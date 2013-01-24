IQon Spectral CT - первый КТ с новым спектральным детектором, который ретроспективно генерирует несколько слоев спектральных данных за одно сканирование с низкой дозой облучения. Полностью адаптируемое к текущему рабочему процессу, это специально разработанное решение обеспечивает высокое диагностическое качество. Повышается достоверность клинических результатов и постановка правильного диагноза возможна уже при первом сканировании.