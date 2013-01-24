Больницы и другие медицинские учреждения постоянно сталкиваются с необходимостью обеспечивать более высокое качество оказываемой медицинской помощи на экономически выгодных условиях. Сегодня для УЗИ премиум-класса требуется клиническая информация высокого качества, получаемая при каждом сканировании, высокая скорость, согласованность и удобство выполнения исследований, а также высокий уровень надежности даже в технически сложных случаях. Основной задачей является помочь врачам поставить точный диагноз с первого раза и за более короткий промежуток времени. Ультразвуковая система Philips EPIQ Elite обеспечивает исключительный уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время. Платформа EPIQ Elite обеспечивает оптимальные решения для УЗИ благодаря подобранным в соответствии с клиническими потребностями инструментам, которые разработаны специально для того, чтобы вывести точность диагностики на новый уровень.