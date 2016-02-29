Наша команда многообразна и состоит из 67,300 человек из более чем 100 стран мира. Каждый наш сотрудник обладает разносторонним опытом, знаниями, умениями и взглядами.



Мы ценим эти различия. Именно они дают импульс для творчества и инноваций.



WМы хотим, чтобы компания Philips была лучшим местом работы для людей, которые разделяют наши ценности.