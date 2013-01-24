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Современные технологии выводят портативные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений, поэтому можно не жертвовать качеством ради портативности. Система соответствует требованиям к отделениям интенсивной терапии и обладает производительностью стационарных систем там, где это необходимо.
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Технология PureWave там, где это необходимо
Расширенная диагностическая информация
Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия
Широкополосная цифровая технология формирования луча на портативной ультразвуковой системе
Компактная ультразвуковая система для любых условий работы
Тележка для транспортировки
Технология SonoCT выводит портативные ультразвуковые системы на новый уровень качества
Сокращение продолжительности исследования до 50%
Превосходное качество изображений в операционной
Технология XRES выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Анализ исследований с помощью активных исходных данных
Дальние поездки
Превосходное качество изображений в операционной
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю