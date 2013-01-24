** В данном списке представлены устройства, которые в определенный момент поддерживались системой Lumify, однако теперь это не так по одной или нескольким из перечисленных далее причин.

1. Не прошли тестирование ПО с последней версией программного обеспечения Lumify.

2. Не прошли тестирование аппаратного обеспечения компании Philips.

3. Больше не доступны для приобретения у производителя. Система Lumify может по-прежнему работать на этих устройствах, однако из-за перечисленных выше критериев компания Philips не может подтвердить дальнейшую совместимость с системой Lumify. Компания Philips не проверяла устройства, перечисленные в таблице «Больше не поддерживаются», на применение с текущей версией системы Lumify. Совместимость планшета может меняться, и компания Philips оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.