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За последние десять лет Philips пережила трансформацию и стала компанией, сфокусированной на решениях в области развития технологий для улучшения качества жизни и здоровья людей

За последние десять лет Philips пережила трансформацию и стала компанией, сфокусированной на решениях в области развития технологий для улучшения качества жизни и здоровья людей

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На пути к цели 


Наша цель – улучшать здоровье и качество жизни людей с помощью значимых инноваций. Основная миссия компании – улучшение жизни 2,5 миллиардов людей ежегодно до 2030 года, включая 400 миллионов человек из сообществ с ограниченным доступом к медицинской помощи. 

Philips является технологической компанией, и вместе с нашими лицензиатами мы создаем инновации для людей и уверены, что всегда есть способ изменить жизнь к лучшему.

Наша стратегия 

Создание основы для устойчивого роста бизнеса

В компании Philips мы стремимся к созданию долгосрочных ценностей наилучшего качества для наших клиентов и акционеров, проявляя ответственное отношение к планете и обществу, в тесном сотруничестве с нашими партнерами.

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Общие принципы деятельности

 

Общие принципы деятельности (GBP) регламентируют честное и ответственное ведение бизнеса в компании.

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Лицензионное соглашение с конечным пользователем

 

Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного обеспечения к договорам поставки медицинских изделий и/или медицинского оборудования.

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Результаты специальной оценки условий труда

 

В данном разделе вы можете ознакомиться с результатами оценки условиями труда на рабочих местах в ООО «ФИЛИПС»..

Результаты проведения СОУТ 2022
Результаты проведения СОУТ 2018
Результаты проведения СОУТ 2017

Мы создаем инновации для решения глобальных проблем в сфере здравоохранения


Мы гордимся наследием инноваций, которые наша компания создавала на протяжении 130 лет своего существования. В основе всей нашей деятельности – значимые инновации, с помощью которых компания отвечает на запросы и нужды клиентов.

~9% от продаж


инвестированы в исследования и разработки
в 2025 году

~50%

исследований и разработок сфокусированы на программном обеспечении и работе с данными в 2025

50,500

патентов

Компания-разработчик медицинских технологий #1

по числу патентных заявок в сфере MedTech
в Европейское патентное ведомство в 2025 году

Тринадцать лет подряд Philips — обладатель звания одного из 100 лучших глобальных инноваторов

по мнению экспертов публичной аналитической компании «Clarivate»

~9% от продаж

инвестированы в исследования и разработки
iв 2024 году

~50%

исследований и разработок сфокусированы на программном обеспечении и работе с данными в 2024

Компания-разработчик медицинских технологий #1

по числу патентных заявок в сфере MedTech

в Европейское патентное ведомство в 2025 году

50,500

патентов

Тринадцать лет подряд Philips — обладатель звания одного из 100 лучших глобальных инноваторов

по мнению экспертов публичной аналитической компании «Clarivate»

В такой быстро развивающейся индустрии, как наша невозможно создавать инновации изолированно. Это значит, что мы все чаще сотрудничаем с медицинскими организациями, стартапами, университетами и университетскими больницами, а также с другими организациями.

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Our planet

Мы ответственно подходим к ведению бизнеса, с учетом принципов устойчивого развития


Мы придерживаемся высоких стандартов в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления (ESG). В своей деятельности мы все больше и больше используем принципы устойчивого развития, в том числе с привлечением наших партнеров.

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Наши люди

Многообразная и инклюзивная рабочая среда


Успех компании зависит от всех ее сотрудников. Необходимо, чтобы каждый из них чувствовал себя ценным, уважаемым и способным вносить свой вклад в полной мере.

Наша команда многообразна и состоит из 67,300 человек из более чем 100 стран мира. Каждый наш сотрудник обладает разносторонним опытом, знаниями, умениями и взглядами.

Мы ценим эти различия. Именно они дают импульс для творчества и инноваций.


WМы хотим, чтобы компания Philips была лучшим местом работы для людей, которые разделяют наши ценности.
Станьте частью нашей команды

Наша структура управления сочетает в себе ответственное руководство и независимый контроль

Исполнительный комитет


Исполнительный комитет действует под руководством главного исполнительного директора и поддерживает Совет директоров в разработке и реализации стратегии и политики Philips, а также в достижении поставленных целей.

Члены Исполнительного Комитета

Наблюдательный совет


Наблюдательный совет – это отдельная независимая структура, которая следит за работой высшего руководства компании,  соблюдения им политик Philips, а также за деятельностью компании в целом. Наблюдательный совет консультирует высшее руководство Philips.

Члены Наблюдательного Совета

Наша история

Более 130 лет инноваций, ориентированных на людей


С течением времени одни устройства появляются, другие устаревают. Технологии меняются. Но миссия Philips остается прежней - создание значимых инноваций для улучшения здоровья и качества жизни людей.

Our History
Подробнее о нашей истории

Наш бренд

Инновации, значимые для вас


В компании Philips мы стремимся к тому, чтобы люди были здоровыми и наслаждались жизнью. Мы - технологическая компания, которая заботится о людях и нашей планете.

Наши инновации улучшают жизни миллионов людей уже на протяжении более 130 лет. Это помогло Philips стать надежным брендом, которому доверяют люди по всему миру. Сегодня наши цели и стратегическое видение актуальны как никогда.

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Награды и признание

Вдохновение для развития

Carbon offsetting
Подробнее

Присоединяйтесь к нам!

Хотите изменить мир к лучшему?

Карьера


Мы рады привлекать и развивать талантливых людей, которые разделяют наши цели.

Посмотрите наши открытые вакансии и начните карьеру в Philips!

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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