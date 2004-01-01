Рентгеновская ангиографическа система Allura Xper FD10 Circular Edition восстановлена на заводе-изготовителе до состояния, аналогичного новой системе. Кроме того, восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новой рентгеновской трубкой. Эта передовая система предлагает визуализацию с высоким разрешением для поддержки малоинвазивной кардиохирургии и процедур на сердце и сосудах.
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Плоский детектор — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Полный спектр доступных типов изображений открывает широкие перспективы для диагностической визуализации сердца и сосудов и проведения малоинвазивных кардиологических процедур. Система обеспечивает четкую визуализацию мелких анатомических деталей и объектов, помогая действовать увереннее во время процедур.
Плоский детектор — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Полный спектр доступных типов изображений открывает широкие перспективы для диагностической визуализации сердца и сосудов и проведения малоинвазивных кардиологических процедур. Система обеспечивает четкую визуализацию мелких анатомических деталей и объектов, помогая действовать увереннее во время процедур.
Плоский детектор — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Полный спектр доступных типов изображений открывает широкие перспективы для диагностической визуализации сердца и сосудов и проведения малоинвазивных кардиологических процедур. Система обеспечивает четкую визуализацию мелких анатомических деталей и объектов, помогая действовать увереннее во время процедур.
Настройки Xper
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Процесс восстановления
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Технология DoseWise
Технология DoseWise для эффективного контроля дозы излучения
Технология DoseWise — это интегрированные системный подход к управлению дозой рентгеновского излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Технология DoseWise для эффективного контроля дозы излучения
Технология DoseWise — это интегрированные системный подход к управлению дозой рентгеновского излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Технология DoseWise для эффективного контроля дозы излучения
Технология DoseWise — это интегрированные системный подход к управлению дозой рентгеновского излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Система защиты пациента BodyGuard
Система защиты пациента BodyGuard устраняет задержки
Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет безопасно выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду. BodyGuard также помогает избежать длительных задержек во время проведения процедур.
Система защиты пациента BodyGuard устраняет задержки
Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет безопасно выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду. BodyGuard также помогает избежать длительных задержек во время проведения процедур.
Система защиты пациента BodyGuard устраняет задержки
Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет безопасно выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду. BodyGuard также помогает избежать длительных задержек во время проведения процедур.
StentBoost
Программа StentBoost для улучшения визуализации стентов
Интервенционная программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью программы StentBoost Subtract можно наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда в процессе работы с возожностью субтракции.
Программа StentBoost для улучшения визуализации стентов
Интервенционная программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью программы StentBoost Subtract можно наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда в процессе работы с возожностью субтракции.
Программа StentBoost для улучшения визуализации стентов
Интервенционная программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью программы StentBoost Subtract можно наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда в процессе работы с возожностью субтракции.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Плоский детектор — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Полный спектр доступных типов изображений открывает широкие перспективы для диагностической визуализации сердца и сосудов и проведения малоинвазивных кардиологических процедур. Система обеспечивает четкую визуализацию мелких анатомических деталей и объектов, помогая действовать увереннее во время процедур.
Плоский детектор — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Полный спектр доступных типов изображений открывает широкие перспективы для диагностической визуализации сердца и сосудов и проведения малоинвазивных кардиологических процедур. Система обеспечивает четкую визуализацию мелких анатомических деталей и объектов, помогая действовать увереннее во время процедур.
Плоский детектор — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения обеспечивает отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке на пациента. Полный спектр доступных типов изображений открывает широкие перспективы для диагностической визуализации сердца и сосудов и проведения малоинвазивных кардиологических процедур. Система обеспечивает четкую визуализацию мелких анатомических деталей и объектов, помогая действовать увереннее во время процедур.
Настройки Xper
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Настройки Xper для рационализации процедур
Система Xper позволяет каждому пользователю настраивать системные функции согласно своим рабочим процессам и процедурам. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Процесс восстановления
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки самых новых совместимых версий программного обеспечения. Все системы серии Circular Edition должны соответствовать жестким стандартам качества Philips и самым высоким требованиям к эффективности, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Технология DoseWise
Технология DoseWise для эффективного контроля дозы излучения
Технология DoseWise — это интегрированные системный подход к управлению дозой рентгеновского излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Технология DoseWise для эффективного контроля дозы излучения
Технология DoseWise — это интегрированные системный подход к управлению дозой рентгеновского излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Технология DoseWise для эффективного контроля дозы излучения
Технология DoseWise — это интегрированные системный подход к управлению дозой рентгеновского излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при низкой дозе излучения.
Система защиты пациента BodyGuard
Система защиты пациента BodyGuard устраняет задержки
Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет безопасно выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду. BodyGuard также помогает избежать длительных задержек во время проведения процедур.
Система защиты пациента BodyGuard устраняет задержки
Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет безопасно выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду. BodyGuard также помогает избежать длительных задержек во время проведения процедур.
Система защиты пациента BodyGuard устраняет задержки
Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет безопасно выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду. BodyGuard также помогает избежать длительных задержек во время проведения процедур.
StentBoost
Программа StentBoost для улучшения визуализации стентов
Интервенционная программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью программы StentBoost Subtract можно наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда в процессе работы с возожностью субтракции.
Программа StentBoost для улучшения визуализации стентов
Интервенционная программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью программы StentBoost Subtract можно наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда в процессе работы с возожностью субтракции.
Программа StentBoost для улучшения визуализации стентов
Интервенционная программа StentBoost — простое, быстрое и экономичное средство для улучшения визуализации стентов в коронарных артериях. С помощью программы StentBoost Subtract можно наблюдать за положением стента относительно стенки сосуда в процессе работы с возожностью субтракции.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.