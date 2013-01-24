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3DRA Трехмерная визуализация с высокой скоростью и разрешением

3DRA

Трехмерная визуализация с высокой скоростью и разрешением

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Программа Philips 3DRA включает в себя широкий набор средств для трехмерной визуализации сосудистых патологий на основе данных одного прохода ротационной ангиографии. В сочетании с уникальными возможностями съемки всего тела, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение позволяет охватить любой участок, в том числе сосуды головного мозга, брюшной полости и периферических областей.

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Особенности
Максимум 3D-функциональности
Максимум 3D-функциональности

Максимум 3D-функциональности

• Трехмерная визуализация непосредственно в интервенционной процедурной. • Объемное отображение любых сосудистых структур для трехмерного контроля во время терапии. • Помощь в принятии решений при планировании терапии.
Быстрая трехмерная визуализация с высоким разрешением
Быстрая трехмерная визуализация с высоким разрешением

Быстрая трехмерная визуализация с высоким разрешением

Благодаря целому ряду передовых методов реконструкции функция Allura 3D-RA обеспечивает отличное качество изображений. Она способна выдать первичные результаты реконструкции сразу после завершения ангиографического прохода. Для дальнейших реконструкции можно использовать уникальный метод Reconstructive Zoom Technique, который позволяет создавать трехмерные изображения с более высоким разрешением при меньших размерах поля обзора. Дополнительные функции компенсируют движение пациента и помогают обеспечить высокое контрастное разрешение при различных исследованиях. Возможно отобразить реконструированный участок сосуда в эндосокпическом режиме EndoView для дополнительной поддержки при навигации проводника по извитому участку или при принятии решения о месте установки стента.
Понятный интерфейс
Понятный интерфейс и передовой клинический анализ

Понятный интерфейс и передовой клинический анализ

Удобный пользовательский интерфейс программы Allura 3D-RA обеспечивает простое и быстрое применение широкого спектра средств для просмотра и обработки трехмерных изображений. Более того, имеется полный набор современных инструментов автоматичесого клинического анализа сосудов (AVA) для поддержки процесса принятия решений. Инструментарий Allura 3D-RA полностью интегрирован в ангиографическую систему Allura. Беспроводная мышь и сенсорный модуль XperModule позволяют легко управлять всеми функциями трехмерного режима прямо от стола, не покидая процедурной.
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