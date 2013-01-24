Являясь лидером в области проведения терапии под визуальным контролем, наша компания стремится сотрудничать с медицинскими учреждениями с целью улучшения характеристик медицинской помощи, оказываемой каждому пациенту.
Нашей целью является предоставление интегрированных решений, которые позволяют совершенствовать процесс выполнения малоинвазивных процедур, помогая врачам в принятии решений, управлении процессами, оказании помощи и утверждении правильного метода лечения для конкретного пациента на месте оказания медицинской помощи. Благодаря совместной работе по достижению этой цели мы сможем спасать жизни и повышать качество жизни, а также снижать общую стоимость медицинского обслуживания, повышая эффективность лечения, степень его соответствия требованиям и степень учета индивидуальных особенностей пациентов.
С нашей помощью эти решения эффективно прослужат долгие годы за счет обеспечения соответствующей поддержки данных решений в условиях медицинского кабинета. Они представляют собой непревзойденные опции, входящие в комплект опций системы Philips Volcano, которые помогут вместе достичь поставленных целей.