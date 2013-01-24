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Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

    Общая визуализация

    Передовые клинические решения. Исключительное медицинское обслуживание пациентов.

     

    Мы помогаем вам повысить качество медицинского обслуживания пациентов, предоставляя передовые клинические решения для задач сегодняшнего дня и будущих возможностей.

    Использование технологии для повышения уровня комфорта пациентов и персонала

    Использование технологии для повышения уровня комфорта пациентов и персонала video

     

    Представляем EPIQ Elite — новый тип ультразвуковых систем премиум-класса. Смотреть видеоролик

    Исключительное качество медицинского обслуживания пациентов в качестве приоритета вашего медицинского учреждения заслуживает той уверенности, которую обеспечивают ультразвуковые системы Philips. У компании Philips вполне заслуженная репутация среди медицинских учреждений благодаря выдающимся достижениям. Она высоко ценит инновации, позволяющие ей разрабатывать самые оптимальные решения для пациентов. Надежное и всегда работоспособное решение может не только повысить уровень медицинского обслуживания, предоставляемого пациентам вашей организацией, но и обеспечить уверенность вашего персонала в том, что они используют надежную передовую технологию. Ультразвуковые системы Philips обеспечивают исключительный уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время.

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    Что это значит?
    Сосуды
    Контрастная эхография
    Исследование малых органов
    Печень
    Интервенционная радиология
    Молочная железа
    Костно-мышечная система
    Акушерство и гинекология
    Совмещенные услуги в области кардиологии

    Представляем EPIQ Elite — новый тип ультразвуковых систем премиум-класса уже в продаже!

    Больницы и другие медицинские учреждения постоянно сталкиваются с необходимостью обеспечивать более высокое качество оказываемой медицинской помощи на экономически выгодных условиях. Сегодня для УЗИ премиум-класса требуется клиническая информация высокого качества, получаемая при каждом сканировании, высокая скорость, согласованность и удобство выполнения исследований, а также высокий уровень надежности даже в технически сложных случаях. Основной задачей является помочь врачам поставить точный диагноз с первого раза и за более короткий промежуток времени. Ультразвуковая система Philips EPIQ Elite обеспечивает исключительный уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время. Платформа EPIQ Elite обеспечивает оптимальные решения для УЗИ благодаря подобранным в соответствии с клиническими потребностями инструментам, которые разработаны специально для того, чтобы вывести точность диагностики на новый уровень.
    Представляем EPIQ Elite
    НОВЫЙ 24-дюймовый дисплей HD MAX для ультразвуковой визуализации превосходного качества 
    НОВЫЕ датчики PureWave и xMATRIXс передовой технологией
    Технология визуализации nSIGHT — это совершенно новый подход к ультразвуковым исследованиям
    Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
    Технология эластографии сдвиговой волной ShearWave упрощает оценку заболеваний печени
    Технология визуализации MicroFlow для исключительной детализации при отображении кровотока
    Подробнее об EPIQ Elite
    Посмотреть все решения для общей визуализации
    Система Affiniti
    Система Affiniti. Понимает ваши повседневные нужды.
    Выбор новой ультразвуковой системы означает поиск баланса. Вам нужны новейшие технологии, которые должны быть готовы к использованию сразу после доставки. Вам нужны методы быстрого получения точной диагностической информации, упрощенный, но интуитивно понятный интерфейс пользователя, а также легкий доступ к ключевым функциям, позволяющим получать необходимые результаты. И все это должно иметь эргономичную конструкцию, позволяющую вам работать на меньшем участке и с меньшим количеством этапов.
    Affiniti 70
    Все системы Affiniti
    датчики
    Датчики
    Эргономичные и легкие, наши датчики в большом ассортименте доступны в нескольких конфигурациях и могут обеспечить лучшую пенетрацию с менее выраженными артефактами. См. ниже дополнительную информацию о полном ассортименте наших датчиков и подробные инструкции по уходу и техническому обслуживанию.
    Датчики для EPIQ
    Датчики для Affiniti
    Смотреть все продукты для общей визуализации

    Оптимальные решения

    НОВИНКА! Новое оптимальное решение для УЗИ с целью оценки сосудов
    Новое оптимальное решение для УЗИ с целью оценки сосудов video
    Обеспечение комплексных функциональных возможностей с превосходным качеством изображений, принципиально новые форматы визуализации (с первым в мире линейным датчиком xMATRIX), важные усовершенствования в рабочих процессах визуализации в режиме 3D/4D и дополняющие друг друга клинические инструменты для оценки сосудов.
    Узнать об оценке сосудов
    Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки малых органов
    Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки малых органов Video
    Первое решение для УЗИ с целью оценки малых органов, обеспечивающее комплексные функциональные возможности, где исключительная визуализация сочетается с дополняющими друг друга клиническими инструментами.
    Узнать об оценке малых органов
    Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки молочных желез
    Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки молочных желез video
    Решение для УЗИ молочных желез компании Philips обеспечивает комплексный подход, позволяя врачам эффективно оценивать, контролировать и лечить заболевания молочных желез с повышенной точностью диагностики и помогая пациентам получать именно то лечение, которое им необходимо.
    Узнать об оптимальном решении для исследования молочных желез
    Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки печени
    Оптимальное решение для УЗИ с целью оценки печени Video
    Благодаря инновациям компании Philips, внедренным в ультразвуковую систему EPIQ, теперь существует многоцелевое комплексное решение, которое позволяет врачам оценивать, лечить и контролировать многие заболевания печени.
    Узнать об оценке печени

    Датчик XL14-3 xMATRIX

    Первый в мире линейный датчик xMATRIX

    Став настоящим технологическим прорывом, датчик XL14-3 дополняет постоянно расширяющуюся линейку датчиков xMATRIX, предлагая многомерную фокусировку для визуализации с ультратонкими срезами, повышающую точность диагностики при оценке заболеваний сосудов.
    Подробнее о технологии xMATRIX

    Передовые технологии

    Описание некоторых технологий, доступных для УЗИ в области общей визуализации

    Посмотреть все технологии*
    * Отдельные технологии доступны только в некоторых регионах
    Технология визуализации nSIGHT
    Технология визуализации nSIGHT
    Достигает нового уровня точности и ясности
    Xres pro
    XRES PRO
    XRES Pro — это технология обработки изображений нового поколения
    Технология визуализации MicroFlow
    Технология визуализации MicroFlow
    Технология визуализации MicroFlow для исключительной детализации при отображении кровотока
    Интеллектуальное определение анатомических структур
    Интеллектуальное определение анатомических структур
    Углубленный количественный анализ и надежная воспроизводимость

    Ресурсы по общей визуализации

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    Последние клинические исследования

    Датчик eL18-4 для оценки сосудистого кровотока при подозрении на вросшую плаценту

    Датчик eL18-4 с MFI при диагностике узловых образований в молочной железе

    Датчик eL18-4 с MFI при диагностике патологических изменений в молочной железе

    Датчик eL18-4 с MFI при оценке боли в шее

    Датчик eL18-4 с MFI при диагностике патологических изменений в щитовидной железе, лимфатических узлах и слюнных железах

    Изменение плана ведения пациента с учетом улучшенного обнаружения васкуляризации и аваскуляризации с целью переопределения параметров визуализации малых органов

    Датчик eL18-4 при оценке опухоли каротидного тельца

    Датчик eL18-4 при обнаружении патологий шеи в глоточном пространстве

    Датчик eL18-4 с MFI при диагностике нарушений костно-мышечной системы

    Датчик eL18-4 с MFI при оценке инфаркта почки с очаговым поражением коры

    Датчик eL18-4 с технологией визуализации MicroFlow (MFI) при диагностике рака щитовидной железы

    Расширенное портфолио ультразвуковых систем

    cardiovascular icon

    Исследования сердца и сосудов

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    cardiovascular icon

    Общая визуализация

    obstetrics and gynecology icon

    Акушерство/гинекология

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    point of care icon

    Исследования на месте оказания медицинской помощи

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    refurbished systems icon

    Восстановленное оборудование

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    education and training icon

    Обучение и тренинги

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    ultrasound services icon

    Сервисные решения

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    transducer icon

    Датчики

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    Что это значит?
    Final CEE consent

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю