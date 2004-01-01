Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).