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Time-of-Flight

Time-of-Flight

Технология визуализации Time-of-Flight обеспечивает повышение контрастного разрешения на 30% по сравнению с другими методами. Применение технологии улучшает соотношение сигнал-шум, что приводит к повышению качества изображений, высокой точности и сокращению времени исследования.

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Особенности
Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений

Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений

Применение технологии позволяет улучшить качество изображения за счет снижения уровня шума и более высокой чувствительности. Благодаря улучшенному качеству визуализации можно выявлять и локализовывать мельчайшие очаги поражений, что повышает диагностическую достоверность исследований и помогает сохранить здоровые ткани во время лечения.

Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений

Применение технологии позволяет улучшить качество изображения за счет снижения уровня шума и более высокой чувствительности. Благодаря улучшенному качеству визуализации можно выявлять и локализовывать мельчайшие очаги поражений, что повышает диагностическую достоверность исследований и помогает сохранить здоровые ткани во время лечения.

Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений

Применение технологии позволяет улучшить качество изображения за счет снижения уровня шума и более высокой чувствительности. Благодаря улучшенному качеству визуализации можно выявлять и локализовывать мельчайшие очаги поражений, что повышает диагностическую достоверность исследований и помогает сохранить здоровые ткани во время лечения.
Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума

Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума

Данное временное разрешение позволяет улучшить локализацию событий и повысить качество визуализации.

Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума

Данное временное разрешение позволяет улучшить локализацию событий и повысить качество визуализации.

Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума

Данное временное разрешение позволяет улучшить локализацию событий и повысить качество визуализации.
Быстрое сканирование повышает комфорт пациента

Быстрое сканирование повышает комфорт пациента

Time-of-Flight увеличивает скорость реконструкции и производительность, что позволяет улучшить пропускную способность системы и комфорт пациентов. Возможности технологии позволяют выполнять сканирование всего тела менее, чем за 5 минут.

Быстрое сканирование повышает комфорт пациента

Time-of-Flight увеличивает скорость реконструкции и производительность, что позволяет улучшить пропускную способность системы и комфорт пациентов. Возможности технологии позволяют выполнять сканирование всего тела менее, чем за 5 минут.

Быстрое сканирование повышает комфорт пациента

Time-of-Flight увеличивает скорость реконструкции и производительность, что позволяет улучшить пропускную способность системы и комфорт пациентов. Возможности технологии позволяют выполнять сканирование всего тела менее, чем за 5 минут.
Низкая доза облучения для заботы о пациенте

Низкая доза облучения для заботы о пациенте

Возможности технологии Time-of-Flight позволяют в 5 раз улучшить чувствительность системы по сравнению с другими решениями, что позволит существенно сократить дозу вводимого РФП без потери качества изображения.

Низкая доза облучения для заботы о пациенте

Возможности технологии Time-of-Flight позволяют в 5 раз улучшить чувствительность системы по сравнению с другими решениями, что позволит существенно сократить дозу вводимого РФП без потери качества изображения.

Низкая доза облучения для заботы о пациенте

Возможности технологии Time-of-Flight позволяют в 5 раз улучшить чувствительность системы по сравнению с другими решениями, что позволит существенно сократить дозу вводимого РФП без потери качества изображения.
Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения

Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения

Благодаря использованию технологии Time-of-Flight реконструкция ПЭТ-изображений занимает всего 30 секунд на каждое положение стола. Врачи ядерной медицины могут приступить к оценке результатов исследования всего тела пациента уже через несколько минут после окончания сбора данных, при этом высокое качество изображения может быть получено без потери скорости. Применение технологии Time-of-Flight позволяет провести процедуру в четыре раза быстрее предыдущих решений Philips.

Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения

Благодаря использованию технологии Time-of-Flight реконструкция ПЭТ-изображений занимает всего 30 секунд на каждое положение стола. Врачи ядерной медицины могут приступить к оценке результатов исследования всего тела пациента уже через несколько минут после окончания сбора данных, при этом высокое качество изображения может быть получено без потери скорости. Применение технологии Time-of-Flight позволяет провести процедуру в четыре раза быстрее предыдущих решений Philips.

Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения

Благодаря использованию технологии Time-of-Flight реконструкция ПЭТ-изображений занимает всего 30 секунд на каждое положение стола. Врачи ядерной медицины могут приступить к оценке результатов исследования всего тела пациента уже через несколько минут после окончания сбора данных, при этом высокое качество изображения может быть получено без потери скорости. Применение технологии Time-of-Flight позволяет провести процедуру в четыре раза быстрее предыдущих решений Philips.
Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы

Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы

Технология Astonish TF позволяет клиницистам использовать системы ПЭТ/КТ как для стандартных диагностических КТ исследований и диагностики онкологических заболеваний, так и для планирования лучевой терапии с помощью ПЭТ. Врачи могут выполнять широкий спектр исследований с использованием любых РФП.

Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы

Технология Astonish TF позволяет клиницистам использовать системы ПЭТ/КТ как для стандартных диагностических КТ исследований и диагностики онкологических заболеваний, так и для планирования лучевой терапии с помощью ПЭТ. Врачи могут выполнять широкий спектр исследований с использованием любых РФП.

Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы

Технология Astonish TF позволяет клиницистам использовать системы ПЭТ/КТ как для стандартных диагностических КТ исследований и диагностики онкологических заболеваний, так и для планирования лучевой терапии с помощью ПЭТ. Врачи могут выполнять широкий спектр исследований с использованием любых РФП.
  • Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений
  • Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума
  • Быстрое сканирование повышает комфорт пациента
  • Низкая доза облучения для заботы о пациенте
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Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений

Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений

Применение технологии позволяет улучшить качество изображения за счет снижения уровня шума и более высокой чувствительности. Благодаря улучшенному качеству визуализации можно выявлять и локализовывать мельчайшие очаги поражений, что повышает диагностическую достоверность исследований и помогает сохранить здоровые ткани во время лечения.

Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений

Применение технологии позволяет улучшить качество изображения за счет снижения уровня шума и более высокой чувствительности. Благодаря улучшенному качеству визуализации можно выявлять и локализовывать мельчайшие очаги поражений, что повышает диагностическую достоверность исследований и помогает сохранить здоровые ткани во время лечения.

Превосходное качество изображений позволяет повысить своевременное выявление поражений

Применение технологии позволяет улучшить качество изображения за счет снижения уровня шума и более высокой чувствительности. Благодаря улучшенному качеству визуализации можно выявлять и локализовывать мельчайшие очаги поражений, что повышает диагностическую достоверность исследований и помогает сохранить здоровые ткани во время лечения.
Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума

Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума

Данное временное разрешение позволяет улучшить локализацию событий и повысить качество визуализации.

Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума

Данное временное разрешение позволяет улучшить локализацию событий и повысить качество визуализации.

Временное разрешение 495 пс помогает снизить уровень шума

Данное временное разрешение позволяет улучшить локализацию событий и повысить качество визуализации.
Быстрое сканирование повышает комфорт пациента

Быстрое сканирование повышает комфорт пациента

Time-of-Flight увеличивает скорость реконструкции и производительность, что позволяет улучшить пропускную способность системы и комфорт пациентов. Возможности технологии позволяют выполнять сканирование всего тела менее, чем за 5 минут.

Быстрое сканирование повышает комфорт пациента

Time-of-Flight увеличивает скорость реконструкции и производительность, что позволяет улучшить пропускную способность системы и комфорт пациентов. Возможности технологии позволяют выполнять сканирование всего тела менее, чем за 5 минут.

Быстрое сканирование повышает комфорт пациента

Time-of-Flight увеличивает скорость реконструкции и производительность, что позволяет улучшить пропускную способность системы и комфорт пациентов. Возможности технологии позволяют выполнять сканирование всего тела менее, чем за 5 минут.
Низкая доза облучения для заботы о пациенте

Низкая доза облучения для заботы о пациенте

Возможности технологии Time-of-Flight позволяют в 5 раз улучшить чувствительность системы по сравнению с другими решениями, что позволит существенно сократить дозу вводимого РФП без потери качества изображения.

Низкая доза облучения для заботы о пациенте

Возможности технологии Time-of-Flight позволяют в 5 раз улучшить чувствительность системы по сравнению с другими решениями, что позволит существенно сократить дозу вводимого РФП без потери качества изображения.

Низкая доза облучения для заботы о пациенте

Возможности технологии Time-of-Flight позволяют в 5 раз улучшить чувствительность системы по сравнению с другими решениями, что позволит существенно сократить дозу вводимого РФП без потери качества изображения.
Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения

Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения

Благодаря использованию технологии Time-of-Flight реконструкция ПЭТ-изображений занимает всего 30 секунд на каждое положение стола. Врачи ядерной медицины могут приступить к оценке результатов исследования всего тела пациента уже через несколько минут после окончания сбора данных, при этом высокое качество изображения может быть получено без потери скорости. Применение технологии Time-of-Flight позволяет провести процедуру в четыре раза быстрее предыдущих решений Philips.

Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения

Благодаря использованию технологии Time-of-Flight реконструкция ПЭТ-изображений занимает всего 30 секунд на каждое положение стола. Врачи ядерной медицины могут приступить к оценке результатов исследования всего тела пациента уже через несколько минут после окончания сбора данных, при этом высокое качество изображения может быть получено без потери скорости. Применение технологии Time-of-Flight позволяет провести процедуру в четыре раза быстрее предыдущих решений Philips.

Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения

Благодаря использованию технологии Time-of-Flight реконструкция ПЭТ-изображений занимает всего 30 секунд на каждое положение стола. Врачи ядерной медицины могут приступить к оценке результатов исследования всего тела пациента уже через несколько минут после окончания сбора данных, при этом высокое качество изображения может быть получено без потери скорости. Применение технологии Time-of-Flight позволяет провести процедуру в четыре раза быстрее предыдущих решений Philips.
Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы

Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы

Технология Astonish TF позволяет клиницистам использовать системы ПЭТ/КТ как для стандартных диагностических КТ исследований и диагностики онкологических заболеваний, так и для планирования лучевой терапии с помощью ПЭТ. Врачи могут выполнять широкий спектр исследований с использованием любых РФП.

Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы

Технология Astonish TF позволяет клиницистам использовать системы ПЭТ/КТ как для стандартных диагностических КТ исследований и диагностики онкологических заболеваний, так и для планирования лучевой терапии с помощью ПЭТ. Врачи могут выполнять широкий спектр исследований с использованием любых РФП.

Многозадачное программное обеспечение для повышения гибкости системы

Технология Astonish TF позволяет клиницистам использовать системы ПЭТ/КТ как для стандартных диагностических КТ исследований и диагностики онкологических заболеваний, так и для планирования лучевой терапии с помощью ПЭТ. Врачи могут выполнять широкий спектр исследований с использованием любых РФП.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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