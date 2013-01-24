Решение для исследований и лечения коронарных сосудов

Вместе с ростом количества и степени выраженности ишемических болезней сердца (ИБС) растет и нагрузка на интервенционных кардиологов. Перед врачами стоит вопрос, как экономически выгодно и высокоэффективно оказать медицинскую помощь, несмотря на непрекращающееся увеличение количества пациентов и необходимость постоянного применения ресурсов.
Для простого доступа к необходимым приложениям и средствам визуализации компания Philips создала решение для исследований коронарных сосудов. Данное решение разработано для обеспечения надежности принимаемых решений, а также получения данных об успешности терапии.