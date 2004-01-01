Allura Xper FD20/10 Circular Edition

Система плоских детекторов в сочетании с успешно зарекомендовавшей себя геометрией семейства Allura и возможностями трехмерной навигации режиме реального времени, обеспечивает возможность проведения процедур на всех этапах лечения – от диагностики до результатов лечения. Восстановленные ангиографы Philips комплектуются всегда новыми рентгеновскими трубками.

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