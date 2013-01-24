Современные технологии выводят портативные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений, поэтому можно не жертвовать качеством ради портативности. Система соответствует требованиям к отделениям интенсивной терапии и обладает производительностью стационарных систем там, где это необходимо.