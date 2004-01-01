Восстановленный компьютерный томограф Ingenuity CT Circular Edition, получающий 128 срезов за один оборот гентри, позволяет увеличить количество получаемых данных, повысить скорость сканирования, снизить лучевую нагрузку на пациента и, вместе с тем, уменьшить уровень шума.
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Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.
iPatient — стабильность и производительность
Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.
iPatient — стабильность и производительность
Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.
iDose⁴ Premium Package — оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
iDose⁴ Premium Package — оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose⁴ повышает качество изображений* за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой дозе облучения, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов.
iDose⁴ Premium Package — оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose⁴ повышает качество изображений* за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой дозе облучения, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов.
iDose⁴ Premium Package — оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose⁴ повышает качество изображений* за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой дозе облучения, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов.
IMR — низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
IMR — низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60–80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43–80% и снизить шум на 70–83%**. Технология IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
IMR — низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60–80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43–80% и снизить шум на 70–83%**. Технология IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
IMR — низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60–80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43–80% и снизить шум на 70–83%**. Технология IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
iPatient — стабильность и производительность
iDose⁴ Premium Package — оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
IMR — низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.
iPatient — стабильность и производительность
Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.
iPatient — стабильность и производительность
Philips iPatient — передовая платформа, помогающая контролировать КТ-систему и учитывать будущие задачи. С ее помощью можно сосредоточиться на результатах, а не на процессе сканирования. Кроме того, она предлагает круглосуточную стабильность работы и уверенность в функционировании систем.
iDose⁴ Premium Package — оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
iDose⁴ Premium Package — оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose⁴ повышает качество изображений* за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой дозе облучения, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов.
iDose⁴ Premium Package — оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose⁴ повышает качество изображений* за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой дозе облучения, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов.
iDose⁴ Premium Package — оптимальная доза облучения при высоком качестве изображения
Технология iDose⁴ повышает качество изображений* за счет предотвращения артефактов, снижения уровня шума и повышения пространственного разрешения при низкой дозе облучения, а технология O-MAR подавляет артефакты, вызванные наличием крупных ортопедических имплантов.
IMR — низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
IMR — низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60–80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43–80% и снизить шум на 70–83%**. Технология IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
IMR — низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60–80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43–80% и снизить шум на 70–83%**. Технология IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
IMR — низкая лучевая нагрузка и улучшение качества изображения
Технология Philips IMR позволяет одновременно снизить лучевую нагрузку на 60–80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43–80% и снизить шум на 70–83%**. Технология IMR дает уверенность в правильности показателей благодаря улучшенной визуализации мелких деталей.
* Улучшение качества изображения определяется на основе повышения пространственного разрешения и/или снижения уровня шума по данным измерений с использованием фантома.
** В клинической практике применение технологии IMR может снизить лучевую нагрузку на пациента при КТ, однако результат зависит от клинической задачи, телосложения пациента, анатомической области и методов работы. Чтобы установить необходимую дозу для получения изображений диагностического качества при определенной клинической задаче, необходимо проконсультироваться с рентгенологом и дозиметристом. Низкоконтрастное разрешение и уровень шума оценивались с помощью референтного протокола для исследований тела путем сравнения алгоритмов IMR и FBP; измерения проводились с использованием срезов толщиной 0,8 мм; для тестирования использовался фантом MITA для контроля качества КТ-изображений (CCT183, The Phantom Laboratory), а результаты оценивались наблюдателями.
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/09948 Томограф компьютерный Ingenuity CT с принадлежностями.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.