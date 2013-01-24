* Устройства из списка поддерживаемых устройств отвечают всем перечисленным далее критериям.
1. Прошли тестирование ПО с последней версией программного обеспечения Lumify.
2. Прошли тестирование аппаратного обеспечения компании Philips.
3. Доступны для приобретения у производителя устройства. Компания Philips не может провести испытания каждого имеющегося на рынке устройства, поэтому в данном списке представлен ассортимент устройств для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей в отношении формфактора, цены, емкости аккумулятора и возможностей подключения.