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Что это значит?
Final CEE consent

Philips Volcano

 

Являясь лидером в области проведения терапии под визуальным контролем, наша компания стремится сотрудничать с медицинскими учреждениями с целью улучшения характеристик медицинской помощи, оказываемой каждому пациенту.

Нашей целью является предоставление интегрированных решений, которые позволяют совершенствовать процесс выполнения малоинвазивных процедур, помогая врачам в принятии решений, управлении процессами, оказании помощи и утверждении правильного метода лечения для конкретного пациента на месте оказания медицинской помощи. Благодаря совместной работе по достижению этой цели мы сможем спасать жизни и повышать качество жизни, а также снижать общую стоимость медицинского обслуживания, повышая эффективность лечения, степень его соответствия требованиям и степень учета индивидуальных особенностей пациентов.

С нашей помощью эти решения эффективно прослужат долгие годы за счет обеспечения соответствующей поддержки данных решений в условиях медицинского кабинета. Они представляют собой непревзойденные опции, входящие в комплект опций системы Philips Volcano, которые помогут вместе достичь поставленных целей.

  • Кардиология

    Линейка продуктов для исследований сердца Philips Volcano. Решения для исследований сердца, способствующие повышению качества результатов и оптимизации затрат на оказание медицинской помощи

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  • Системы для диагностической визуализации

    Линейка мультимодальных систем Philips Volcano. Широкие возможности и решения для усовершенствованной визуализации для каждого исследования.

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  • Периферия

    Решения для исследований периферических сосудов Philips Volcano, которые позволяют расширить возможности визуализации и лечения.

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Цель развития методов визуализации

Видео, описывающее цель
Менее инвазивная терапия с большим индивидуальным подходом к каждому пациенту не может быть достигнута исключительно за счет технологий. Для этого требуется объединение усилий и возможностей — компании Philips и системы проведения терапии под визуальным контролем Volcano. В результате работы над нашими преимуществами мы сможем разработать уникальные методы, представляющие ценность для клиента при использовании интегрированных решений. Данные решения будут способствовать более эффективной, точной постановке диагноза и выбора варианта терапии индивидуально для каждого пациента.

    Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой проводника

    Технология измерения iFR Scout с обратной протяжкой проводника позволяет установить физиологические характеристики всего сосуда, что дает возможность принимать обоснованное решение в отношении лечения пациентов с диффузным поражением или следующими друг за другом поражениями.
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    Категория кардиологических исследований

    Кардиология
     

    Philips Volcano — ведущая мировая система проведения терапии под визуальным контролем, позволяющая оптимизировать и упорядочить процесс чрескожного коронарного вмешательства. Мы активно стремимся сотрудничать с медицинскими учреждениями для повышения качества терапии для каждого пациента с помощью наших передовых технологий внутрисосудистых ультразвуковых исследований (ВСУЗИ), а также технологий на основе измерения давления кровотока. Наши интегрированные решения способствуют принятию решений, управлению процессами и подтверждению правильного метода лечения для каждого пациента на месте оказания медицинской помощи.


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    Категория исследования периферических сосудов

    Периферические сосуды
     

    Узнайте о комплекте продуктов, разработанных компанией Philips Volcano, способствующих постановке диагноза и лечению заболеваний периферических сосудов. Ознакомьтесь с технологией установки стентов в процессе внутрисосудистого ультразвукового исследования, эффективность которой подтверждена клинически, а также получите доступ к инструментам для выполнения процедур, данным для просмотра исследования и т. д. Изучите все имеющиеся методики, инструменты и средства для инвазивного исследования периферических сосудов, которые помогут вам в принятии решений, управлении процессами, выполнении терапии и подтверждению правильного метода лечения.


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    Категория усовершенствованных систем визуализации

    Усовершенствованные системы визуализации
     

    Система Philips Volcano, разработанная для развития метода высокоточной терапии, обеспечивает четкий подход и надежные результаты благодаря полному комплекту инструментов визуализации и анализа физиологии. В случае использования методов определения ФРК, iFR и ВСУЗИ в рамках единой интегрированной платформы система обеспечивает оптимизированный рабочий процесс с полной интеграцией. Методы совмещения данных ВСУЗИ и iFR теперь доступны в усовершенствованной системе визуализации SyncVision.


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    Интегрированные решения: лаборатории будущего


    Будущее развитие процессов управления процедурами и выполнения терапии зависит от интенсивного развития продуктов, объединения усилий для поддержки сообщества клинических решений, а также от повышения качества результатов методик и улучшения состояния пациентов. Ведущие компании-производители интервенционных инструментов для сердечно-сосудистых исследований вместе обсуждают стоящие перед ними цели.
    Bert van Meurs

    Bert van Meurs, директор подразделения по развитию систем проведения терапии под визуальным контролем
     

    «Я легко представляю тот момент, когда все хирургические процедуры будут выполняться с минимальным инвазивным воздействием и при поддержке используемых «интеллектуальных» систем и устройств визуализации».
    Видео: Carlos Ruiz
    Доктор Carlos Ruiz делится своим мнением о возможностях при интеграции
    Видео: Jorge Berardi
    Доктор Jorge Belardi делится своим мнением о преимуществах интеграции

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю