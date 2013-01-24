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Линейка продуктов для исследований сердца Philips Volcano

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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Philips Volcano — ведущая мировая система проведения терапии под визуальным контролем, позволяющая оптимизировать и упорядочить процесс чрескожного коронарного вмешательства. Мы активно стремимся сотрудничать с медицинскими учреждениями для повышения качества терапии для каждого пациента с помощью наших передовых технологий внутрисосудистых ультразвуковых исследований (ВСУЗИ), а также технологий на основе измерения давления кровотока. Наши интегрированные решения способствуют принятию решений, управлению процессами и подтверждению правильного метода лечения для каждого пациента на месте оказания медицинской помощи.

    Ниже представлены продукты для исследований сердца, доступные в настоящее время, а также связанные технологии и таблица совместимости с системами Philips Volcano.

    Кардиология

    Совместимость с системами и технологиями Philips Volcano

    Core Mobile

    Core Mobile

    Core Mobile

    Cистема для выполнения высокоточной терапии
    Показать сведения о совместимости
    SyncVision

    SyncVision³

    SyncVision

    Cистема для выполнения высокоточной терапии
    Показать сведения о совместимости

    Катетеры для визуализации коронарных сосудов
    • Eagle Eye Platinum
    • Eagle Eye Platinum ST
    • Revolution, 45 МГц
    • Eagle Eye Platinum
    • Eagle Eye Platinum ST
    • Revolution, 45 МГц
    • -
    • Eagle Eye Platinum
    • Eagle Eye Platinum ST
    • -

    Проводники для измерения давления и параметров кровотока в коронарных сосудах
    • Verrata Plus
    • Verrata Plus
    • Verrata Plus
    • Verrata Plus
    • Verrata Plus'''’

    Технологии
    • ChromaFlo¹
    • ФРК²
    • iFR²
    • iFR Scout²
    • ВСУЗИ
    • ВГ-ВСУЗИ*
    • ChromaFlo¹
    • ФРК²
    • iFR²
    • iFR Scout²
    • ВСУЗИ
    • ВГ-ВСУЗИ*
    • ФРК²
    • совмещение данных iFR²
    • совмещение данных ВСУЗИ
    • ФРК²
    1. Не все катетеры для ВСУЗИ предоставляют возможность визуализации с использованием функции ChromaFlo.
    2. Технологии ФРК, iFR и iFR Scout совместимы с проводниками для измерения давления и параметров кровотока Philips Volcano.
    3. Для использования системы SyncVision требуется система Core или Core Mobile. Не все катетеры совместимы с системой SyncVision.

    * Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю