Решения для оптимизацииработы OmniSphere
Решение OmniSphere компании Philips предоставляет информацию, которая необходима для успешного управления вашим отделением, максимального использования ресурсов и улучшения рабочего процесса. Решение OmniSphere, основанное на модели взаимодействия «клиент-сервер», представляет собой платформу, которая объединяет инструменты, приложения и решения, способствующие повышению эффективности работы и оптимизации выполняемых операций. Решение OmniSphere служит в качестве точки доступа к понятным, согласованным, систематическим данным, которая позволяет получать необходимую информацию в любом месте и в любое время.