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Access CT Новые экономические характеристики КТ-системы

Access CT

Новые экономические характеристики КТ-системы

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Теперь характеристики системы, необходимые для вашей работы, стали доступнее. В системе Access CT используются проверенные передовые технологии Philips, что обеспечивает повышение точности диагностики наряду с привлекательной совокупной стоимостью владения.

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Галерея

Особенности
Повышение точности диагностики и высокое качество изображений
Повышение точности диагностики и высокое качество изображений

Повышение точности диагностики и высокое качество изображений

iDose⁴ — надежная и признанная технология, применяемая в КТ-системах Philips высокого класса. Применение этой технологии в системе Access CT — это один из факторов, обеспечивающих столь высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке.Технология iDose⁴ позволяет настроить качество изображений с учетом индивидуальных особенностей пациентов и улучшает качество изображений* за счет подавления артефактов и повышения пространственного разрешения при низкой дозе облучения. Она также позволяет повысить эффективность использования трубки.
Больше отображаемых деталей для исследований пациентов различных категорий
Больше информации о пациентах самых разных категорий

Больше информации о пациентах самых разных категорий

Эксклюзивная технология MAR позволяет удалять артефакты от металлических объектов с изображений, облегчая визуализацию окружающих анатомических структур. Матрица реконструкции изображений 1024², используемая при количественном анализе, помогает добиться максимального распознавания мелких объектов и, таким образом, уменьшить необходимость в дополнительном сканировании. Обе функции предназначены для повышения точности диагностики.
Высокое качество изображений даже для пациентов некрупного телосложения
Высокое качество изображений даже для маленьких пациентов

Высокое качество изображений даже для маленьких пациентов

Режим сканирования при 70 кВ, впервые реализованный в системах этого класса, помогает улучшить качество сканирования детей и пациентов некрупного телосложения при низкой лучевой нагрузке и обеспечить защиту рентгеночувствительных органов. В этом режиме снижение дозы может составлять до 20% по сравнению с режимом 80 кВ.
Оптимизация рабочего процесса и повышение согласованности данных
Оптимизация рабочего процесса и повышение согласованности данных

Оптимизация рабочего процесса и повышение согласованности данных

Технология интеллектуального рабочего процесса iFlow предоставляет автоматические инструменты для упрощения и повышения эффективности рабочего процесса, что помогает проводить сканирование с высокой пропускной способностью, низкими эксплуатационными расходами и эффективным использованием всех имеющихся ресурсов для обучения.
Сервисное обслуживание и интеллектуальный анализ
Сервисное обслуживание и интеллектуальный анализ

Сервисное обслуживание и интеллектуальный анализ

Сервисный инженер вашего медицинского учреждения может в любое время обратиться за консультацией или помощью к квалифицированным специалистам службы удаленной поддержки Philips. Действия по предупреждению проблемных ситуаций, оперативность взаимодействия и возможность совместной работы с большими объемами данных с использованием интеллектуального анализа предназначены для поддержания безотказного функционирования ваших систем и успешного осуществления вашей деятельности.
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Что это значит?
Final CEE consent
  • * Улучшение качества изображения определяется на основе повышения пространственного разрешения и/или снижения уровня шума по данным измерений с использованием фантома.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5882 Система компьютерной томографии Access CT
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Галерея

Особенности
Повышение точности диагностики и высокое качество изображений
Повышение точности диагностики и высокое качество изображений

Повышение точности диагностики и высокое качество изображений

iDose⁴ — надежная и признанная технология, применяемая в КТ-системах Philips высокого класса. Применение этой технологии в системе Access CT — это один из факторов, обеспечивающих столь высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке.Технология iDose⁴ позволяет настроить качество изображений с учетом индивидуальных особенностей пациентов и улучшает качество изображений* за счет подавления артефактов и повышения пространственного разрешения при низкой дозе облучения. Она также позволяет повысить эффективность использования трубки.
Больше отображаемых деталей для исследований пациентов различных категорий
Больше информации о пациентах самых разных категорий

Больше информации о пациентах самых разных категорий

Эксклюзивная технология MAR позволяет удалять артефакты от металлических объектов с изображений, облегчая визуализацию окружающих анатомических структур. Матрица реконструкции изображений 1024², используемая при количественном анализе, помогает добиться максимального распознавания мелких объектов и, таким образом, уменьшить необходимость в дополнительном сканировании. Обе функции предназначены для повышения точности диагностики.
Высокое качество изображений даже для пациентов некрупного телосложения
Высокое качество изображений даже для маленьких пациентов

Высокое качество изображений даже для маленьких пациентов

Режим сканирования при 70 кВ, впервые реализованный в системах этого класса, помогает улучшить качество сканирования детей и пациентов некрупного телосложения при низкой лучевой нагрузке и обеспечить защиту рентгеночувствительных органов. В этом режиме снижение дозы может составлять до 20% по сравнению с режимом 80 кВ.
Оптимизация рабочего процесса и повышение согласованности данных
Оптимизация рабочего процесса и повышение согласованности данных

Оптимизация рабочего процесса и повышение согласованности данных

Технология интеллектуального рабочего процесса iFlow предоставляет автоматические инструменты для упрощения и повышения эффективности рабочего процесса, что помогает проводить сканирование с высокой пропускной способностью, низкими эксплуатационными расходами и эффективным использованием всех имеющихся ресурсов для обучения.
Сервисное обслуживание и интеллектуальный анализ
Сервисное обслуживание и интеллектуальный анализ

Сервисное обслуживание и интеллектуальный анализ

Сервисный инженер вашего медицинского учреждения может в любое время обратиться за консультацией или помощью к квалифицированным специалистам службы удаленной поддержки Philips. Действия по предупреждению проблемных ситуаций, оперативность взаимодействия и возможность совместной работы с большими объемами данных с использованием интеллектуального анализа предназначены для поддержания безотказного функционирования ваших систем и успешного осуществления вашей деятельности.
*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Final CEE consent
  • * Улучшение качества изображения определяется на основе повышения пространственного разрешения и/или снижения уровня шума по данным измерений с использованием фантома.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5882 Система компьютерной томографии Access CT
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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