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УЗИ сосудов

    Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки сосудов

    transducer product picture

    УЗИ идеально подходит для поддержки врачей, занимающихся сосудами, при принятии решений, оказывающих положительное влияние на медицинское обслуживание и результаты лечения пациентов. Однако в течение десятилетий не появлялось никаких решений для УЗИ, которые бы подняли оценку сосудов на следующий уровень... до сегодняшнего дня.

    Посмотрите видеоролик, чтобы узнать больше об оптимальном решении для УЗИ с целью оценки сосудов.

    vascular solution youtube video thumbnail
    xl14-3 transducer

    Первый в мире линейный датчик xMatrix

    Линейный датчик XL14-3 xMatrix для оценки сосудов — это самый крупный прорыв в сфере ультразвуковых исследований сосудов за последние 20 лет.

    Посмотрите демонстрационный видеоролик, чтобы узнать больше.

    Первый в мире линейный датчик xMatrix video

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    Оптимальное решение компании Philips для исследования сосудов включает в себя четыре основные функции, которые, работая вместе, помогают врачам при постановке диагноза и лечении заболеваний сосудов.

    xmatirx linear array

    Линейный датчик XL14-3 xMATRIX

    Визуализация с тонкими срезами

    Ультразвуковой датчик XL14-3 xMATRIX содержит 56 000 элементов, и все они подключены к отдельному микроканалу. Ультразвуковой датчик XL14-3 имеет функцию многомерной электронной фокусировки для визуализации сосудистых анатомических структур и морфологической оценки бляшек с использованием ультратонких срезов. Основное преимущество: исключительная точность диагностики при оценке стенозов и нестабильных бляшек.
    epiq 7 ultrasound machine
    epiq 7 ultrasound machine

    Визуализация xPlane

    Датчик XL14-3 xMatrix обеспечивает проведение визуализации xPlane, которая выходит далеко за рамки стандартного подхода к исследованию сосудов, позволяя одновременно получать изображения в режиме реального времени как в продольной, так и в поперечной проекциях. Основное преимущество: визуализация xPlane устраняет необходимость вращения датчика для получения ортогональной проекции. Простое движение трекбола позволяет выполнить полную оценку анатомических структур, что сокращает время исследования.
    xplane imaging with XL14-3 xMATRIX
    сокращает время исследования

    Доплерография xPlane

    Датчик XL14-3 xMatrix также предоставляет функции доплерографии xPlane. Импульсно-волновой доплер xPlane позволяет точно разместить доплеровский контрольный объем с помощью продольных и поперечных контрольных изображений. Основное преимущество: доплер xPlane сокращает число ошибок при размещении контрольного объема и обеспечивает повышенную воспроизводимость и согласованность при выполнении выборки данных для определения значимости стеноза.
    изображения, полученные одновременно как в продольной, так и в поперечной проекциях в режиме реального времени
    позволяет выполнить полную оценку анатомических структур
    xmatirx linear array

    Возможности удобной работы в режиме 3D/4D

    Датчик XL14-3 xMatrix также может выполнять визуализацию анатомических структур в 3D/4D-формате в рамках простого в применении рабочего процесса, управляемого ICON. Врачи могут посмотреть прямо в сосуд, чтобы оценить пространственное положение и состав бляшек, а также на трехмерные данные кровотока — для оценки стеноза или извитых сосудов.
    возможности удобной работы в режиме 3d/4d
    the xl14-3 matrix
    Интерфейс пользователя в режиме 3D/4D также обеспечивает возможность создания модели сосуда на основе данных кровотока. Трехмерное построение сосудов делает возможной прямую визуализацию кровотока для дальнейшего анализа стеноза или извитых сосудов. Основное преимущество: высококачественная 3D/4D-визуализация сосудистых анатомических структур предоставляет идеальный инструмент связи, позволяющий упростить принятие клинических решений для медицинских работников и улучшить качество консультирования пациентов, помогая им понять свое состояние.
    высококачественное 3D/4D-разрешение
    простая оценка пространственного положения и состава бляшек, а также трехмерные данные кровотока — для оценки стенозированных или извитых сосудов
    xmatirx linear array

    XRES Pro

    Система обработки изображений компании Philips нового поколения выводит визуализацию сосудов на новый уровень за счет превосходного очерчивания переходных областей сосудов и улучшения видимости структуры бляшек. За счет увеличения четкости сосудов и снижения степени выраженности артефактов функция XRES Pro повышает точность диагностики при визуализации сосудов пациентов, включая технически сложные исследования.
    обработка изображений xres pro
    точность диагностики во время визуализации сосудов
    xmatirx linear array

    Технология визуализации MicroFlow

    Технология визуализации MicroFlow компании Philips предназначена для обнаружения анатомических структур с медленным и слабым кровотоком в тканях с поразительной чувствительностью. Она улучшает разрешение кровотока при исследованиях сосудов. Благодаря высокому разрешению и минимальной степени выраженности артефактов врачи могут выполнять визуализацию и оценку малейших нарушений кровотока вокруг стенозирующей бляшки с целью постановки точного диагноза.
    технология визуализации MicroFlow
    медленный и слабый кровоток в тканях
    малейшие нарушения кровотока
    УЗИ высокого разрешения
    подберите правильный датчик

    Подберите правильный датчик для своей системы

     

    Эргономичные и легкие, наши датчики в большом ассортименте доступны в нескольких конфигурациях и могут обеспечить лучшую пенетрацию с менее выраженными артефактами. Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше о полном ассортименте наших датчиков и загрузить подробные инструкции по уходу и техническому обслуживанию.
    Посмотреть датчики
    epiq elite

    Наше портфолио ультразвуковых системдля исследований сосудов

     

    Не имеющие аналогов усовершенствования характеристик ультразвуковых систем премиум-класса помогают справиться с нагрузками больниц и систем здравоохранения, которые постоянно сталкиваются с проблемой обеспечения более высокого качества обслуживания экономически эффективным образом. Цель при этом не меняется: облегчить быструю постановку точного диагноза.
     

    Ультразвуковые системы Philips для исследований сосудов предоставят вам и вашему медицинскому персоналу именно ту информацию и аналитические результаты, которые вам необходимы. Наши решения для исследований сосудов обеспечивают простое, быстрое и единообразное выполнение исследований. В результате вы обретаете большую уверенность при постановке диагноза, даже в технически сложных случаях.
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    Исследования сердца и сосудов

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    Исследования на месте оказания медицинской помощи

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    Final CEE consent

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю