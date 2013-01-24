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Ключевые слова для поиска

Мониторинг и лечение пациентов в пределах учреждения
Постоянный доступ к жизненно важным данным

Мониторинг пациентов, обеспечивающий быстрое, уверенное и целесообразное оказание помощи

Системы мониторинга и терапии пациентов, разработанные компанией Philips для медицинских учреждений, не только предлагают доступ к исчерпывающим и надежным данным. Они обеспечивают достоверность, точность и уверенность, которые служат основой для принятия клинических решений на каждом уровне, в различных условиях. Сетевые и бескабельные решения помогают ухаживающему персоналу отслеживать потребности пациентов и принимать соответствующие меры в любой точке, начиная с места оказания помощи и заканчивая другим отделением, этажом или крылом учреждения, а также за его пределами. Усовершенствованные средства обеспечения совместимости способствуют беспрепятственной и эффективной работе систем Philips с текущей ИТ‑инфраструктурой, системами Интернет- и радиосвязи учреждения. А разработанные в диалоге с вами сервисные услуги поддерживают решение ваших задач на каждом этапе оказания медицинской помощи.

 

Системы мониторинга пациентов Philips предоставляют актуальные данные измерений, поддерживая обоснованный выбор целесообразного лечения. Это комплексное решение безопасно встраивается в информационную среду вашего медицинского учреждения и обеспечивает практически непрерывный сбор данных пациентов, а также их прямую передачу в имеющуюся систему EMR. Таким образом, медицинский персонал в любое время и в любом месте имеет доступ к значимой подробной информации, необходимой для принятия обоснованных клинических решений. Компания Philips предлагает оптимальное сочетание решений, услуг и экспертных знаний для поддержки оказания медицинской помощи высшего качества.

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Ознакомьтесь со всей линейкой наших продуктов для мониторинга пациентов

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Системы мониторинга пациентов

Непрерывный мониторинг
Мониторы матери и плода
Мониторы пациентов для МРТ
Носимые мониторы пациента
Поддержка клинических решений
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Решения для централизованного мониторинга и оптимизации рабочего процесса

Системы централизованного мониторинга пациентов
Мобильность
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ИТ-инфраструктура

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Что это значит?
Final CEE consent

В нужный момент: системы поддержки принятия клинических решений

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Благодаря алгоритмам, обеспечивающим ведущую среди продуктов данной категории точность, настраиваемым экранам и функции подачи сигналов тревоги по нескольким параметрам продукты Philips для мониторинга пациентов предоставляют врачам, медсестрам и специалистам достоверные данные практически в режиме реального времени.

 

Эти данные отображаются на дисплеях в форматах, позволяющих медицинским работникам выполнять быстрый просмотр и анализ клинически важных сведений. Приложения для поддержки клинических решений помогают выявлять и незамедлительно реагировать на ранние признаки ухудшения состояния пациентов. Это ускоряет процесс принятия решений благодаря возможности реагировать быстро и целесообразно независимо от того, поступает ли вызов с места оказания медицинской помощи или с другого этажа, с улицы или из дома. Более того, данные, поступающие от этих приложений, могут быть использованы в целях оптимизации функций управления сигналами тревоги.

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Вместе с Masimo навстречу будущему в области измерений и мониторинга

Компании Philips и Masimo стали партнерами в области решений для мониторинга пациентов и отдельных видов терапии


Датчики для выполнения измерений и технологии обработки сигналов составляют важный компонент решений для мониторинга пациентов, и компания Masimo является активным новатором в данной области. В 2016 году компании Philips и Masimo подписали соглашение о долгосрочном деловом партнерстве в области разработки решений для мониторинга пациентов и отдельных видов терапии.

Клинические решения

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Управление сигналами тревоги

Комплексные решения для управления сигналами тревоги и консультационные услуги компании Philips помогают пересмотреть работу программ управления системами подачи сигналов тревоги. Данные мониторинга, поступающие практически в режиме реального времени, а также дополнительные уведомления поддерживают обоснованный выбор ответных мер и позволяют выполнять вмешательства на ранних стадиях, обеспечивая тем самым эффективную специализированную медицинскую помощь.
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Оценка по шкале EWS

Инструменты оценки по шкале раннего предупреждения Early Warning Scoring (EWS), входящие в состав решения Philips IntelliVue Guardian Solution, предназначены для быстрого выявления пациентов, находящихся в группе риска. Оценка по шкале EWS позволяет персоналу своевременно заметить признаки ухудшения состояния пациента и отправить соответствующее уведомление бригадам экстренной помощи.
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Поддержка в нужный момент в нужном месте

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Сервисное обслуживание

Помощь в выборе наиболее подходящего продукта из нашей линейки надежных решений для сервисного обслуживания

Помощь в выборе наиболее подходящего продукта из нашей линейки надежных решений для обслуживания клиентов
Помощь в выборе наиболее подходящего продукта из нашей линейки надежных решений для обслуживания клиентов
Сервисное обслуживание клиентов
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Обучение

Оставайтесь в курсе последних новостей в области клинических процедур и технологий.

Помощь в выборе наиболее подходящего продукта из нашей линейки надежных решений для обслуживания клиентов
Помощь в выборе наиболее подходящего продукта из нашей линейки надежных решений для обслуживания клиентов
Обучение и тренинги

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю