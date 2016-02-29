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Инновации Philips обеспечат более самостоятельную жизнь пациентам с ХОБЛ
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Latest news
Philips представит в России систему DigitalDiagnost С90
декабря 17, 2020 - Новая система Philips DigitalDiagnost С90 уже зарегистрирована в РФ и будет впервые продемонстрирована на форуме «Онлайн-диагностика 3.0» 17-19 декабря
Пульмо Практика: новый проект Philips и Boehringer Ingelheim
декабря 17, 2020 - Компании совместно работают над повышением осведомленности профессионального сообщества о терапии ХОБЛ и других респираторных заболеваний
Philips опубликовала отчет «Индекс здоровья будущего 2020»
декабря 14, 2020 - В этом году исследование компании Philips посвящено молодому поколению медицинских работников – тем, в чьих руках находится будущее здравоохранения в ближайшие годы
Forbes назвал Philips одним из лучших работодателей мира
ноября 30, 2020 - Компания Philips получила признание благодаря своей приверженности инклюзивной рабочей среде и обеспечению непрерывного развития талантов сотрудников
Philips поставит 284 УЗ-системы в клиники Москвы и ЯНАО
ноября 30, 2020 - Компания Philips установит в клиниках Москвы и ЯНАО передовые модели универсальных и портативных ультразвуковых систем и обеспечит регулярное сервисное обслуживание и ремонты оборудования на протяжении всего срока службы
Philips предлагает забыть о проблемах с гелием в МРТ
ноября 19, 2020 - Philips представила на российском рынке новый магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition. Аппарат сконструирован с использованием инновационной технологии микроциркулярного охлаждения BlueSeal, в которой количество потребляемого аппаратом жидкого гелия сокращается с полутора тонн до семи литров
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