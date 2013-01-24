Результаты исследования показывают, что PureWave предоставляет дополнительную диагностическую информацию.
PureWave
Визуализация с выдающимся уровнем детализации
Результаты исследования показывают, что PureWave предоставляет дополнительную диагностическую информацию.
Визуализация пациентов с ожирением
При исследованиях пациентов с ожирением возникают особые сложности для выполнения ультразвуковой визуализации, поскольку в этом случае очень трудно добиться степени пенетрации, необходимой для получения изображений диагностического качества. В результате можно пропустить патологию, либо пациент будет направлен на дополнительные исследования с использованием другого оборудования для медицинской визуализации, предполагающего применение облучения, что может увеличить стоимость диагностики.
Глобальная проблема
С 1980 г. количество взрослых людей с избыточным весом или ожирением увеличилось по всему миру на 27,5%, в то время как тот же показатель среди детей и подростков увеличился на 47,1%. Общее число людей с избыточным весом или ожирением в мире увеличилось с 857 миллионов в 1980 г. до 2,1 миллиарда в 2013 г. Из них 671 миллион людей страдает ожирением*.
Линейка датчиков EPIQ 7 PureWave.
Решение PureWave
В попытке решить задачи визуализации настолько быстро растущей группы пациентов компания Philips внедрила технологию датчиков PureWave. За счет применения чистых однородных кристаллов, которые на 85% более эффективны по сравнению со стандартными пьезоэлектриками, PureWave обеспечивает непревзойденные уровни детализации и контрастного разрешения, а также пенетрацию на более высоких частотах.
Сегодня датчики PureWave обеспечивают сверхширокий динамический диапазон и уникальную технологию реконструкции луча, которая позволяет получать исключительно точную информацию о тканях на большей глубине с меньшим количеством шума. Так можно получать изображения даже для самых крупных пациентов.
Кроме того, используя датчики PureWave xMATRIX, можно получать изображения в режиме 3D‑визуализации в реальном времени в ходе диагностических или инвазивных процедур без изменения показателей производительности.
Эта технология интегрирована в наши датчики C5-1, C9-2, eL18-4 и X6-1 и обеспечивает улучшенную пенетрацию в сложных случаях, поддерживая при этом отличную четкость разрешения, чувствительность в режиме доплера и производительность контрастной эхографии.
Доступна на ультразвуковых системах EPIQ, Affiniti, Sparq и CX50.
* Группа международных исследователей во главе с проф. Эммануэлой Гакиду из Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете недавно опубликовала полученные результаты в журнале «The Lancet» (21 мая 2014 г.). Для своего исследования группа провела всесторонний анализ опросов, отчетов и научной литературы на предмет распространенности избыточного веса и ожирения среди взрослого населения в возрасте от 20 лет и детей в возрасте от 2 до 19 лет за период с 1980 по 2013 гг. Были взяты данные по 188 странам из 21 региона мира.
Избыточным считали вес при индексе массы тела (ИМТ) от 25 кг/м², а ожирением — вес при ИМТ от 30 кг/м².