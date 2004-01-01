Система Philips CT Big Bore представляет собой КТ-симулятор, позволяющий повысить точность планирования и обеспечить пациентам эффективность дальнейшей терапии, а специалистам — уверенность в результате и оптимизацию рабочего процесса.
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Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Абсолютная клиническая достоверность
Абсолютная клиническая достоверность
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Абсолютная клиническая достоверность
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Абсолютная клиническая достоверность
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Максимальная точность КТ-симуляции
Максимальная точность КТ-симуляции
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Максимальная точность КТ-симуляции
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Максимальная точность КТ-симуляции
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Стабильность и производительность
Стабильность и производительность
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Стабильность и производительность
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Стабильность и производительность
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Оценка движения органов-мишеней
Оценка движения органов-мишеней
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Оценка движения органов-мишеней
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Оценка движения органов-мишеней
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Удобство проведения интервенционных исследований
Удобство проведения интервенционных исследований
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
Удобство проведения интервенционных исследований
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
Удобство проведения интервенционных исследований
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Абсолютная клиническая достоверность
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Концентрация на самом важном в планировании лучевой терапии
Big Bore предоставляет усовершенствованные инструменты для обеспечения точной разметки пациента и эффективного процесса КТ-симуляции. Расширенное поле обзора обеспечивает стабильность показателей плотности по всей области сканирования. Величина вертикального отклонения деки стола под весом пациента составляет всего 2 мм, что минимизирует риск облучения здоровой ткани и отвечает международному стандарту качества симуляции на КТ AAPM TG 66 (Американская ассоциация медицинских физиков).
Абсолютная клиническая достоверность
Абсолютная клиническая достоверность
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Абсолютная клиническая достоверность
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Абсолютная клиническая достоверность
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и снизить шум на 70—83%*. IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный модуль КТ-симуляции для маркировки пациента с консоли
Специализированный программный модуль для маркировки пациента с консоли способствует увеличению производительности. Приложение позволяет работать с локализацией изоцентра, созданием проекций максимальной и минимальной интенсивности, оконтуриванием целевых объемов и критических структур, размещением пучка и настройкой параметров системы для стандартных и синхронизированных по дыханию исследований.
Максимальная точность КТ-симуляции
Максимальная точность КТ-симуляции
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Максимальная точность КТ-симуляции
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Максимальная точность КТ-симуляции
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Апертура гентри 85 см в точности соответствует среднему диаметру орбитального движения большинства линейных ускорителей, что обеспечивает точность планирования и идентичность положения облучения.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose4 повышает качество изображений** за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой лучевой нагрузке, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов. Это позволяет улучшить визуализацию анатомических структур и органов-мишеней.
Стабильность и производительность
Стабильность и производительность
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Стабильность и производительность
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Стабильность и производительность
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
iPatient обеспечивает визуализацию с учетом индивидуальных параметров пациента и имеет простой пользовательский интерфейс для управления качеством изображения, дозой и скоростью сбора данных. Уверенность и стабильность в результатах.
Оценка движения органов-мишеней
Оценка движения органов-мишеней
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Оценка движения органов-мишеней
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Оценка движения органов-мишеней
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Программно-аппаратный пакет для синхронизации с дыхательными циклами пациента, позволяющий оценивать движение органов-мишеней и компенсировать неравномерности дыхания при проведении синхронизированной терапии. Проспективный и ретроспективный режимы сканирования с группировкой по фазе и сортировкой по амплитуде для облегчения анализа двигательной активности органов.
Удобство проведения интервенционных исследований
Удобство проведения интервенционных исследований
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
Удобство проведения интервенционных исследований
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
Удобство проведения интервенционных исследований
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
Пульт управления интервенционными исследованиями обеспечивает пользователю эффективный рабочий процесс и возможность сохранять неограниченное количество положений стола с последующим переходом в них. Благодаря точным дискретным перемещениям стола, доступным по одному нажатию кнопки и обеспечивающим быструю и четкую визуализацию иглы в ходе инвазивных процедур, специалист может сконцентрироваться на самом важном — пациенте.
* В клинической практике применение технологии IMR может снизить лучевую нагрузку на пациента при КТ, однако результат зависит от клинической задачи, телосложения пациента, анатомической области и методов работы. Чтобы установить необходимую дозу для получения изображений диагностического качества при определенной клинической задаче, необходимо проконсультироваться с рентгенологом и дозиметристом. Низкоконтрастное разрешение и уровень шума оценивались с помощью референтного протокола для исследований тела путем сравнения алгоритмов IMR и FBP; измерения проводились с использованием срезов толщиной 0,8 мм; для тестирования использовался фантом MITA для контроля качества КТ-изображений (CCT183, The Phantom Laboratory), а результаты оценивались наблюдателями.
** Шум на изображениях определен в соответствии со стандартом IEC 61223-3-5. Оценка проводилась с помощью референтного протокола для исследования тела с применением фантома. Неопубликованные данные.
Регистрационное удостоверение РУ № РЗН 2014/1581 Томограф компьютерный Big Bore, вариант исполнения Philips CT Big Bore с принадлежностями
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.