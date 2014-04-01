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Ключевые слова для поиска

Повышение точности ультразвуковой диагностики

Улучшение качества медицинского обслуживания пациентов.

Интеллектуальный. Точный. Там, где это необходимо.

Мы в компании Philips стремимся преобразовать здравоохранение, и эта задача включает в себя развитие УЗИ таким образом, чтобы сделать его более интеллектуальным решением, позволяющим большему количеству специалистов, находящихся в разных местах, быстро и уверенно принимать решения.

 

Интеллектуальный: мы стараемся быть в авангарде развивающихся решений, адаптируемых к нуждам людей и окружения, которые способны предоставить любому пользователю более точные и достоверные результаты.

 

Точный: благодаря исключительному качеству изображений и интеллектуальным решениям, мы предоставляем клиентам информацию, позволяющую ставить более точные диагнозы.

 

Там, где это необходимо: по мере того, как условия оказания медицинской помощи выходят за рамки больниц, мы расширяем возможности для применения УЗИ в большем количестве мест, чтобы от этого выигрывало больше людей.

Смотреть полное портфолио наших ультразвуковых систем
Philips «Ультразвуковые исследования»
Мы стремимся помочь вам и вашим командам, оказывающим медицинскую помощь, сделать жизнь пациентов лучше.

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Что это значит?
Final CEE consent

Портфолио ультразвуковых систем по типу исследований

Представляем Philips EPIQ Elite

Ультразвуковая система Philips EPIQ Elite обеспечивает исключительный уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время. Платформа EPIQ Elite обеспечивает оптимальные решения для УЗИ благодаря подобранным в соответствии с клиническими потребностями инструментам, которые разработаны специально для того, чтобы вывести точность диагностики на новый уровень.
lumify youtube video thumbnail
Ознакомиться с портфолио EPIQ

Первое в мире по-настоящему интегрированное телеультразвуковое решение

Живое общение поддерживает более качественное и более эффективное сотрудничество, особенно тогда, когда это необходимо. Узнайте о том, как система Lumify со встроенной функцией Reacts объединяет медицинских работников, учреждения и пациентов, принося реальную пользу.
Подробнее о системе Lumify с Reacts
lumify reacts video thumbnail
Ознакомиться с портфолио Lumify с Reacts

Philips EPIQ CVx

Цель компании Philips — помочь вашему учреждению оставаться в авангарде лидирующих решений в области кардиологии. Система Philips EPIQ CVx* — это специализированное решение для ультразвуковых исследований в кардиологии, которое призвано помочь справиться со значительными нагрузками на персонал и системы здравоохранения.
EPIQ CVx в кардиологии
EPIQ CVx
Ознакомиться с портфолио EPIQ

Услуги для пользователей ультразвуковых систем Philips OmniSphere

Philips OmniSphere предоставляет информацию, необходимую для управления отделением, максимально эффективного использования ресурсов и повышения эффективности рабочего процесса. Решение OmniSphere на основе архитектуры «сервер-клиент» предусматривает экосистему инструментов, приложений и решений с целью помочь вам повысить эффективность бизнеса и оптимизировать работу.
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Расширенное портфолио ультразвуковых систем

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Исследования сердца и сосудов

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cardiovascular icon

Общая визуализация

obstetrics and gynecology icon

Акушерство/гинекология

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point of care icon

Исследования на месте оказания медицинской помощи

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refurbished systems icon

Восстановленное оборудование

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education and training icon

Обучение и тренинги

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ultrasound services icon

Сервисные решения

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transducer icon

Датчики

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Что это значит?
Final CEE consent

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю