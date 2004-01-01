Ключевые слова для поиска

Big Bore

Широкоапертурный КТ для планирования лучевой терапии

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Система Philips CT Big Bore представляет собой КТ-симулятор, позволяющий повысить точность планирования и обеспечить пациентам эффективность дальнейшей терапии, а специалистам — уверенность в результате и оптимизацию рабочего процесса.

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Особенности
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Click here for more information
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Абсолютная клиническая достоверность
Абсолютная клиническая достоверность

Абсолютная клиническая достоверность

Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.

Абсолютная клиническая достоверность

Абсолютная клиническая достоверность
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.

Абсолютная клиническая достоверность

Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Click here for more information
Абсолютная клиническая достоверность
Абсолютная клиническая достоверность

Абсолютная клиническая достоверность

Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Click here for more information
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Максимальная точность КТ-симуляции
Максимальная точность КТ-симуляции

Максимальная точность КТ-симуляции

Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.

Максимальная точность КТ-симуляции

Максимальная точность КТ-симуляции
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.

Максимальная точность КТ-симуляции

Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Click here for more information
Максимальная точность КТ-симуляции
Максимальная точность КТ-симуляции

Максимальная точность КТ-симуляции

Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Click here for more information
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Стабильность и производительность
Стабильность и производительность

Стабильность и производительность

iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.

Стабильность и производительность

Стабильность и производительность
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.

Стабильность и производительность

iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Click here for more information
Стабильность и производительность
Стабильность и производительность

Стабильность и производительность

iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Оценка движения органов-мишеней
Оценка движения органов-мишеней

Оценка движения органов-мишеней

Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.

Оценка движения органов-мишеней

Оценка движения органов-мишеней
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.

Оценка движения органов-мишеней

Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Click here for more information
Оценка движения органов-мишеней
Оценка движения органов-мишеней

Оценка движения органов-мишеней

Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Удобство проведения интервенционных исследований
Удобство проведения интервенционных исследований

Удобство проведения интервенционных исследований

Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.

Удобство проведения интервенционных исследований

Удобство проведения интервенционных исследований
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.

Удобство проведения интервенционных исследований

Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
Click here for more information
Удобство проведения интервенционных исследований
Удобство проведения интервенционных исследований

Удобство проведения интервенционных исследований

Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
  • Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
  • Абсолютная клиническая достоверность
  • Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
  • Максимальная точность КТ-симуляции
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Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Click here for more information
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии

Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Абсолютная клиническая достоверность
Абсолютная клиническая достоверность

Абсолютная клиническая достоверность

Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.

Абсолютная клиническая достоверность

Абсолютная клиническая достоверность
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.

Абсолютная клиническая достоверность

Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Click here for more information
Абсолютная клиническая достоверность
Абсолютная клиническая достоверность

Абсолютная клиническая достоверность

Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Click here for more information
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли

Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Максимальная точность КТ-симуляции
Максимальная точность КТ-симуляции

Максимальная точность КТ-симуляции

Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.

Максимальная точность КТ-симуляции

Максимальная точность КТ-симуляции
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.

Максимальная точность КТ-симуляции

Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Click here for more information
Максимальная точность КТ-симуляции
Максимальная точность КТ-симуляции

Максимальная точность КТ-симуляции

Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Click here for more information
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения

Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Стабильность и производительность
Стабильность и производительность

Стабильность и производительность

iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.

Стабильность и производительность

Стабильность и производительность
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.

Стабильность и производительность

iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Click here for more information
Стабильность и производительность
Стабильность и производительность

Стабильность и производительность

iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Оценка движения органов-мишеней
Оценка движения органов-мишеней

Оценка движения органов-мишеней

Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.

Оценка движения органов-мишеней

Оценка движения органов-мишеней
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.

Оценка движения органов-мишеней

Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Click here for more information
Оценка движения органов-мишеней
Оценка движения органов-мишеней

Оценка движения органов-мишеней

Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Удобство проведения интервенционных исследований
Удобство проведения интервенционных исследований

Удобство проведения интервенционных исследований

Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.

Удобство проведения интервенционных исследований

Удобство проведения интервенционных исследований
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.

Удобство проведения интервенционных исследований

Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
Click here for more information
Удобство проведения интервенционных исследований
Удобство проведения интервенционных исследований

Удобство проведения интервенционных исследований

Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.

Tехнические характеристики

Характеристики
Характеристики
Апертура гентри
  • 85 см
Поле обзора при сканировании
  • от 5 до 60 см
Наклон гентри
  • от -30° до +30° с шагом 0,5°
Срезы
  • 16/32
Мощность генератора
  • 60 кВт
Время реконструкции изображений
  • от 20 изобр./сек
Характеристики
Характеристики
Апертура гентри
  • 85 см
Поле обзора при сканировании
  • от 5 до 60 см
Посмотреть все характеристики
Характеристики
Характеристики
Апертура гентри
  • 85 см
Поле обзора при сканировании
  • от 5 до 60 см
Наклон гентри
  • от -30° до +30° с шагом 0,5°
Срезы
  • 16/32
Мощность генератора
  • 60 кВт
Время реконструкции изображений
  • от 20 изобр./сек
  • * В клинической практике применение технологии IMR может снизить лучевую нагрузку на пациента при КТ, однако результат зависит от клинической задачи, телосложения пациента, анатомической области и методов работы. Чтобы установить необходимую дозу для получения изображений диагностического качества при определенной клинической задаче, необходимо проконсультироваться с рентгенологом и дозиметристом. Низкоконтрастное разрешение и уровень шума оценивались с помощью референтного протокола для исследований тела путем сравнения алгоритмов IMR и FBP; измерения проводились с использованием срезов толщиной 0,8 мм; для тестирования использовался фантом MITA для контроля качества КТ-изображений (CCT183, The Phantom Laboratory), а результаты оценивались наблюдателями.
  • ** Шум на изображениях определен в соответствии со стандартом IEC 61223-3-5. Оценка проводилась с помощью референтного протокола для исследования тела с применением фантома. Неопубликованные данные.
  • Регистрационное удостоверение РУ № РЗН 2014/1581 Томограф компьютерный Big Bore, вариант исполнения Philips CT Big Bore с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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