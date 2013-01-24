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CX50 Ультразвуковая система

CX50 xMATRIX

Ультразвуковая система

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Жертвовать эффективностью ради мобильности теперь не придется. Ультразвуковая система CX50 CompactXtreme обладает высококлассным набором функций и может использоваться там, где это необходимо.

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Особенности
Высококлассные технологии

Технологии премиум-класса гарантируют исключительное качество

Система CX50 соответствует требованиям отделений интенсивной терапии. Технологии премиум-класса, перенесенные из наших систем iE33 и iU22, такие как датчики PureWave, режим визуализации SonoCT и технология XRES, выводят портативные ультразвуковые системы на новый уровень.
Усовершенствованные функции

Усовершенствованные функции для повышения эффективности

Технологии, поддерживаемые системой CX50 позволяют получать максимальную отдачу от исследований. Оптимизация одним нажатием кнопки, активные исходные данные, пошаговые протоколы SmartExam, встроенный пакет количественного анализа QLAB, обмен данными по протоколу DICOM и другие функции позволяют использовать эту портативную систему также эффективно, как и стационарную. Мультипортовый адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Простая транспортировка

Простая транспортировка для оказания помощи в удаленных местах

Благодаря удобному чемодану систему можно легко доставлять в удаленные медицинские учреждения. Идеальное решение для работы в сети лечебных учреждений. Теперь благодаря системе CX50 вы можете получать высококачественные ультразвуковые изображения в удобное для вас время. Это — прекрасное дополнение к вашим системам EPIQ.
Портативная ультразвуковая система

Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия

Получение диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете получать изображения высокого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную, приемное отделение или в ОРИТ новорожденных и детские ОРИТ. Благодаря качеству изображений система CX50 является идеальным выбором для тяжело больных пациентов, там где ограниченное пространство и оборудование затрудняют доступ к пациенту и там, где требуются быстрые действия.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03999 Система ультразвуковая диагностическая СX50 с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09624 Аппарат ультразвуковой диагностический iU22 с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/03103 Система диагностическая ультразвуковая iE33 с принадлежностями

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