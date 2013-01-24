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computed-tomography

Компьютерные
томографы

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Компьютерные томографы

Компания Philips усовершенствовала конструкцию КТ-сканеров и используемые в них технологии для того, чтобы помочь вам добиться большего в вашей работе благодаря повышению скорости сканирования и улучшению рабочих характеристик. Тем, кто только собирается внедрять у себя методы многосрезовой КТ, сделать это будет намного проще, а те, кто стремится занимать ведущие позиции в этой области, смогут использовать наиболее оснащенные многосрезовые КТ-сканеры.

 

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю