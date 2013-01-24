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Ключевые слова для поиска

Lumify

Совместимые с Lumify устройства

Поддерживаемые устройства

* Устройства из списка поддерживаемых устройств отвечают всем перечисленным далее критериям.

1. Прошли тестирование ПО с последней версией программного обеспечения Lumify.

2. Прошли тестирование аппаратного обеспечения компании Philips.

3. Доступны для приобретения у производителя устройства. Компания Philips не может провести испытания каждого имеющегося на рынке устройства, поэтому в данном списке представлен ассортимент устройств для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей в отношении формфактора, цены, емкости аккумулятора и возможностей подключения.

Больше не поддерживаются

** В данном списке представлены устройства, которые в определенный момент поддерживались системой Lumify, однако теперь это не так по одной или нескольким из перечисленных далее причин.

1. Не прошли тестирование ПО с последней версией программного обеспечения Lumify.

2. Не прошли тестирование аппаратного обеспечения компании Philips.

3. Больше не доступны для приобретения у производителя. Система Lumify может по-прежнему работать на этих устройствах, однако из-за перечисленных выше критериев компания Philips не может подтвердить дальнейшую совместимость с системой Lumify. Компания Philips не проверяла устройства, перечисленные в таблице «Больше не поддерживаются», на применение с текущей версией системы Lumify. Совместимость планшета может меняться, и компания Philips оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Совместимость планшета может меняться, и компания Philips оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

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Что это значит?
Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю