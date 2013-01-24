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Решение для исследований и лечения коронарных сосудов

Решение для исследований и лечения коронарных сосудов

Выполняйте сложные процедуры ЧКВ с высокой надежностью

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    Решение для исследований коронарных сосудов

    Решение для исследований и лечения коронарных сосудов

    Все клинические решения

    Вместе с ростом количества и степени выраженности ишемических болезней сердца (ИБС) растет и нагрузка на интервенционных кардиологов. Перед врачами стоит вопрос, как экономически выгодно и высокоэффективно оказать медицинскую помощь, несмотря на непрекращающееся увеличение количества пациентов и необходимость постоянного применения ресурсов.

     

    Для простого доступа к необходимым приложениям и средствам визуализации компания Philips создала решение для исследований коронарных сосудов. Данное решение разработано для обеспечения надежности принимаемых решений, а также получения данных об успешности терапии.

    Philips Azurion — это революционная система, доказавшая свою эффективность в сфере улучшения рабочего процесса


    Чтобы трансформировать среду проведения процедур ЧКВ на сердце, в настоящий момент специалистам необходимо решить две ключевые задачи: как добиться эффективных результатов в операционной и как эффективно управлять дозовой нагрузкой. Система Azurion включает решения для упорядочивания рабочего процесса, которые позволяют повысить производительность лаборатории, оказывать медицинскую помощь большему числу пациентов и улучшать результаты1. В решение для исследований коронарных сосудов входят программные приложения и системы для проведения исследований коронарных сосудов, а также опции для мониторинга пациента в реальном времени с применением системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и пакета измерений 2D-QA для проведения диагностики, планирования и принятия решений, а также оценки ежедневно выполняемых процессов.

      Решение для интервенций на коронарных сосудах

      Решение Philips для интервенций на коронарных сосудах
      Philips представляет решение для интервенционной кардиологии, позволяющее врачу уверенно проводить интервенции с помощью динамической карты коронарных артерий в режиме реального времени (DCR) и определения фракционного резерва кровотока (iFR), опции улучшения видимости стента (Stentboost Live)

      Универсальные рабочие места

      Универсальные рабочие места
      Наши универсальные рабочие места разработаны для обеспечения эффективности, интеграции и слаженности работы. Они позволяют оптимизировать рабочий процесс в соответствии с индивидуальными потребностями, предоставляют доступ к необходимой информации из любой точки и улучшают качество командной работы, избавляя от необходимости совершать излишние перемещения, что способствует повышению пропускной способности учреждения и быстрой обработке исследований.

      Узнайте больше об универсальных рабочих местах

      Технология рентгеновской визуализации ClarityIQ

      Контроль дозы облучения ClarityIQ
      Наши технологии управления дозовой нагрузкой позволяют полностью контролировать процесс оказания медицинской помощи пациентам, обеспечения безопасности персонала и соблюдения требований стандартов. К примеру, наша инновационная технология рентгеновской визуализации ClarityIQ позволяет получить изображения высокого качества при значительном снижении дозы облучения для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов2.

      Система мониторинга гемодинамических параметров Philips

      Система мониторинга гемодинамических параметров Philips
      Система мониторинга параметров гемодинамики Philips позволяет выполнять усовершенствованные измерения параметров гемодинамики в рамках интервенционной лаборатории, таким образом поддерживая процесс принятия решений. Система включает в себя устройство для мониторинга пациента, размещаемое на боковой стороне стола, а также рабочую станцию для пультовой комнаты, интерфейс пользователя которой создан для облегчения процесса мониторинга и оценки параметров гемодинамики.

      Информационные технологии в кардиологии

      Информационные технологии в кардиологии

      Линейка информационных продуктов в сфере кардиологии включает систему IntelliSpace Cardiovascular и систему управления данными Xper IM.

      Система IntelliSpace Cardiovascular разработана для упорядочивания рабочего процесса и улучшения качества работы во всех областях сердечно-сосудистых исследований. Она тесно связана с такими продуктами Philips, как TOMTEC, Xper IM, IntelliSpace Portal и IntelliSpace ECG.

      Клинические решения для коронарной интервенции

      Ишемическая болезнь сердца
      Наше решение для исследований коронарных сосудов предоставляет специальные интервенционные программные приложения и системы, которые поддерживают высокий уровень стандартизации и способствуют анализу результатов лечения пациентов. Данные приложения и системы обеспечивают поддержку на протяжении всего исследования: при принятии решений, навигации устройств, выполнении лечения и подтверждении результатов.

      Метод iFR: непревзойденная польза3, 4, 5

      Снижение затрат на пациента3

      Значок снижения затрат

      10%-ное

      снижение затрат

      Значок копилки

      Сэкономлено 896 долларов США
      (среднее значение, по сравнению с FFR)

      Сокращение времени проведения процедуры4

      Значок песочных часов

      Исследование DEFINE FLAIR показало сокращение времени проведения процедуры на 10% в случае применения метода iFR [p<0,01]

      Значок часов

      Время процедуры в рамках DEFINE
      FLAIR:       40,5 минуты [метод iFR] и 45,0 минут [метод FFR] [p<0,01]

      Повышение качества оказываемой помощи4, 5


      В ходе двух клинических исследований было установлено, что применение метода iFR позволяет проводить процедуру быстрее, при этом практически полностью избавляя пациента от тяжелых симптомов, по сравнению с методом FFR.
      Значок весов

      Исследование DEFINE FLAIR показало уменьшение неприятных ощущений среди пациентов на 90%

      Значок стрелки

      По данным iFR Swedeheart, в случае применения метода iFRможно избежать применения препарата, вызывающего гиперемию, и при этом достичь уменьшения неприятных ощущений у пациента на 95,7%

      Узнайте больше о методе iFR

      Dynamic Coronary Roadmap

      Dynamic Coronary Roadmap
      Технология Dynamic Coronary Roadmap создает схему сосудов в режиме реального времени с компенсацией артефактов движения, упрощая при этом визуальный контроль. Выделенная коронарная ангиограмма накладывается на текущее двумерное рентгеноскопическое изображение, создавая цветную карту сосудов с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени; благодаря этому пользователь всегда имеет визуальные данные о положении проводников и катетеров.

      StentBoost Live

      StentBoost Live
      StentBoost Live — это усовершенствованная технология визуализации стента в режиме реального времени, которая помогает быстро убедиться в точности расположения устройств до и после установки баллонов, стентов и внутрикоронарных устройств. Приложение создано для обеспечения эффективности и результативности операций и обеспечивает улучшенную визуализацию в процессе перемещения внутрикоронарных устройств.

      SyncVision

      SyncVision
      Пакет SyncVision, в сочетании с методом ВСУЗИ системы Core и методом оценки физиологических параметров, представляет собой усовершенствованное решение для визуализации, ориентированное на решение задач визуализации и оценки физиологических параметров в лаборатории катетеризации. Устраняя неясности и помогая определиться с курсом лечения, технология предоставляет кардиологам возможность видеть ясно, планировать точно и диагностировать с уверенностью.

      CardiacSwing

      CardiacSwing
      Функция CardiacSwing (прежнее название XperSwing) позволяет получать больше важных сведений об анатомии сосудов благодаря применению двухосевой ротационной ангиографии. Она осуществляет уникальную визуализацию дерева коронарных артерий при однократном введении контрастного вещества. Полученные проекции позволяют уменьшить перспективное сокращение сосудов.

      Терапевтические устройства

      Терапевтические устройства
      Во время планирования терапии необходимо определить, безопасно ли проводить лечение поражения, а также выбрать размер и тип устройства, которое будет использоваться в течение длительного времени. Линейка устройств IGT от компании Philips позволит подобрать подходящую модель индивидуально для каждого пациента. Например, надсекающий баллон для ЧТКА AngioSculpt подходит для сложных поражений коронарных артерий, тогда как катетер для лазерной коронарной атерэктомии ELCA помогает пережать, подготовить и вылечить наиболее сложные поражения коронарной артерии.

      Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)

      Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)
      Технологии внутрисосудистой ультразвуковой визуализации включают в себя цифровые и ротационные разработки, в том числе визуализацию в оттенках серого, ВГ ВСУЗИ и ChromalFlo. Объединив в себе быстрое и простое подключение по принципу «plug-and-play» и функцию совмещения SyncVison, наши решения ВСУЗИ позволяют врачам четко определять очаг заболевания по ангиограмме и легко производить измерение длины, не прибегая к помощи устройства для извлечения проводника.

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      Литература


      1       Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях
       

      2 В 18 индивидуально выполненных сравнительных исследованиях технология Philips ClarityIQ показала снижение дозовой нагрузки на пациентов.
       

      3 Patel M. “Cost-effectiveness of instantaneous wave-Free Ratio (iFR) compared with Fractional Flow Reserve (FFR) to guide coronary revascularization decision making.” Late-breaking Clinical Trial presentation at ACC on March 10, 2018.

      4 Davies JE, et al., Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flow Reserve in PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1824-1834.

      5 Gotberg M, et al., iFR-SWEDEHEART Investigators. Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve to Guide PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1813-18233.

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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