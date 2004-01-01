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Allura Xper FD20/20 Circular Edition

Восстановленная ангиографическая система

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Восстановленная биплановая ангиографическая система объединяет зарекомендовавшую себя стабильную геометрию семейства Allura с возможностями трехмерной навигации в режиме реального времени. Восстановленные системы комплектуются новыми рентгеновскими трубками.

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Особенности
Штатив с широкими возможностями позиционирования

Штатив с широкими возможностями позиционирования обеспечит полный охват пациента

Эта двухпроекционная ангиографическая система обеспечивает быструю и гибкую визуализацию. Эргономичная боковая С-дуга потолочного крепления имеет специальную конструкцию, которая поддерживает широкий выбор проекций при сложных вмешательствах и может полностью заменить собой фронтальную С-дугу напольного крепления. Компактный размер способствует превосходному доступу к пациенту и освобождает рабочее пространство для персонала и оборудования.

Штатив с широкими возможностями позиционирования обеспечит полный охват пациента

Эта двухпроекционная ангиографическая система обеспечивает быструю и гибкую визуализацию. Эргономичная боковая С-дуга потолочного крепления имеет специальную конструкцию, которая поддерживает широкий выбор проекций при сложных вмешательствах и может полностью заменить собой фронтальную С-дугу напольного крепления. Компактный размер способствует превосходному доступу к пациенту и освобождает рабочее пространство для персонала и оборудования.

Штатив с широкими возможностями позиционирования обеспечит полный охват пациента

Эта двухпроекционная ангиографическая система обеспечивает быструю и гибкую визуализацию. Эргономичная боковая С-дуга потолочного крепления имеет специальную конструкцию, которая поддерживает широкий выбор проекций при сложных вмешательствах и может полностью заменить собой фронтальную С-дугу напольного крепления. Компактный размер способствует превосходному доступу к пациенту и освобождает рабочее пространство для персонала и оборудования.
XperCT

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур.

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур.

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур.
Персонализированные настройки

Персонализированные настройки упрощают работу оператора

Каждый врач может задать свои персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейроваскулярных вмешательств.

Персонализированные настройки упрощают работу оператора

Каждый врач может задать свои персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейроваскулярных вмешательств.

Персонализированные настройки упрощают работу оператора

Каждый врач может задать свои персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейроваскулярных вмешательств.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Система защиты пациента BodyGuard

Система BodyGuard дает возможность высокоскоростного перемещения С-дуги с безопасностью для пациента

Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду.

Система BodyGuard дает возможность высокоскоростного перемещения С-дуги с безопасностью для пациента

Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду.

Система BodyGuard дает возможность высокоскоростного перемещения С-дуги с безопасностью для пациента

Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду.
3D-навигация в режиме реального времени

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap - и программа планирования вмешательств XperGuide открывают возможности контроля по активному трехмерному изображению, позволяющие получать более подробную клиническую информацию и выполнять навигацию в извитых сосудах. Контроль всех функций осуществляется с сенсорной панели управления у стола ангиографической системы.

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap - и программа планирования вмешательств XperGuide открывают возможности контроля по активному трехмерному изображению, позволяющие получать более подробную клиническую информацию и выполнять навигацию в извитых сосудах. Контроль всех функций осуществляется с сенсорной панели управления у стола ангиографической системы.

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap - и программа планирования вмешательств XperGuide открывают возможности контроля по активному трехмерному изображению, позволяющие получать более подробную клиническую информацию и выполнять навигацию в извитых сосудах. Контроль всех функций осуществляется с сенсорной панели управления у стола ангиографической системы.
Ротационное сканирование

Ротационное сканирование для трехмерной визуализации в реальном времени

Протокол ротационного сканирования обеспечивает получение набора проекций. Он позволяет в реальном времени создавать трехмерные изображения сложных сосудов и коронарных артерий, обеспечивая лучший контроль за временем процедуры, расходом контрастного вещества и дозой облучения. Широкий диапазон вращения обеспечивает всестороннюю оценку анатомии. Устойчивая конструкция штатива способствует точному позиционированию и высокой воспроизводимости, что обеспечивает получение высококачественных изображений. Ротационное сканирование может выполняться с поворотом в нескольких плоскостях.

Ротационное сканирование для трехмерной визуализации в реальном времени

Протокол ротационного сканирования обеспечивает получение набора проекций. Он позволяет в реальном времени создавать трехмерные изображения сложных сосудов и коронарных артерий, обеспечивая лучший контроль за временем процедуры, расходом контрастного вещества и дозой облучения. Широкий диапазон вращения обеспечивает всестороннюю оценку анатомии. Устойчивая конструкция штатива способствует точному позиционированию и высокой воспроизводимости, что обеспечивает получение высококачественных изображений. Ротационное сканирование может выполняться с поворотом в нескольких плоскостях.

Ротационное сканирование для трехмерной визуализации в реальном времени

Протокол ротационного сканирования обеспечивает получение набора проекций. Он позволяет в реальном времени создавать трехмерные изображения сложных сосудов и коронарных артерий, обеспечивая лучший контроль за временем процедуры, расходом контрастного вещества и дозой облучения. Широкий диапазон вращения обеспечивает всестороннюю оценку анатомии. Устойчивая конструкция штатива способствует точному позиционированию и высокой воспроизводимости, что обеспечивает получение высококачественных изображений. Ротационное сканирование может выполняться с поворотом в нескольких плоскостях.
  • Штатив с широкими возможностями позиционирования
  • XperCT
  • Персонализированные настройки
  • Программа, отмеченная наградами
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Штатив с широкими возможностями позиционирования

Штатив с широкими возможностями позиционирования обеспечит полный охват пациента

Эта двухпроекционная ангиографическая система обеспечивает быструю и гибкую визуализацию. Эргономичная боковая С-дуга потолочного крепления имеет специальную конструкцию, которая поддерживает широкий выбор проекций при сложных вмешательствах и может полностью заменить собой фронтальную С-дугу напольного крепления. Компактный размер способствует превосходному доступу к пациенту и освобождает рабочее пространство для персонала и оборудования.

Штатив с широкими возможностями позиционирования обеспечит полный охват пациента

Эта двухпроекционная ангиографическая система обеспечивает быструю и гибкую визуализацию. Эргономичная боковая С-дуга потолочного крепления имеет специальную конструкцию, которая поддерживает широкий выбор проекций при сложных вмешательствах и может полностью заменить собой фронтальную С-дугу напольного крепления. Компактный размер способствует превосходному доступу к пациенту и освобождает рабочее пространство для персонала и оборудования.

Штатив с широкими возможностями позиционирования обеспечит полный охват пациента

Эта двухпроекционная ангиографическая система обеспечивает быструю и гибкую визуализацию. Эргономичная боковая С-дуга потолочного крепления имеет специальную конструкцию, которая поддерживает широкий выбор проекций при сложных вмешательствах и может полностью заменить собой фронтальную С-дугу напольного крепления. Компактный размер способствует превосходному доступу к пациенту и освобождает рабочее пространство для персонала и оборудования.
XperCT

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур.

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур.

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные структуры и размещение стентов до, во время и после интервенционных процедур.
Персонализированные настройки

Персонализированные настройки упрощают работу оператора

Каждый врач может задать свои персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейроваскулярных вмешательств.

Персонализированные настройки упрощают работу оператора

Каждый врач может задать свои персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейроваскулярных вмешательств.

Персонализированные настройки упрощают работу оператора

Каждый врач может задать свои персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейроваскулярных вмешательств.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами, обеспечит первоклассную эффективность

Программа восстановления компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество наших систем Circular Edition и ответственный подход к каждой из них.
Система защиты пациента BodyGuard

Система BodyGuard дает возможность высокоскоростного перемещения С-дуги с безопасностью для пациента

Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду.

Система BodyGuard дает возможность высокоскоростного перемещения С-дуги с безопасностью для пациента

Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду.

Система BodyGuard дает возможность высокоскоростного перемещения С-дуги с безопасностью для пациента

Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду.
3D-навигация в режиме реального времени

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap - и программа планирования вмешательств XperGuide открывают возможности контроля по активному трехмерному изображению, позволяющие получать более подробную клиническую информацию и выполнять навигацию в извитых сосудах. Контроль всех функций осуществляется с сенсорной панели управления у стола ангиографической системы.

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap - и программа планирования вмешательств XperGuide открывают возможности контроля по активному трехмерному изображению, позволяющие получать более подробную клиническую информацию и выполнять навигацию в извитых сосудах. Контроль всех функций осуществляется с сенсорной панели управления у стола ангиографической системы.

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap - и программа планирования вмешательств XperGuide открывают возможности контроля по активному трехмерному изображению, позволяющие получать более подробную клиническую информацию и выполнять навигацию в извитых сосудах. Контроль всех функций осуществляется с сенсорной панели управления у стола ангиографической системы.
Ротационное сканирование

Ротационное сканирование для трехмерной визуализации в реальном времени

Протокол ротационного сканирования обеспечивает получение набора проекций. Он позволяет в реальном времени создавать трехмерные изображения сложных сосудов и коронарных артерий, обеспечивая лучший контроль за временем процедуры, расходом контрастного вещества и дозой облучения. Широкий диапазон вращения обеспечивает всестороннюю оценку анатомии. Устойчивая конструкция штатива способствует точному позиционированию и высокой воспроизводимости, что обеспечивает получение высококачественных изображений. Ротационное сканирование может выполняться с поворотом в нескольких плоскостях.

Ротационное сканирование для трехмерной визуализации в реальном времени

Протокол ротационного сканирования обеспечивает получение набора проекций. Он позволяет в реальном времени создавать трехмерные изображения сложных сосудов и коронарных артерий, обеспечивая лучший контроль за временем процедуры, расходом контрастного вещества и дозой облучения. Широкий диапазон вращения обеспечивает всестороннюю оценку анатомии. Устойчивая конструкция штатива способствует точному позиционированию и высокой воспроизводимости, что обеспечивает получение высококачественных изображений. Ротационное сканирование может выполняться с поворотом в нескольких плоскостях.

Ротационное сканирование для трехмерной визуализации в реальном времени

Протокол ротационного сканирования обеспечивает получение набора проекций. Он позволяет в реальном времени создавать трехмерные изображения сложных сосудов и коронарных артерий, обеспечивая лучший контроль за временем процедуры, расходом контрастного вещества и дозой облучения. Широкий диапазон вращения обеспечивает всестороннюю оценку анатомии. Устойчивая конструкция штатива способствует точному позиционированию и высокой воспроизводимости, что обеспечивает получение высококачественных изображений. Ротационное сканирование может выполняться с поворотом в нескольких плоскостях.
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05090 Аппарат рентгеновский Allura Xper серии FD, в варианте исполнения Allura Xper FD20/20 с принадлежностями
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