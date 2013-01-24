Не имеющие аналогов усовершенствования характеристик ультразвуковых систем премиум-класса помогают справиться с нагрузками больниц и систем здравоохранения, которые постоянно сталкиваются с проблемой обеспечения более высокого качества обслуживания экономически эффективным образом. Цель при этом не меняется: облегчить быструю постановку точного диагноза.



Ультразвуковые системы Philips для исследований сосудов предоставят вам и вашему медицинскому персоналу именно ту информацию и аналитические результаты, которые вам необходимы. Наши решения для исследований сосудов обеспечивают простое, быстрое и единообразное выполнение исследований. В результате вы обретаете большую уверенность при постановке диагноза, даже в технически сложных случаях.