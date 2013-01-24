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Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

    Акушерские и гинекологические УЗИ

    Разработано для жизни. Более ранняя и простая постановка диагноза.

    Надежность диагностики — раньше и проще. Решения компании Philips предназначены для обеспечения спокойствия пациентов за счет предоставления большего объема информации на ранних сроках беременности, что облегчает для врачей процесс постановки точного диагноза.

     

    Сделано для вас. Мощные эргономичные инструменты для получения высококачественных изображений в сочетании с оптимизацией процессов и сокращением времени сканирования позволяют врачам сосредоточиться на пациентах там, где это необходимо. 

     

    Ваш партнер сегодня и завтра. Компания Philips сотрудничает с врачами на протяжении 30 лет с целью обеспечить высококачественное медицинское обслуживание в процессе непрерывного ведения пациента.

    Компания Philips представляет решение для акушерских исследований для диагностики на ранних сроках
    Разработано для жизни. Более ранняя и простая постановка диагноза video

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    Что это значит?

    Представляем EPIQ Elite — новый тип ультразвуковых систем премиум-класса уже в продаже!

    Philips «Ультразвуковые исследования» представляет систему EPIQ Elite для акушерства и гинекологии в качестве нового типа ультразвуковых систем премиум-класса для акушерства и гинекологии, который отвечает требованиям самых сложных на сегодняшний день методов благодаря следующим элементам:
    Представляем EPIQ Elite
    • Мощная обработка изображений — другой подход к визуализации в акушерстве и гинекологии. 
    • Интеллектуальная логика системы — технология AIUS* делает возможным использование интеллектуальных функций в акушерстве и гинекологии. 
    • Усовершенствованные датчики — мощь технологии PureWave в диагностической визуализации.
    • Эргономичная конструкция — подобрано с учетом потребностей пользователей в области акушерства и гинекологии.
    • Эффективный рабочий процесс — разработан, чтобы сделать больше.
    Подробнее об EPIQ Elite
    Посмотреть все решения для акушерства и гинекологии
    Система Affiniti
    Система Affiniti. Понимает ваши повседневные нужды.
    Выбор новой ультразвуковой системы означает поиск баланса. Вам нужны новейшие технологии, которые должны быть готовы к использованию сразу после доставки. Вам нужны методы быстрого получения точной диагностической информации, упрощенный, но интуитивно понятный интерфейс пользователя, а также легкий доступ к ключевым функциям, позволяющим получать необходимые результаты. И все это должно иметь эргономичную конструкцию, позволяющую вам работать на меньшем участке и с меньшим количеством этапов.
    Affiniti 70
    Все системы Affiniti
    Датчики
    Датчики
    Эргономичные и легкие, наши датчики в большом ассортименте доступны в нескольких конфигурациях и могут обеспечить лучшую пенетрацию с менее выраженными артефактами. См. ниже дополнительную информацию о полном ассортименте наших датчиков и подробные инструкции по уходу и техническому обслуживанию.
    Датчики для EPIQ
    Датчики для Affiniti
    Смотреть все продукты для акушерства и гинекологии

    Последние инновации в области акушерских и гинекологических УЗИ

    Датчик Philips el18-4 с технологией визуализации MicroFlow

    Уверенная диагностика плода на всех сроках беременности вместе с Philips V9-2

    Современные технологии Philips открывают новые возможности в диагностике плода в I, II и III триместрах и придают еще большую уверенность в постановке диагноза.
    Функция Philips aBiometry Assist и угол наклона

    Функция Philips aBiometry Assist и угол наклона

    В этом видеоролике доктор Майкл Рума, младший перинатальный специалист (Нью-Мексико), изучает применение функции Philips aBiometry Assist и угла наклона для исследований в области акушерства и гинекологии. 
    Philips TrueVue, TouchVue, GlassVue

    Philips TrueVue, TouchVue, MPR Touch, GlassVue, aReveal

    В этом видеоролике доктор Майкл Рума, младший перинатальный специалист (Нью-Мексико), изучает применение Philips TrueVue, Philips TouchVue, Philips GlassVue, MPR Touch и Philips aReveal для исследований в области акушерства и гинекологии.
    Узнать больше
    Дисплей для УЗИ высокого разрешения MaxVue

    Дисплей для УЗИ высокого разрешения Philips MaxVue

    В этом видеоролике доктор Майкл Рума, младший перинатальный специалист (Нью-Мексико), изучает применение улучшения формата экрана изображения Philips MaxVue.
    как работать с пациентами в технически сложных случаях

    Как работать с пациентами в технически сложных случаях?

    В этом видеоролике проф. Карим Д. Калачи, заведующий отделением перинатологии, научно-исследовательский институт Sidra Medical and Research Centre, старший консультант, Hammad Medical Corporation (Доха, Катар), делится знаниями о сканировании пациента в технически сложном случае с помощью оборудования компании Philips при проведении этого важного типа исследований.
    FlexVue

    Демонстрация возможностей Philips FlexVue доктором Майклом Румой

    В этом видеоролике доктор Майкл Рума представляет FlexVue — новейший инструмент компании Philips для выполнения трехмерной оценки. FlexVue обеспечивает простоту визуализации технически сложных анатомических структур на основе объемных 3D-изображений, что крайне важно при диагностике патологий в области акушерства и гинекологии.
    Демонстрация ультразвукового 3D-датчика Philips V9-2

    Демонстрация ультразвукового 3D-датчика Philips V9-2 доктором Майклом Румой

    В этом видеоролике доктор Майкл Рума представляет ультразвуковой 3D-датчик Philips V9-2. V9-2 — первый механический ультразвуковой 3D-датчик PureWave для акушерства и гинекологии от Philips «Ультразвуковые исследования», который обеспечивает превосходное качество изображений и имеет современную эргономичную конструкцию. Датчик V9-2 обеспечивает отличные результаты 2D-, 3D- и 4D-визуализации при проведении акушерских исследований в 1-м, 2-м и 3-м триместрах беременности.

    Передовые технологии

    Описание некоторых технологий, доступных для УЗИ в области акушерства и гинекологии

    Новый датчик V9-2

     

    Сочетание нового датчика V9-2 с ультразвуковой системой премиум-класса EPIQ Elite предоставляет возможности визуализации в области акушерства и гинекологии следующего поколения:

    • Первый механический объемный датчик с технологией PureWave
    • Самый легкий в своем классе
    • Уникальная эргономичная конструкция
    • Применение в 1-м, 2-м и3-м триместрахбеременности

    Универсальный высокочастотный линейный матричный датчик Philips eL18-4 для комплекса ультразвуковых исследований

     

    Инновационный датчик eL18-4 работает в частотном диапазоне 2-22МГц, что открывает широкий спектр возможностей его применения в ультразвуковой диагностике. Универсальность датчика позволяет использовать его для комплекса ультразвуковых исследований в таких областях, как: молочная железа (с функцией эластографии сдвиговой волной), поверхностные органы (с функцией эластографии сдвиговой волной), опорно-двигательный аппарат, исследования сосудов (с автоматическим измерением толщины сосудистой стенки), органы брюшной полости, исследования в педиатрии, пренатальная диагностика.

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    xmatrix thumbnail
    xmatrix thumbnail

    xMATRIX

    Технология xMATRIX позволяет более четко видеть, более подробно изучать и более тщательно устранять проблемы, ускоряя и упрощая процесс исследования как для врачей, так и для пациентов.
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    shearwave thumbnail

    TrueVue

    Передовые инструменты визуализации в акушерстве для фотореалистичного отображения плода.
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    Технология визуализации MicroFlow

    Технология визуализации MicroFlow

    Технология визуализации MicroFlow является запатентованным режимом, разработанным для обнаружения анатомических структур с медленным и слабым кровотоком в тканях. 
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    PureWave

    PureWave

    Технология кристаллов Philips PureWave повышает уровень клинической эффективности визуализации пациентов с ожирением.
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    Ресурсы по акушерским и гинекологическим УЗИ

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    Последние клинические исследования

    Иллюстрация точности определения незаращения губы и неба у плода с помощью трехмерной фотореалистичной визуализации TrueVue

    Линейный датчик eL18-4 PureWave помогает при постановке диагноза патологии развития почек у плода

    Оценка образований в надпочечниках плода с помощью линейного датчика eL18-4 PureWave

    Повышение надежности диагностики при подозрении на патологию развития позвоночника у плода

    USCAN

    Неполное расщепление спинного мозга — проблематичный дифференциальный диагноз в случае миеломенингоцеле

    Оценка сосудистого кровотока при подозрении на вросшую плаценту

    Оценка вилочковой железы плода с помощью линейного датчика eL18-4 PureWave

    Линейный датчик eL18-4 PureWave при оценке врожденного порока развития дыхательных путей (CPAM) во 2-м триместре беременности

    Часто задаваемые вопросы

    Расширенное портфолио ультразвуковых систем

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    Исследования сердца и сосудов

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    Общая визуализация

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    Акушерство/гинекология

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    Исследования на месте оказания медицинской помощи

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    Восстановленное оборудование

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    Обучение и тренинги

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    Сервисные решения

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    Датчики

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    Что это значит?
    Final CEE consent

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю