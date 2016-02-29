Наша цель – улучшать здоровье и качество жизни людей с помощью значимых инноваций. Основная миссия компании – улучшение жизни 2,5 миллиардов людей ежегодно до 2030 года, включая 400 миллионов человек из сообществ с ограниченным доступом к медицинской помощи.
Philips является технологической компанией, и вместе с нашими лицензиатами мы создаем инновации для людей и уверены, что всегда есть способ изменить жизнь к лучшему.
Общие принципы деятельности (GBP) регламентируют честное и ответственное ведение бизнеса в компании.
Общие принципы деятельности (GBP) регламентируют честное и ответственное ведение бизнеса в компании.
Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного обеспечения к договорам поставки медицинских изделий и/или медицинского оборудования.
Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного обеспечения к договорам поставки медицинских изделий и/или медицинского оборудования.
В данном разделе вы можете ознакомиться с результатами оценки условиями труда на рабочих местах в ООО «ФИЛИПС»..
В данном разделе вы можете ознакомиться с результатами оценки условиями труда на рабочих местах в ООО «ФИЛИПС»..
Мы гордимся наследием инноваций, которые наша компания создавала на протяжении 130 лет своего существования. В основе всей нашей деятельности – значимые инновации, с помощью которых компания отвечает на запросы и нужды клиентов.
~9% от продаж
инвестированы в исследования и разработки
в 2025 году
~9% от продаж
~50%
исследований и разработок сфокусированы на программном обеспечении и работе с данными в 2025
50,500
патентов
Компания-разработчик медицинских технологий #1
по числу патентных заявок в сфере MedTech
в Европейское патентное ведомство в 2025 году
Тринадцать лет подряд Philips — обладатель звания одного из 100 лучших глобальных инноваторов
по мнению экспертов публичной аналитической компании «Clarivate»
~9% от продаж
инвестированы в исследования и разработки
iв 2024 году
~50%
исследований и разработок сфокусированы на программном обеспечении и работе с данными в 2024
Компания-разработчик медицинских технологий #1 в Европейское патентное ведомство в 2025 году
по числу патентных заявок в сфере MedTech
Компания-разработчик медицинских технологий #1
в Европейское патентное ведомство в 2025 году
50,500
патентов
Тринадцать лет подряд Philips — обладатель звания одного из 100 лучших глобальных инноваторов по мнению экспертов публичной аналитической компании «Clarivate»
Тринадцать лет подряд Philips — обладатель звания одного из 100 лучших глобальных инноваторов
по мнению экспертов публичной аналитической компании «Clarivate»
Мы придерживаемся высоких стандартов в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления (ESG). В своей деятельности мы все больше и больше используем принципы устойчивого развития, в том числе с привлечением наших партнеров.
Многообразная и инклюзивная рабочая среда
Успех компании зависит от всех ее сотрудников. Необходимо, чтобы каждый из них чувствовал себя ценным, уважаемым и способным вносить свой вклад в полной мере.
Наша команда многообразна и состоит из 67,300 человек из более чем 100 стран мира. Каждый наш сотрудник обладает разносторонним опытом, знаниями, умениями и взглядами.
Мы ценим эти различия. Именно они дают импульс для творчества и инноваций.
WМы хотим, чтобы компания Philips была лучшим местом работы для людей, которые разделяют наши ценности.
Наша команда многообразна и состоит из 67,300 человек из более чем 100 стран мира. Каждый наш сотрудник обладает разносторонним опытом, знаниями, умениями и взглядами.
Более 130 лет инноваций, ориентированных на людей
С течением времени одни устройства появляются, другие устаревают. Технологии меняются. Но миссия Philips остается прежней - создание значимых инноваций для улучшения здоровья и качества жизни людей.
Инновации, значимые для вас
В компании Philips мы стремимся к тому, чтобы люди были здоровыми и наслаждались жизнью. Мы - технологическая компания, которая заботится о людях и нашей планете.
Вдохновение для развития
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