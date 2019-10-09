Lumify оснащен пульсовым допплером (PW) аналогичным тому, который установлен на стационарных системах Philips. Инструмент позволяет оценить количественные показатели гемодинамического потока (Vmax, Max Gr, Mean Gr, VTI, PI, S/D, RI). В ходе исследования пульсовой допплер может быть дополнен цветным допплером.
Lumify оснащен инструментом для ультразвуковой оценки гестационного возраста плода на ранних сроках беременности (HC, AC, BPD, FL), а так же инструментами для измерения копчико-теменного размера и толщины воротникового пространства плода.
Инструмент для автоматического подсчета B-линий позвляет определить максимальное количество В-линий в каждой отсканированной зоне. Инструмент формирует протокол исследования, который основан на сканировании 12 основных сегментов и последовательной маркировки отсканированных участков.
Ключевые преимущества Philips Lumify
Преимущества мобильного УЗИ Philips Lumify для руководителей
Преимущества мобильного ультразвукового решения Philips Lumify для врачей
Lumify позволяет врачам неотложной скорой помощи и ОРИТ проводить оперативную ультразвуковую визуализацию лёгких и сердца у постели пациента в сжатые сроки, отслеживать динамику состояния, сокращать вирусную контаминацию и нагрузку на КТ оборудование, обеспечивать телемедицинскую консультацию в онлайн-режиме. Система отличается простотой дезинфекции и стерилизации, наличием одноразовых чехлов. С Lumify ультразвуковая визуализация патологии лёгких - простая и быстрая: изменений плевральной линии, ее утолщения, бугристости, наличия В-линий, очагов консолидации различных размеров и локаций, транслобарных поражений лёгкого, а также диагностика пневмоторакса, плеврального выпота, диаметра НПВ, ЯВ.
Lumify позволяет врачам неотложной скорой помощи и ОРИТ проводить оперативную ультразвуковую визуализацию лёгких и сердца у постели пациента в сжатые сроки, отслеживать динамику состояния, сокращать вирусную контаминацию и нагрузку на КТ оборудование, обеспечивать телемедицинскую консультацию в онлайн-режиме. Система отличается простотой дезинфекции и стерилизации, наличием одноразовых чехлов.
С Lumify ультразвуковая визуализация патологии лёгких - простая и быстрая: изменений плевральной линии, ее утолщения, бугристости, наличия В-линий, очагов консолидации различных размеров и локаций, транслобарных поражений лёгкого, а также диагностика пневмоторакса, плеврального выпота, диаметра НПВ, ЯВ.
Lumify - это универсальное портативное решение для получения высококачественных изображений, способствующих быстрому принятию решений:
Lumify - это универсальное портативное решение для получения высококачественных изображений, способствующих быстрому принятию решений:
Телеультразвуковое решение Lumify разработано, чтобы увеличить охват и доступность оказания диагностических медицинских услуг там, где наличие или использование стационарного ультразвукового оборудования не представляется возможным или целесообразным. Интеграция Lumify в ежедневное выполнение клинических задач способствует повышению качества оказания медицинской помощи, росту эффективности работы клиницистов, оптимизации и сокращению затрат, что, в конечном итоге, демонстрирует превосходство перед конкурентами. Выездные врачи различных специализаций могут оказывать дополнительные услуги на дому, у кровати пациента, в то время, как анестезиолог, ортопед, хирург, флеболог, акушер и пр., которым в рамках ежедневных стационарных задач требуются диагностические изображения высокого качества, могут проводить дополнительные исследования оперативно в своих кабинетах, не обращаясь за помощью в отделение ультразвуковой диагностики.
Телеультразвуковое решение Lumify разработано, чтобы увеличить охват и доступность оказания диагностических медицинских услуг там, где наличие или использование стационарного ультразвукового оборудования не представляется возможным или целесообразным.
Интеграция Lumify в ежедневное выполнение клинических задач способствует повышению качества оказания медицинской помощи, росту эффективности работы клиницистов, оптимизации и сокращению затрат, что, в конечном итоге, демонстрирует превосходство перед конкурентами.
Выездные врачи различных специализаций могут оказывать дополнительные услуги на дому, у кровати пациента, в то время, как анестезиолог, ортопед, хирург, флеболог, акушер и пр., которым в рамках ежедневных стационарных задач требуются диагностические изображения высокого качества, могут проводить дополнительные исследования оперативно в своих кабинетах, не обращаясь за помощью в отделение ультразвуковой диагностики.
• Включая камеру мобильного устройства, оператор может транслировать изображение сканируемой области и положения датчика. Экосистема Philips Lumify – это не просто мобильное приложение и передовые технологии в наборе ультразвуковых датчиков. Мы предоставляем обучение медицинского персонала навыкам использования системы, круглосуточную сервисную поддержку и комфортные финансовые условия.
• Оператор может посоветоваться о корректном положении датчика, одновременно транслируя ультразвуковое изображение, получаемое при сканировании.
• Каждый из пользователей может применять указатель в ходе дискуссии для эффективного обсуждения.
• Включая камеру мобильного устройства, оператор может транслировать изображение сканируемой области и положения датчика.
Экосистема Philips Lumify – это не просто мобильное приложение и передовые технологии в наборе ультразвуковых датчиков. Мы предоставляем обучение медицинского персонала навыкам использования системы, круглосуточную сервисную поддержку и комфортные финансовые условия.
Lumify незаменим в клинических ситуациях: Lumify, оснащенный платформой Reacts, «связывает» врача и удаленный «Центр экспертизы» независимо от расстояния с помощью двухсторонних аудиовизуальных вызовов и онлайн-потоком передает ультразвуковые изображения для получения консультации и «второго мнения». Теперь врачи-клиницисты могут выполнять ультразвуковое сканирование самостоятельно, ускоряя процесс диагностики и возможного лечения пациента.
С помощью Lumify сотрудники Службы неотложной медицинской помощи могут принимать обоснованные диагностические решения, не отходя от места происшествия в условиях чрезвычайной ситуации – на улице или в доме пациента.
Lumify незаменим в клинических ситуациях:
Lumify, оснащенный платформой Reacts, «связывает» врача и удаленный «Центр экспертизы» независимо от расстояния с помощью двухсторонних аудиовизуальных вызовов и онлайн-потоком передает ультразвуковые изображения для получения консультации и «второго мнения». Теперь врачи-клиницисты могут выполнять ультразвуковое сканирование самостоятельно, ускоряя процесс диагностики и возможного лечения пациента.
Врач скорой медицинской помощи Д-р Гейнор Принц из клиники Западной Австралии провела 7 недель во льдах Антарктиды. Антарктида – это экстремальная среда; легче эвакуировать астронавта с неотложной медицинской помощью с Международной космической станции, чем зимой человека из Антарктиды. Врач оказывала медицинскую поддержку путешественникам, которые приехали в Антарктиду за впечатлениями. Во время экспедиции Д-р Гейнор Принц использовала Lumify во многих ситуациях, чтобы подтвердить или исключить различные медицинские проблемы:
С помощью Lumify Д-р Гейнор Принц смогла подтвердить пациенту диагноз перелома шейки бедра и выполнить под контролем ультразвука блокаду бедренного нерва, которая позволила облегчить боль на время транспортировки пациента из лагеря в самолет и последующего авиаперелета в Южную Америку.
Пациент сомневался, сохранился ли в его теле алюминиевый осколок. Используя Lumify, Д-р Гейнор Принц смогла исключить осколок еще на месте и успокоить пациента прежде, чем он отправился в экспедицию.
Используя Lumify, Д-р Гейнор Принц смогла подтвердить, что у пациента не было HAPE. У участника экспедиции была диагностирована пневмония.
С помощью физического обследования Д-р Гейнор Принц не смогла определить причину болезненной области на пятке путешественника. Воспользовавшись Lumify, врач идентифицировала костную шпору на пяточной кости, что позволило ей дать конкретные советы для дальнейшего пребывания в экспедиции.
Врач скорой медицинской помощи Д-р Гейнор Принц из клиники Западной Австралии провела 7 недель во льдах Антарктиды. Антарктида – это экстремальная среда; легче эвакуировать астронавта с неотложной медицинской помощью с Международной космической станции, чем зимой человека из Антарктиды. Врач оказывала медицинскую поддержку путешественникам, которые приехали в Антарктиду за впечатлениями. Во время экспедиции Д-р Гейнор Принц использовала Lumify во многих ситуациях, чтобы подтвердить или исключить различные медицинские проблемы:
Наша инновационная разработка в области портативных ультразвуковых систем подсоединяется к вашему совместимому устройству с помощью портов mini-USB или Type C.
Наша инновационная разработка в области портативных ультразвуковых систем подсоединяется к вашему совместимому устройству с помощью портов mini-USB или Type C.
Теперь вы сможете быстро начать сканирование с качеством визуализации систем компании Philips, используя совместимое мобильное устройство.
Приобретаемая вами система Lumify представляет собой нечто большее, чем переносную ультразвуковую систему. Это целая платформа, предназначенная для облегчения оказания медицинской помощи высокого уровня. УЗИ для смартфона делает возможным то, что еще совсем недавно казалось нереальным. С Philips Lumify ультразвуковая диагностика может проводиться практически в любых условиях, при это результаты таких исследований будут стабильно качественными.
Приобретаемая вами система Lumify представляет собой нечто большее, чем переносную ультразвуковую систему. Это целая платформа, предназначенная для облегчения оказания медицинской помощи высокого уровня. УЗИ для смартфона делает возможным то, что еще совсем недавно казалось нереальным. С Philips Lumify ультразвуковая диагностика может проводиться практически в любых условиях, при это результаты таких исследований будут стабильно качественными.
Наши портативные ультразвуковые датчики и приложение Lumify разработаны с учетом многолетнего опыта работы и инноваций в области ультразвуковой визуализации, чтобы помочь вам быстро принимать решения.
Наши портативные ультразвуковые датчики и приложение Lumify разработаны с учетом многолетнего опыта работы и инноваций в области ультразвуковой визуализации, чтобы помочь вам быстро принимать решения.
Система Lumify разработана таким образом, чтобы ее введение в вашу практику облегчало решение различных проблем, с которыми вы сталкиваетесь.
Система Lumify разработана таким образом, чтобы ее введение в вашу практику облегчало решение различных проблем, с которыми вы сталкиваетесь.
Система Lumify совместима с новейшими системами шифрования и защиты данных и может быть настроена в соответствии с политикой защиты данных вашего учреждения.
Система Lumify совместима с новейшими системами шифрования и защиты данных и может быть настроена в соответствии с политикой защиты данных вашего учреждения.
Система Lumify перемещается вместе с вами. Она легко поместится в карман, так что вы можете оказывать помощь своим пациентам в любом месте. Датчик УЗИ для смартфона вместе с кабелем и устройством (планшетом, смартфоном) не требуют специального места для хранения, сложного процесса зарядки. Весь комплекс можно подготовить к работе в считанные мгновения.
Система Lumify перемещается вместе с вами. Она легко поместится в карман, так что вы можете оказывать помощь своим пациентам в любом месте. Датчик УЗИ для смартфона вместе с кабелем и устройством (планшетом, смартфоном) не требуют специального места для хранения, сложного процесса зарядки. Весь комплекс можно подготовить к работе в считанные мгновения.
Мы стремимся предоставлять вам надежные решения, в основе которых лежит наша многолетняя история инноваций.
Мы стремимся предоставлять вам надежные решения, в основе которых лежит наша многолетняя история инноваций.
Карманные и легкие датчики предлагают повышенную чувствительность и исключительное качество медицинской визуализации, а возможность пресетов позволяет врачам быстро дифференцировать и обследовать своих пациентов, как никогда раньше. Выберите один из трех типов датчиков, разработанных с учетом разнообразия ваших потребностей.
Мы создаем комфортные условия и предлагаем варианты финансовых моделей для приобретения продукта. Интеллектуальное решение Philips Lumify доступно в лизинг и в рассрочку.
Мы создаем комфортные условия и предлагаем варианты финансовых моделей для приобретения продукта. Интеллектуальное решение Philips Lumify доступно в лизинг и в рассрочку.
Интервью «Ультразвук в руках клинициста: какую пользу может принести FOCUS-протокол» к.м.н., старший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России Джиоева О.Н. (г. Москва)
Интервью «Ультразвук в руках клинициста: какую пользу может принести FOCUS-протокол»
к.м.н., старший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России
Джиоева О.Н. (г. Москва)
Статья «С мобильной ультразвуковой системой Lumify врачи могут принимать клинические решения на 80 минут быстрее»
Статья «Соло для врача в стиле Hi-Tech»
Научная статья «Ультразвуковое исследование легких в условиях реанимационного отделения перинатального центра»
1Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7814 Система ультразвуковая портативная Lumify с принадлежностями. Продукт не доступен для приобретения в Беларуси.
1Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7814 Система ультразвуковая портативная Lumify с принадлежностями.
Продукт не доступен для приобретения в Беларуси.
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