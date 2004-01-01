Система защиты пациента BodyGuard устраняет задержки

Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет безопасно выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду. BodyGuard также помогает избежать длительных задержек во время проведения процедур.