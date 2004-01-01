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Технология визуализации Time-of-Flight обеспечивает повышение контрастного разрешения на 30% по сравнению с другими методами. Применение технологии улучшает соотношение сигнал-шум, что приводит к повышению качества изображений, высокой точности и сокращению времени исследования.
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Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений
Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений
Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений
Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума
Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума
Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума
Быстрое сканирование повышает комфорт пациента
Быстрое сканирование повышает комфорт пациента
Быстрое сканирование повышает комфорт пациента
Низкая доза облучения для заботы о пациенте
Низкая доза облучения для заботы о пациенте
Низкая доза облучения для заботы о пациенте
Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения
Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения
Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения
Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы
Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы
Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы
Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений
Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений
Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений
Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума
Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума
Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума
Быстрое сканирование повышает комфорт пациента
Быстрое сканирование повышает комфорт пациента
Быстрое сканирование повышает комфорт пациента
Низкая доза облучения для заботы о пациенте
Низкая доза облучения для заботы о пациенте
Низкая доза облучения для заботы о пациенте
Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения
Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения
Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения
Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы
Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы
Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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