips Lumify: он помогает определить наличие жидкости в брюшной полости, малом тазу, плевральных полостях и полости перикарда. Мобильная система позволяет увидеть грубую патологию паренхиматозных органов и в динамике провести контрольные исследования.

Я также использую ультразвуковую систему Philips Lumify при проведении пункций плевральной полости. Это практически сводит к нулю осложнения в виде пневмоторакса. Обычно точки пункции плевральных полостей располагаются в седьмом, восьмом межреберьях, но, как показывает практика, это не всегда так. Бывают случаи высокого стояния купола диафрагмы и его релаксации. Ранее я воздерживался от инвазивного вмешательства при малых гидротораксах до 300-400 мл жидкости, так как это не является абсолютным показанием к пункции. Сейчас при необходимости вмешательство можно выполнить самостоятельно с помощью ультразвукового портативного аппарата, не отвлекая специалистов ультразвуковой диагностики. Это касается и осумкованных плевритов, вплоть до 50-100 мл. Трансторакальную тонкоигольную пункционную биопсию образований легких, катетеризацию яремной вены, подключичной вены, лапароцентез и пункции подкожных гематом также удобно выполнять под контролем ультразвукового аппарата.

В моей практике был интересный случай, когда пациентке в отделении интенсивной терапии по результатам рентгенографии органов грудной клетки поставили диагноз правосторонний пневмоторакс, а подкожная эмфизема располагалась слева. Снимок оставлял сомнения в заключении. Ситуация осложнялась тем, что пациентка нуждалась в постоянной кислородной поддержке, и ее невозможно было транспортировать на мультиспиральную компьютерную томографию грудной клетки. Я принял решение выполнить УЗИ плевральных полостей с помощью Lumify. Во время процедуры были выявлены признаки расправленного легкого. Удалось избежать дренирование плевральной полости, тем самым не усугубить состояние пациентки.

Портативный аппарат Philips Lumify очень помогает в повседневной практике – упрощает работу и повышает качество оказания медицинской помощи. Я бы рекомендовал коллегам использовать его в ежедневной клинической практике".