Цель исследования – оценить готовность систем здравоохранения на пяти континентах отвечать вызовам будущего. Системы здравоохранения переходят от стационарного лечения к новым моделям интегрированной медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики, ранней диагностики до лечения и ухода на дому.

В 2017 году Россия была впервые включена в исследование. В РФ в опросе приняли участие 680 рядовых граждан и 203 работника системы здравоохранения.