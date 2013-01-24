Компания Philips усовершенствовала конструкцию КТ-сканеров и используемые в них технологии для того, чтобы помочь вам добиться большего в вашей работе благодаря повышению скорости сканирования и улучшению рабочих характеристик. Тем, кто только собирается внедрять у себя методы многосрезовой КТ, сделать это будет намного проще, а те, кто стремится занимать ведущие позиции в этой области, смогут использовать наиболее оснащенные многосрезовые КТ-сканеры.

Чтобы узнать больше о нашей продукции и услугах, пожалуйста, разместите запрос, воспользовавшись электронной формой ниже.