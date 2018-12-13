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Future Health Index

Индекс здоровья будущего

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Индекс здоровья будущего

    Об исследовании

     

    С 2016 года компания Philips проводит ежегодное международное исследование «Индекс здоровья будущего» (Future Health Index). Его выводы основаны на ответах свыше 33 000 человек из 19 стран мира при участии экспертов из ведущих научных центров и глобальных некоммерческих организаций.  

     

    Исследование «Индекс здоровья будущего» охватило

     

    • 3 891 представителей системы здравоохранения
    • 29 410 рядовых граждан из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Саудовской Аравии, Сингапура, ЮАР, Южной Кореи, Испании, Швеции, ОАЭ, Великобритании и США

     

    Исследование Philips позволяет получить наиболее полную картину о состоянии современных систем здравоохранения. На основании глубинных интервью с представителями профессионального сообщества и опроса населения оно сравнивает восприятие медицинских услуг с реальными цифрами, характеризующими системы здравоохранения по всему миру. Контрольные данные о фактической ситуации предоставлены ВОЗ, Всемирным Банком и IDC (International Data Corporation).

     

    В опросе сделан акцент на 3 основных факторах:

    • Доступность качественной медицинской помощи;
    • Интегрированность системы здравоохранения;
    • Внедрение цифровых технологий в здравоохранении.

    На сегодняшний день больше всего финансирования требуется в сфере профилактики. В России проводятся бесплатные медицинские обследования, но их недостаточно – серьёзные социально значимые заболевания требуют более тщательной диагностики." 

    Кардиолог с 13-летним стажем

    Цель исследования

    Цель исследования – оценить готовность систем здравоохранения на пяти континентах отвечать вызовам будущего. Системы здравоохранения переходят от стационарного лечения к новым моделям интегрированной медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики, ранней диагностики до лечения и ухода на дому.

     

    В 2017 году Россия была впервые включена в исследование. В РФ в опросе приняли участие 680 рядовых граждан и 203 работника системы здравоохранения.

    Текущую систему здравоохранения трудно назвать интегрированной. Для того, чтобы улучшить ситуацию, необходимо больше внимания уделять образованию медицинских специалистов. Интегрированная система здравоохранения позволит делегировать медсестрам больше задач и тем самым снизить нагрузку на врачей."

    Кардиолог с 13-летним стажем

    Полные отчеты исследования доступны по ссылкам ниже

    2019 год

    Отчет Россия 2019 (3.9MB)

    2018 год

    Отчет Россия 2018 I (1.02MB)
    Отчет Россия 2018 II (988.0KB)
    Отчет Россия 2018 III (4.38MB)

    2017 год

    Глобальный отчет 2017
    Отчет Россия 2017

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

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