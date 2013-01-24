Системы мониторинга и терапии пациентов, разработанные компанией Philips для медицинских учреждений, не только предлагают доступ к исчерпывающим и надежным данным. Они обеспечивают достоверность, точность и уверенность, которые служат основой для принятия клинических решений на каждом уровне, в различных условиях. Сетевые и бескабельные решения помогают ухаживающему персоналу отслеживать потребности пациентов и принимать соответствующие меры в любой точке, начиная с места оказания помощи и заканчивая другим отделением, этажом или крылом учреждения, а также за его пределами. Усовершенствованные средства обеспечения совместимости способствуют беспрепятственной и эффективной работе систем Philips с текущей ИТ‑инфраструктурой, системами Интернет- и радиосвязи учреждения. А разработанные в диалоге с вами сервисные услуги поддерживают решение ваших задач на каждом этапе оказания медицинской помощи.

Системы мониторинга пациентов Philips предоставляют актуальные данные измерений, поддерживая обоснованный выбор целесообразного лечения. Это комплексное решение безопасно встраивается в информационную среду вашего медицинского учреждения и обеспечивает практически непрерывный сбор данных пациентов, а также их прямую передачу в имеющуюся систему EMR. Таким образом, медицинский персонал в любое время и в любом месте имеет доступ к значимой подробной информации, необходимой для принятия обоснованных клинических решений. Компания Philips предлагает оптимальное сочетание решений, услуг и экспертных знаний для поддержки оказания медицинской помощи высшего качества.