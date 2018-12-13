С 2016 года компания Philips проводит ежегодное международное исследование «Индекс здоровья будущего» (Future Health Index). Его выводы основаны на ответах свыше 33 000 человек из 19 стран мира при участии экспертов из ведущих научных центров и глобальных некоммерческих организаций. Исследование Philips позволяет получить наиболее полную картину о состоянии современных систем здравоохранения. На основании глубинных интервью с представителями профессионального сообщества и опроса населения оно сравнивает восприятие медицинских услуг с реальными цифрами, характеризующими системы здравоохранения по всему миру. Контрольные данные о фактической ситуации предоставлены ВОЗ, Всемирным Банком и IDC (International Data Corporation). В опросе сделан акцент на 3 основных факторах:
Исследование «Индекс здоровья будущего» охватило
С 2016 года компания Philips проводит ежегодное международное исследование «Индекс здоровья будущего» (Future Health Index). Его выводы основаны на ответах свыше 33 000 человек из 19 стран мира при участии экспертов из ведущих научных центров и глобальных некоммерческих организаций.
Исследование Philips позволяет получить наиболее полную картину о состоянии современных систем здравоохранения. На основании глубинных интервью с представителями профессионального сообщества и опроса населения оно сравнивает восприятие медицинских услуг с реальными цифрами, характеризующими системы здравоохранения по всему миру. Контрольные данные о фактической ситуации предоставлены ВОЗ, Всемирным Банком и IDC (International Data Corporation).
В опросе сделан акцент на 3 основных факторах:
На сегодняшний день больше всего финансирования требуется в сфере профилактики. В России проводятся бесплатные медицинские обследования, но их недостаточно – серьёзные социально значимые заболевания требуют более тщательной диагностики."
Кардиолог с 13-летним стажем
Цель исследования – оценить готовность систем здравоохранения на пяти континентах отвечать вызовам будущего. Системы здравоохранения переходят от стационарного лечения к новым моделям интегрированной медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики, ранней диагностики до лечения и ухода на дому. В 2017 году Россия была впервые включена в исследование. В РФ в опросе приняли участие 680 рядовых граждан и 203 работника системы здравоохранения.
Цель исследования – оценить готовность систем здравоохранения на пяти континентах отвечать вызовам будущего. Системы здравоохранения переходят от стационарного лечения к новым моделям интегрированной медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики, ранней диагностики до лечения и ухода на дому.
В 2017 году Россия была впервые включена в исследование. В РФ в опросе приняли участие 680 рядовых граждан и 203 работника системы здравоохранения.
Текущую систему здравоохранения трудно назвать интегрированной. Для того, чтобы улучшить ситуацию, необходимо больше внимания уделять образованию медицинских специалистов. Интегрированная система здравоохранения позволит делегировать медсестрам больше задач и тем самым снизить нагрузку на врачей."
Кардиолог с 13-летним стажем
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