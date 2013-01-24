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    Часто задаваемые вопросы и ответы

    Кофе
    Как очистить кофемашину Philips/Saeco от накипи?
    Уход за полостью рта
    Как использовать зубную щетку Philips Sonicare?
    Кофе
    На кофемашине Philips/Saeco отображается код ошибки
    Бритвы ДЛЯ ЛИЦА
    Что означают символы на бритве Philips?
    Кофе
    Из резервуара для воды Philips/Saeco не поступает вода
    Кофе
    На кофемашине Philips 2000/2100 горит или мигает предупреждающий индикатор / восклицательный знак.

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