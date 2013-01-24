Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

OmniSphere Дистанционная техническая поддержка ультразвуковых систем

OmniSphere

Дистанционная техническая поддержка ультразвуковых систем

Система Philips OmniSphere выдает информацию, необходимую для принятия более грамотных решений.

Дилеры
Особенности
Приложение Remote Technical Connect помогает специалистам определять и устранять неисправности
Приложение Remote Technical Connect помогает специалистам определять и устранять неисправности

Приложение Remote Technical Connect помогает специалистам определять и устранять неисправности

Приложение Remote Technical Connect обеспечивает поддержку по выполнению технического обслуживания системы для повышения эффективности работы отдела по обслуживанию медицинского оборудования и его персонала в соответствии с требованиями конечного пользователя к работе специалистов службы технической поддержки на месте эксплуатации.
Приложение Utilization Optimizer обеспечивает полное отображение данных ультразвуковых исследований
Приложение Utilization Optimizer обеспечивает полное отображение данных ультразвуковых исследований

Приложение Utilization Optimizer обеспечивает полное отображение данных ультразвуковых исследований

Приложение Utilization Optimizer позволяет собирать данные об использовании с нескольких ультразвуковых систем Philips, систематизировать их на настраиваемой информационной панели и составлять отчеты. Это помогает пользователю принимать обоснованные решения по оптимизации рабочего процесса, обеспечивать высокое качество оказания медицинской помощи пациентам и снижать общую стоимость эксплуатации. Все это позволяет получать необходимые сведения для облегчения принятия рациональных решений.

Решения для оптимизацииработы OmniSphere

Решение OmniSphere компании Philips предоставляет информацию, которая необходима для успешного управления вашим отделением, максимального использования ресурсов и улучшения рабочего процесса. Решение OmniSphere, основанное на модели взаимодействия «клиент-сервер», представляет собой платформу, которая объединяет инструменты, приложения и решения, способствующие повышению эффективности работы и оптимизации выполняемых операций. Решение OmniSphere служит в качестве точки доступа к понятным, согласованным, систематическим данным, которая позволяет получать необходимую информацию в любом месте и в любое время.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю