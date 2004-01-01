Быстрый рабочий процесс повышает пропускную способность отделения

Благодаря использованию технологии Time-of-Flight реконструкция ПЭТ-изображений занимает всего 30 секунд на каждое положение стола. Врачи ядерной медицины могут приступить к оценке результатов исследования всего тела пациента уже через несколько минут после окончания сбора данных, при этом высокое качество изображения может быть получено без потери скорости. Применение технологии Time-of-Flight позволяет провести процедуру в четыре раза быстрее предыдущих решений Philips.