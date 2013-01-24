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IQon Spectral CT Первый КТ с новым спектральным детектором

IQon Spectral CT

Первый КТ с новым спектральным детектором

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IQon Spectral CT - первый КТ с новым спектральным детектором, который ретроспективно генерирует несколько слоев спектральных данных за одно сканирование с низкой дозой облучения. Полностью адаптируемое к текущему рабочему процессу, это специально разработанное решение обеспечивает высокое диагностическое качество. Повышается достоверность клинических результатов и постановка правильного диагноза возможна уже при первом сканировании.

Дилеры

Галерея

Особенности
Одновременное выполнение анализа по запросу
Одновременное выполнение анализа по запросу

Одновременное выполнение анализа по запросу

Только система IQon Spectral CT позволяет работать с приложением Spectral Magic Glass, которое при необходимости обеспечивает одновременный просмотр и быстрое сравнение пяти различных результатов (макс.) спектрального анализа для исследуемой области, включая результаты, полученные в режимах Monoenergetic, Iodine Density, Virtual Non-contrast, Iodine no Water и Z Effective.
Несколько результатов спектрального анализа, отображаемые в PACS
Несколько результатов спектрального анализа, отображаемые в PACS

Несколько результатов спектрального анализа, отображаемые в PACS

Приложение Spectral Magic Glass on PACS** удобно запускается прямо в окне настроек просмотра пользовательской системы PACS. Приложение Spectral Magic Glass on PACS доступно только c системой IQon Spectral CT и предоставляет понятный интерфейс, адаптируемый к текущему рабочему процессу вашей организации и почти или вовсе не требующий специального обучения.
Повышение клинической эффективности

Повышение клинической эффективности

Откройте для себя новые перспективные возможности анализа. Уникальная конструкция детектора NanoPanel Prism обеспечивает получение стандартной информации об анатомических структурах, одновременное выполнение цветового количественного анализа, а также определение характеристик структур наряду с получением данных моноэнергетической реконструкции изображений в ходе одной процедуры сканирования. Любая процедура сканирования может выполняться в спектральном режиме благодаря постоянной доступности спектральных данных.
Высокое качество изображений и эффективное управление лучевой нагрузкой

Высокое качество изображений и эффективное управление лучевой нагрузкой

Стабильность получения высококачественных изображений и оказания медицинской помощи пациентам остается приоритетной задачей. Пользователь имеет полный доступ ко всем инструментам управления лучевой нагрузкой, как и при сканировании в стандартном режиме. Кроме того, благодаря нашей технологии итеративной модельной реконструкции (IMR), в результате снижения уровня шума на 73–90%* на изображениях практически не появляется шумовых искажений, что позволяет получать данные, которые прежде были недоступны вследствие наличия помех.
Станьте признанным лидером в области медицинского обслуживания

Станьте признанным лидером в области медицинского обслуживания

Выполняйте анализ проспективных и ретроспективных спектральных данных в рамках стандартного рабочего процесса. Система IQon Spectral CT предоставляет новый эффективный алгоритм сбора и использования данных спектральной КТ, применение которого поможет вашему учреждению выделяться среди прочих. Благодаря этой уникальной возможности спектральной диагностики ваше учреждение может быть признано лидером в области медицинского обслуживания, а также первым среди медицинских учреждений по использованию низкой лучевой нагрузки.
Визуализация с учетом индивидуальных особенностей пациентов и ретроспективный спектральный анализ

Визуализация с учетом индивидуальных особенностей пациентов и ретроспективный спектральный анализ

Платформа iPatient позволяет выполнять индивидуальную визуализацию с учетом параметров пациента, предоставляя пользователю важные преимущества в области управления лучевой нагрузкой и рабочим процессом. Платформа iPatient также позволяет выполнять ретроспективный спектральный анализ, так что для спектральной КТ не требуется никаких специальных протоколов.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

  • * В клинической практике благодаря использованию IMR можно снизить дозу облучения пациента при КТ в соответствии с клинической задачей, телосложением пациента, анатомической локализацией и клиническими условиями. Чтобы определить необходимую дозу облучения для получения качественных диагностических изображений, соответствующих определенной клинической задаче, следует проконсультироваться с рентгенологом или дозиметристом. Снижение уровня шума, усовершенствованное пространственное разрешение, улучшенное отображение низкоконтрастных деталей и/или снижение лучевой нагрузки были проверены с использованием контрольных протоколов для всего тела. Для проверки всех показателей использовались фантомы. Для оценки уровня снижения дозы использовались срезы толщиной 0,8 мм и фантом MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory) в присутствии наблюдателей. Неопубликованные данные.
  • ** Приложение Spectral Magic Glass on PACS интегрируется с системами IntelliSpace PACS (iSite) и Sectra. Кроме того, выполнена интеграция системы ISP (SpDS) с несколькими системами PACS, и документация по работе с открытым интерфейсом для выполнения стандартной интеграции может быть предоставлена ИТ-специалистам местного медицинского учреждения или поставщику ИТ-услуг по запросу.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5832 Система компьютерной томографии IQon Spectral CT
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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