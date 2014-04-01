Мы в компании Philips стремимся преобразовать здравоохранение, и эта задача включает в себя развитие УЗИ таким образом, чтобы сделать его более интеллектуальным решением, позволяющим большему количеству специалистов, находящихся в разных местах, быстро и уверенно принимать решения.

Интеллектуальный: мы стараемся быть в авангарде развивающихся решений, адаптируемых к нуждам людей и окружения, которые способны предоставить любому пользователю более точные и достоверные результаты.

Точный: благодаря исключительному качеству изображений и интеллектуальным решениям, мы предоставляем клиентам информацию, позволяющую ставить более точные диагнозы.

Там, где это необходимо: по мере того, как условия оказания медицинской помощи выходят за рамки больниц, мы расширяем возможности для применения УЗИ в большем количестве мест, чтобы от этого выигрывало больше людей.