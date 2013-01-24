Акушерские и гинекологические УЗИ

Надежность диагностики — раньше и проще. Решения компании Philips предназначены для обеспечения спокойствия пациентов за счет предоставления большего объема информации на ранних сроках беременности, что облегчает для врачей процесс постановки точного диагноза.

Сделано для вас. Мощные эргономичные инструменты для получения высококачественных изображений в сочетании с оптимизацией процессов и сокращением времени сканирования позволяют врачам сосредоточиться на пациентах там, где это необходимо.

Ваш партнер сегодня и завтра. Компания Philips сотрудничает с врачами на протяжении 30 лет с целью обеспечить высококачественное медицинское обслуживание в процессе непрерывного ведения пациента.