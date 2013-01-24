Эргономичные и легкие, наши датчики в большом ассортименте доступны в нескольких конфигурациях и могут обеспечить лучшую пенетрацию с менее выраженными артефактами. Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать больше о полном ассортименте наших датчиков и загрузить подробные инструкции по уходу и техническому обслуживанию.
Не имеющие аналогов усовершенствования характеристик ультразвуковых систем премиум-класса помогают справиться с нагрузками больниц и систем здравоохранения, которые постоянно сталкиваются с проблемой обеспечения более высокого качества обслуживания экономически эффективным образом. Цель при этом не меняется: облегчить быструю постановку точного диагноза.
Ультразвуковые системы Philips для исследований сосудов предоставят вам и вашему медицинскому персоналу именно ту информацию и аналитические результаты, которые вам необходимы. Наши решения для исследований сосудов обеспечивают простое, быстрое и единообразное выполнение исследований. В результате вы обретаете большую уверенность при постановке диагноза, даже в технически сложных случаях.